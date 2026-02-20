Lo que necesitas saber:
Dos años después de esta presentación, el 2 de febrero de 2011, The White Stripes hicieron oficial su separación.
¿Qué pasó un 20 de febrero? Fecha importante, musicalmente en diferentes años: nacieron Kurt Cobain (1967), Ibrahim Ferrer y el genial Ian Brown (1927 y 1963, respectivamente) y salió el primer disco de The Smiths (1984)… y también puede quedar como la fecha en la que The White Stripes hicieron su última aparición, en 2009.
Su última canción fue “We’re Going To Be Friends”
No sobre un escenario. Eso pasó un par de años antes, cuando el 31 de julio de 2007 se presentaron en el Snowden Grove Amphitheater de Southeave, en Mississippi. Sino la última aparición pública, la definitiva, juntos Meg y Jack White. Tocando. Eso fue para el programa de Conan O’Brian… el último programa de su Late Night, el 20 de febrero de 2009. Dos despedidas importantes ese día.
“Cuando estábamos tratando de decidir cuál invitado presentar en nuestro último show, después de varios años… había sólo una banda que estaba arriba de mi lista. No estaba seguro de que pudiera suceder”, comentó Conan O’Brian al presentar al dueto de Chicago.
“Estoy muy emocionado de que pudiéramos lograr esto, esta noche”, agregó antes de darle el micrófono a The White Stripes. Y sin más, Meg y Jack White aparecieron a cuadro. Inesperado para el público, no sólo porque no se habían visto juntos tocando desde hacía dos años, sino porque, Meg estaba ante una batería. En esa ocasión no la necesitó.
Ambos salieron con guitarra para echarse “We’re Going to be Friends”en una versión diferente a la del White Blood Cells.
Meg White no sabía la canción…
Él con su hermosa guitarra Grestch Rancher Falcon, aquella que usó para la gira del Icky Thump y que bautizó como “Rita”, en honor a Rita Hayworth (atrás tiene un tremendo diseño con el rostro de la actriz); ella una Kay Truetone K100 (muy seguramente de Jack White).
Jack ejecutando todas las figuras que decoran los pocos acordes de la canción, ella sólo rematando con sus dedos en posición de Sol. El acorde se lo enseñó Jack minutos antes de salir, según lo pudo presenciar el propio Conan O’ Brian. “Vi a Meg tocando guitarra, tal vez por primera vez, tal vez no… pero ella realmente no se sabía la canción. Pero la tocó, porque es Meg. Fue brillante”.
Terminaron la canción, Conan O’Brian apareció para agradecerles en pantalla y fue todo. No hubo una canción más. ¿Alguien pensó en ese momento que sería la última vez que se les vería a The White Stripes? Dos años más tarde, el 2 de febrero de 2011, la banda se separó oficialmente.
El 8 de noviembre de 2025, The White Stripes fueron ingresados al Salón de la Fama del Rock. Se pensó que podría darse una reunión, como muchas que se han dado en ese evento. Pero no fue así. Sólo apareció Jack (igual a como se ha visto en los últimos 20 años, porque es un vampiro, ya nos lo dijo Jim Jarmusch en Sólo los Amantes Sobreviven). Lo que ha sido de Meg White es un misterio.