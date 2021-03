Tómala: The Weeknd anuncia que ya no volverá a competir en los premios Grammy

Los Grammy están prácticamente a la vuelta de la esquina y seguro que muchos ya sienten la emoción por sintonizar una entrega de premios más. Sin embargo, eso no quiere decir la polémica esté exenta para la Academia de la Grabación (NARAS, por sus siglas en inglés). En ese sentido, una vez más el nombre de The Weeknd adquiere relevancia.

El canadiense no figuró entre los nominados de la premiación y mucho se especuló sobre la supuesta corrupción del comité organizador. Pues ahora, a unos días de que se lleve a cabo el evento, Abel Tesfaye volvió a pronunciarse contra la instancia experta en música. Esta vez, su medida luce bastante extrema.

The Weeknd decide no volver a contender en los Grammy

Si eres un fan de hueso colorado de The Weeknd y pensabas que en el futuro él podría volver a contender en los Grammy, tal vez deberías bajar las expectativas. En declaraciones recientes para The New York Times, el cantante señaló que planea no volver a ser considerado dentro de la premiación.

“Debido a los ‘comités anónimos [los que se encargan de ‘, ya no permitiré que mi sello discográfico envíe mi música a los Grammy“, dijo Abel Tesfaye para el periódico neoyorquino. De esta manera, el también productor impedirá que su obra sea analizada por los expertos de la Academia de la Grabación para futuras ceremonias.

Hay que recordar que en noviembre pasado, la NARAS dio a conocer a los nominados para la entrega de los Grammy 2021 y la industria se sorprendió al ver que el nombre de The Weeknd no aparecía en ninguna categoría. Y es que nadie se podía explicar cómo el artista había quedado fuera de la premiación luego de que, durante todo el 2020, arrasó las listas de popularidad con el sencillo “Blinding Lights” del disco After Hours.

Los comités anónimos ¿un tema racial?

Tras darse a conocer las nominaciones de los Grammys y no ver su pseudónimo entre los contendientes, The Weeknd se lanzó desde sus redes sociales contra la Academia de la Grabación, llamando los miembros de esta corruptos. En este caso, el señalamiento también incluye a los comités anónimos que evalúan a los posibles candidatos a recibir nominación. Incluso, esto podría tratarse de un tema racial.

De acuerdo con lo que señala The New York Times, hay una importante estadística en la que queda de manifiesto algunas de las principales categorías como la de Mejor Álbum del Año, no han tenido un solo ganador de afrodescendiente desde que lo hiciera Herbie Hancock en 2008.

Si bien se tratan de organismos anónimos, el comité encargado de esa categoría nunca ha explicado cómo trabaja su evaluación de los nominados. En ese sentido, otros artistas de descendencia negra como Drake, Kanye West y Frank Ocean también han expresado su malestar con la Academia al recibir un desaire similar al que The Weeknd recibió recientemente.

Por su parte, en tiempos recientes Harvey Mason Jr, director interino de la NARAS, ha dicho que están trabajando en el tema de la diversidad y la inclusión de un jurado más amplio que permita hacer más claro el proceso de nominación. Por ahora, solo queda esperar la ceremonia del próximo 14 de marzo y ver de cara al futuro qué cambios se avecinan.