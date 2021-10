The Weeknd y Swedish House Mafia se juntan en la melancólica “Moth To A Flame”

El año pasado, The Weeknd estaba lanzando su disco After Hours y la rompió durísimo con algunos sencillos como “Blinding Lights” que sin duda, se convirtieron en lo mejor del año. Luego vino el 2021, su presentación en show del Super Bowl y cualquiera pensaría que podría ser momento de que el artista se tomara un descanso… pero eso está lejos de suceder.

Apenas en agosto pasado, el cantante se destapó con un tema y dejó entrever que estaba listo para abrir una nueva etapa en su carrera. Pues bien, parece que el plan sigue en marcha con una nueva canción titulada “Moth To A Flame” que como ingrediente sorpresa, nos trae el regreso de nada más y nada menos que Swedish House Mafia.

The Weeknd y Swedish House Mafia nos entregan “Moth To A Flame”

Si algo tienen en común The Weeknd y Swedish House Mafia, es que fueron de los grandes proyectos musicales que definieron los inicios de la música pop al inicio de la década del 2010. El canadiense lo hizo desde su R&B de textura melancólica y los suecos hicieron lo propio como leyendas totales del EDM…. y ahora, toca verlos en acción.

Para ir abriendo el terreno rumbo al fin de semana, este 21 de octubre se lanzó la colaboración “Moth To A Flame”, que sin duda nos da un idea del gran regreso que el colectivo de música electrónica tiene en la mira con su disco Paradise Again para finales de este año y del cual ya escuchamos hace poco el tema “It Gets Better”.

Este nuevo sencillo también sería un adelanto de lo que The Weeknd está trabajando en el estudio. En agosto pasado, POR ACÁ les contábamos que aparentemente el canadiense ya estaba grabando nuevo material, esto luego de que en una entrevista con la revista GQ dijera que es “el álbum que siempre he querido hacer”.

Luego, vino el sencillo “Take My Breath” como el primer track lanzado luego de la etapa de After Hours. Pues bueno, en lo que Abel Tesfaye anuncia oficialmente algún nuevo material, por acá les dejamos la nueva rola “Moth To A Flame” junto a Swedish House Mafia.