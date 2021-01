The Weeknd pasa por una cirugía plástica en el video oficial de “Save Your Tears”

Ya llegó el 2021 y varios artistas están aprovechando sus primeros días para comenzar con todo. En ese sentido, The Weeknd se abre paso rumbo a su presentación del Show de Medio Tiempo del Super Bowl no sin antes entregar un nuevo video.

El cantante decidió no esperar más y abrió el año con el audiovisual oficial para “Save Your Tears”, nuevo sencillo de su más reciente álbum After Hours. En esta ocasión, el reconocido personaje del traje rojo reaparece para darle continuidad a su propia historia luego de los capítulos pasados.

El nuevo video de The Weeknd

En marzo de 2020, The Weeknd regresó oficialmente a la escena con el lanzamiento de su cuarto material discográfico. Desde que liberó el primer video oficial, mucho se especuló sobre la trama que persigue a este peculiar, perturbado y hasta siniestro protagonista al que conocemos -aunque no de manera oficial- como ‘Heartless’.

Hemos visto a dicho personaje, envuelto en su característico traje rojo y con un peinado digno de Don King, teniendo una alocada fiesta en Las Vegas (“Heartless”), siendo golpeado por cadeneros (“Blinding Lights”), siendo decapitado (“In Your Eyes”) y posteriormente consiguiendo un nuevo cuerpo gracias a dos caóticas mujeres (“Too Late”).

En su nuevo video, The Weeknd se quita los vendajes de la cara que había mantenido en algunas presentaciones anteriores y nos permite ver que ha sufrido una especie de reconstrucción facial. Sin embargo, él ofrece un concierto en una elegante fiesta donde los invitados usan máscaras.

Después de derramar un poco de champaña por todos lados y de subirse a las mesas de la gente que lo ve, nuestro personaje se encuentra con una mujer entre el público que no tiene máscara, misma con la que comienza a bailar y a la que, de un momento a otro, le pone una pistola en la mano para que le apunte a él mismo a la cabeza. El arma, sin embargo, solo dispara papelitos de colores. Checa el video a continuación.

El cantante se prepara para el Super Bowl

Los últimos meses del 2020 fueron un torbellino de polémica para The Weeknd, sobre todo tras la revelación de las nominaciones al Grammy en las que sorpresivamente no fue incluido en ninguna categoría. El cantante incluso se pronunció en redes sociales señalando un supuesto acto de corrupción por parte de la Academia de la Grabación, asunto desde luego desmintieron.

Aunque posiblemente no asista a la ceremonia de dicha premiación el próximo 31 de enero, Abel Tesfaye -su nombre real- será el encargado de liderar el Show de Medio Tiempo del Super Bowl el 7 de febrero. Habrá que ver qué setlist tiene preparado y a que invitados llevará.