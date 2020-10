¡The White Stripes lanzarán su primer disco de grandes éxitos!

Estos tiempos de cuarentena nos han servido para descubrir, artistas nuevos, aunque también lo hemos aprovechado para escuchar esas canciones que nos marcaron en algún punto de nuestras vidas y recordándonos esa época donde éramos felices y sí lo sabíamos. Es por eso que muchas bandas están aprovechando estos días para desempolvar del baúl de recuerdos algunas rolas y darnos un duro golpe a la nostalgia, como The White Stripes.

Jack y Meg formaron uno de los combos más poderosos de la historia, con tan solo una guitarra y batería sonaban como si fueran una banda de cuatro miembros. Durante los 14 años que estuvieron juntos, este par lanzó seis discos de estudios y en ellos incluyeron un montón de rolas espectaculares que ahora consideramos clásicos. Eso sin contar los increíbles conciertos que daban, donde dejaban todo arriba del escenario.

También puedes leer: ¡THE WHITE STRIPES ESTRENA PARTE DE SU PODEROSO SET EN COACHELLA 2003!

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

The White Stripes por fin lanzarán un ‘greatest hits’

Lamentablemente, las cosas no salieron como esperaban y en 2011 The White Stripes anunciaron su separación definitiva, y aunque Jack White continua tocando en solitario las rolas que compuso durante esa etapa en su carrera, muchos fans aún esperan que en una de esas, se reúna con Meg. Pero lo más increíble de todo esto es que a pesar de no estar juntos, siguen lanzando sorpresas grandiosas, como la que les traemos hoy.

Resulta que a través de sus redes sociales, la disquera de Jack, Third Man Records, dieron la noticia que llegará un disco oficial con los grandes éxitos de la banda. De acuerdo con Pitchfork, publicarán varias ediciones, como el CD, un vinilo doble y tres LP’S con material adicional que solo podrán comprar los suscriptores del sello, aunque también editarán una versión llamada Vault, que incluye nuevas ilustraciones del colaborador de los White Stripes, Rob Jones, serigrafías y poemas magnéticos.

Por ahora no han confirmado el tracklist oficial de este disco, pero lo único que nos adelantaron fue que vendría “Ball and Biscuit” del grandioso Elephant. Y para emocionarnos aún más con este lanzamiento, The White Stripes compartieron un video tocando esta rola en el show que dieron en el Shibuya-AX de Tokio, Japón el 22 de octubre de 2003, cuando estaban presentando este discazo y en su segunda visita a aquel país.

El Greatest Hits de The White Stripes llegará a nosotros el próximo 4 de diciembre en formato físico y a las plataformas de streaming. Pero mientras esperamos que llegue este enorme día para los fans de Jack y Meg, acá les dejamos el video que compartieron de aquella presentación en Tokio: