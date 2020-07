The Weeknd dará un concierto en TikTok y acá te contamos cómo verlo

Si algo nos ha quedado claro en estos últimos meses a todos los que amamos la música es que hasta que la situación esté controlada, nos tendremos que conformar por ahora con los conciertos en línea. Algunos artistas han aprovechado para tocar desde sus casas y mantenerse en contacto con sus fans, pero hay muchos otros que tienen planes más ambiciosos para estas presentaciones, como The Weeknd.

Como recordarán, Abel Testaye lanzó este año su quinto álbum de estudio, After Hours, del cual estrenó algunos hitazos como “Heartless”, “In Your Eyes” y por supuesto, “Blinding Lights”. Sobre todo esta última rola es un verdadero fenómeno en TikTok, pues muchos la aprovecharon para entrarle a retos de baile donde tienen que aventarse una coreografía, y vaya que hemos visto muchos de ellos en estos días.

También puedes leer: EL FUTURO ES HOY: UN SUJETO RECREA LA CANCIÓN “BLINDING LIGHTS” DE THE WEEKND CON AYUDA DE SU IPHONE

The Weeknd trae un concierto sumamente ambicioso

En las últimas semanas, músicos como Travis Scott y hasta el grandioso Christopher Nolan aprovecharon la popularidad de Fortnite para armar un show espectacular y presentar el tráiler de TENET respectivamente. Y ahora, parece que The Weeknd quiere hacer lo mismo con la plataforma de videos cortos, pues transmitirá un concierto nunca antes visto donde tocará su más reciente disco.

Resulta que el cantante anunció que se asoció con TikTok, Republic Records y la empresa de conciertos virtuales Wave para traer una presentación de realidad aumentada llamada The Weeknd Experience. En este show, Abel aparecerá como un avatar digital para echarse las rolas del After Hours, y todos podremos verlos gracias a que utilizaron render en 3D y captura de cada uno de sus movimientos para este show.

Por si esto no fuera suficiente, en el concierto de The Weeknd los fans podrán interactuar en tiempo real entre ellos, pero también tendrá un fin benéfico. Antes y después de todo esto, los seguidores tendrán chance de donar lo que quieran para la fundación Equal Justice Initiative, que apoya a la igualdad racial. Ya para rematar, aquellos que estén interesados pueden comprar mercancía oficial de este show para ayudar esta causa.

¿A qué hora, cuándo y cómo ver este concierto?

Seguramente ya no aguantan las ganas por saber cuando y cómo ver este concierto que promete ser algo espectacular, es por eso que les contamos que podrán checar el concierto de The Weeknd el próximo 7 de agosto a las 7:3o de la noche hora del centro de México, y si no quieren que se les pase, pueden ‘reservar’ el evento POR ACÁ.

El concierto se transmitirá por primera vez a través de la cuenta oficial de TikTok, con algunas repeticiones hasta el 10 de agosto y en distintos horarios. No cabe duda de que la tecnología y los músicos se están rifando para traernos experiencias únicas aunque aún estemos en casa.