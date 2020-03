Este 20 de marzo, se estrenó uno de los discos más esperados de 2020 pues el cantante y productor canadiense, Abel Makkonen Tesfaye –mejor conocido por lo cuates como The Weeknd– lanzó su cuarto álbum de estudio, After Hours, que desde hace algunos meses con sencillos como “Blinding Lights”, “Heartless” y la rola que le da el nombre a este nuevo material nos emocionó porque tiene una propuesta interesante y porque tuvieron que pasar casi cuatro años para escuchar canciones totalmente inéditas del músico.

Y decimos que emocionó porque como ya decíamos tiene un concepto totalmente diferente a todo lo que le habíamos escuchado desde que ganó atención por rolas como “Can’t Feel My Face”. Para este nuevo disco The Weeknd decidió recurrir otra vez a ese sonido pop retro, lleno de sintetizadores que nos transportan directo a la década de los 80 pero dándole un toque moderno y hasta sombrío, teniendo como resultado un extraño pop psicodélico (si así lo podríamos llamar) lleno de momentos para romper la pista de baile pero que a la vez también invita a la introspección.

Por si esto fuera poco, Tesfaye –como casi siempre– trabajó con un montón de músicos talentosos y de toda clase de géneros, desde los viejos lobos de mar del pop hasta los talentos más importantes de la actualidad. En After Hours hay grandes nombres acreditados en la composición como el legendario Elton John y su letrista de cabecera, Bernie Tupin en “Scared To Live” y hasta el mismísimo Kevin Parker –la mente maestra detrás de Tame Impala– aparece como uno de los creadores de “Repeat After Me (Interlude)”. Así que como se imaginarán, hay de todo dentro de este nuevo álbum.

Si quieren darse lo nuevo de The Weeknd, se los dejamos a continuación:

Por supuesto que el internet reaccionó ante el nuevo disco de The Weeknd, pues su enorme base de fans amó lo que hizo en este ambicioso material discográfico lleno de sonidos diversos aunque, más allá de reconocer al cantante por atreverse a presentar algo que al menos en estos tiempos no habíamos escuchado, la gran mayoría le está agradeciendo este discazo a su ex novia, la súper modelo Bella Hadid, pero, ¿por qué?

Como recordarán y al parecer, cuando al buen Abel le rompen el corazoncito saca su lado más artístico. Ya pasó hace casi dos años con el EP, My Dear Melancholy, un conjunto de canciones bastante personales con el que nos dejaba muy claro lo que él vivió y contando su versión de aquella famosa relación que tuvo con la actriz y cantante, Selena Gómez.

En esta ocasión, gran parte de las rolas estuvieron inspiradas en su separación con Bella después de ir y venir con ella por casi cinco años, aunque el disco no se centra por completo en ella, sí podemos sentir en algunas canciones que el cantante sacó todo lo que tenía guardado a través de sus canciones. Así que si traen el corazón más roto que su cartera a mitad de quincena, este álbum es para todos ustedes.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación las mejores reacciones y memes del internet ante el lanzamiento de After Hours, el nuevo disco de The Weeknd:

Bella Hadid gracias por romperle el corazón a The Weeknd. #AfterHours pic.twitter.com/x1rvreUNmQ — ً (@tesfajane) March 20, 2020

Cada que sale un disco de Abel Todos: omgg habla de bella hadid Bella hadid: pic.twitter.com/hQIZbuxhYt — Leslie (@lesliegarzag) March 20, 2020

A Bella Hadid le dedican un álbum completo y a mi me dedican puras mentadas de madre y canciones tóxicas. — ediv (@edivanmz) March 20, 2020

Después de escuchar After Hours, que sólo dura 56 minutos pero duele toda la vida pic.twitter.com/jcElUG9KiS — (@tesfaye_bella) March 20, 2020

Que pena que bella Hadid le haya Roto el corazón a The Weeknd #AfterHours pic.twitter.com/pBmwH4SVta — ️ ElJoshu (@JKilljoys) March 20, 2020

Quién fuera bella hadid para que me dediquen un álbum entero pic.twitter.com/Ht6PrdNBZ1 — |Gilmore (@michell_schelle) March 20, 2020

Ya he escuchado el nuevo album de The Weeknd pic.twitter.com/KrEcBeX907 — PsicoInk_ (@psicoink) March 20, 2020

El álbum de The Weeknd #AfterHours era lo único que necesitaba. Pero ahora pasaré mi cuarentena en depresión ptm . Escuchaba las canciones y solo una persona estaba en mi mente. pic.twitter.com/GH8CgI5HVO — en cuarentena (@salchipapaporfa) March 20, 2020

El nuevo disco de The Weeknd no está para escucharlo en cuarentena uno solo pic.twitter.com/fQq5gfgUUk — Ness (@Vanechehab) March 20, 2020

a escuchar el nuevo disco de the weeknd pic.twitter.com/d1CLaqN2UR — raúl (@baddraul) March 20, 2020

Imagínate ser Bella Hadid y que The Weeknd te haya escrito un álbum entero + Die for you + Wasted Times. pic.twitter.com/W9koH6voBy — Annie (@_AnnieGz) March 20, 2020

Yo despues de escuchar el álbum After Hours de The Weeknd #AfterHours pic.twitter.com/dKrWedu8G6 — m (@macariodguez) March 20, 2020

Blinding Lights, In Your Eyes y Save Your Tears de The Weeknd llegando directo desde los 80s para hacer la TRILOGÍA POP en #AfterHours : pic.twitter.com/UTaC5myT1b — ςђг๏๓คՇเςค (@jhongregorys) March 20, 2020

Yo, escuchando #AfterHours ¡Dios bendiga a The Weeknd y a los corazones rotos! pic.twitter.com/9mWtvRhail — Jorge Castillo (@antropofanico) March 20, 2020

El viaje emocional que me hizo sentir The Weeknd con #AfterHours pic.twitter.com/zhTtX7PFlx — Gustavo Cesla (@soyguzguz) March 20, 2020

Terminando de escuchar el nuevo álbum de The Weeknd pic.twitter.com/QhXqHVEyTj — José Luis (@__fuckjose) March 20, 2020

El nuevo álbum de The Weeknd en tres imagenes #AfterHours pic.twitter.com/vsvp9LOKAJ — Abdiel Campero (@AbdielCCampero) March 20, 2020

Así me siento en este momento con el nuevo álbum de The Weeknd pic.twitter.com/4878QP0ht2 — Marcelo Pino (@MarceloBP27) March 20, 2020

Yo al ver que The Weeknd menciona su relación con Selena G en una canción … #AfterHours pic.twitter.com/rJfd6v4bbc — Alexis Genest (@GenestxisVlogs) March 20, 2020