Esto fue lo que rifó y no tanto de The World Is A Vampire

Después de mucha espera y anticipación, este 4 de marzo vivimos la primera edición de The World Is A Vampire en el Foro Sol, un festival creado por los Smashing Pumpkins que desde el inicio nos llamó la atención porque combinaba algo que le gusta a muchos: la música y la lucha libbre.

Las ideas que tuvo Billy Corgan y compañía para organizar The World Is A Vampire fueron acertadas en algunos casos, y extrañas, por decir lo menos, en otros. Es por es que si ustedes no tuvieron chance de lanzarse, acá les contaremos lo que rifó y no tanto en este festival.

Los Smashing Pumpkins tocando en el Foro Sol/Foto: David Barajas

Lo que rifó en The World Is A Vampire

El lineup del festival estuvo muy bien curado

El mayor acierto de The World Is A Vampire fue reunir a bandas muy compatibles, y es que cada acto reconoció y agradeció ser considerado para tocar en un festival en el que se siente como si todas las bandas encajaran a la perfección.

Tanto así que la ocasión se prestó a que se armaran colaboraciones únicas, como Peter Hook y los Smashing Pumpkins tocando “No Love Lost” de Joy Division, algo que seguramente no hubiera ocurrido en otro festival y que por supuesto, nos dejó un momento único a quienes estuvimos en The World Is A Vampire.

Paul Banks agradeció en español a sus fans por siempre apoyar a Interpol/Foto: David Barajas

Pero sin duda, los actos de The World Is A Vampire que se llevaron el aplauso de muchos y nos sorprendieron muchísimo (además de los Smashing Pumpkins e Interpol, claro), fueron Turnstile, The Warning, Peter Hook & The Light, Deafheaven, Chelsea Wolfe, Margaritas Podridas y Ekkstacy, que la rompieron e hicieron muy buen match con el resto del lineup.

Los tiempos fueron exactos entre actos y casi no hubo retrasos

Algo que sí debemos aplaudirle a The World Is A Vampire es que los tiempos de las bandas fueron muuuy exactos, como relojito suizo. Cada uno de los actos inició dentro del tiempo marcado en los horarios y eso por supuesto que se agradece, porque en ocasiones nos quedamos un rato esperando a que inicie el show.

Por ahí hubo un par de retrasos, como cuando Turnstile se iba a subir al escenario, pero esperaron unos minutos a que terminara la última lucha de The World Is A Vampire para arrancarse con todo. Pero en general, es muy bueno que dentro de la organización de las bandas, las cosas salieron como debían.

En The World Is A Vampire, The Warning demostró que están para escenarios grandes/Foto. David Barajas

Tenías chance de encontrarte a tus bandas favoritas dentro del festival

Ok, esto quizá no era como tal parte de la experiencia de The World Is A Vampire, pero lo cool de este festival fue que muchos pudieron encontrarse a algunas de las bandas que más tarde se presentarían en los escenarios dando la vuelta por los alrededores del Foro Sol.

Por ahí vimos que algunos tuvieron chance de ver a Turnstile, Deafheaven e incluso el mismísimo Billy Corgan salió a checar la presentación de esta última banda… así, casual. Sin duda, esto fue algo increíble que obvio no estaba planeado, pero hizo que varios afortunados pudieran acercarse a los artistas que admiran.

Las luchas fueron un gran acierto, pero no salió al 100

La integración de un ring de luchas para The World Is A Vampire a la mitad del Foro Sol fue lo que más nos llamó la atención y la verdad, el público reaccionó de una forma asombrosa al tiro entre NWA y AAA, sobre todo para la segunda presentación.

La primera sesión de luchas en The World Is A Vampire fue bajo un sol infernal, por lo que no mucha gente se reunió alrededor del ring. Sin embargo, al principio como que nadie entendía muy bien la dinámica, pues casi nadie sabía quiénes se iban a subir a luchar.

Ya andamos en The World Is A Vampire y arrancamos con un buen tiro de lucha libre ?‍♂️#TheWorldIsAVampire pic.twitter.com/jqjk6kyn2D — SopitasFM (@sopitasfm) March 4, 2023

A esto, habría que sumarle que en las luchas que se armaron en The World Is A Vampire, tuvieron como comentaristas a José Manuel Guillén y Hugo Savinovich, los meros meros que narran los combates de la AAA, pero no se escuchaba en el audio del Foro Sol lo que decían…

Aunque eso sí, las cosas cambiaron para la segunda sesión de lucha libre en The World Is A Vampire, pues fue una excelente muestra de cómo se lleva este deporte espectáculo con la música (y le subieron a los micrófonos de Hugo y José Manuel).

Blue Demon Jr. luchando en el festival/Foto vía Facebook: The World Is A Vampire

Además, el público se la pasó mucho mejor en la siguiente ronda de luchas, pues se sentía como si estuviéramos en una arena y no faltaron los que se aventaron uno que otro comentario cómico que hizo reír a los demás. Pero en general, que incluyeran la lucha libre en The World Is A Vampire fue algo muy bueno que puede mejorar.

Siempre habían a la mano opciones para comer o tomar dentro de The World Is A Vampire

Sabemos que a veces puede ser molesto que el vendedor de chelas o de pizzas no te deje ver a una banda o acto, pero la verdad es que siempre hacen el paro cuando no quieres perderte nada del festival y tienes hambre o sed. Y lo chido de The World Is A Vampire es que siempre aparecían opciones para entrarle sabroso.

Los puestos de bebidas y comida estaban muy bien ubicados (dentro de los escenarios como afuera) y prácticamente tenías a la mano cualquier cosa que encuentras en un concierto Además, los organizadores también colocaron en buenos lugares las estaciones de recarga de agua, que dicho sea de paso, siempre tuvieron agüita para echarle a tu vaso o termo, punto para The World Is A Vampire.

La gente se la pasó bomba en el festival/Foto vía Facebook: The World Is A Vampire

Lo que no rifó tanto en The World Is A Vampire

Faltaron zonas de descanso y otras actividades además de las luchas y la música

Tenemos qué volver a hablar del Sol, pues fue protagonista en las primeras horas de The World Is A Vampire. La verdad es que acertaron en poner algunas zonas de descanso con sombrillas en el Foro Sol y el segundo escenario, pero lamentablemente no fueron suficientes para la cantidad de gente que asistió.

Por acá también tenemos qué mencionar que sí nos hizo falta ver activaciones para que el público se pudiera distraer un rato antes de ver a sus bandas favoritas, o quizá otra actividad que los entretuviera además de la música y la lucha libre. Así que sin duda, estos dos puntos podrían mejorar en el futuro.

El público se lanzó con ropa darks a The World Is A Vampire a pesar del calor/Foto: Sopitas.com

Un segundo escenario grande hubiera caído bien en The World Is A Vampire

Afortunadamente el sonido no falló, pues el Foro Sol está preparado para recibir cualquier festival de la magnitud de The World Is A Vampire. Pero quizás los actos del escenario b, sobre todo los de la noche como The Warning y Peter Hook & Light, pudieron tocar en un espacio más grande, pues atrajeron a un montón de público.

El espacio donde ambos tocaron era idéntico al conocido como Carpa Intolerante en el Vive Latino, que si la han visitado, sabrán que es muy pequeña en comparación con los demás escenarios Es por eso que pensando en una segunda edición de The World Is A Vampire, estaría increíble que el segundo escenario del festival estuviera en un lugar al que le quepa más gente.

Así se veía el ring en medio del Foro Sol/Foto vía Facebook: The World Is A Vampire

Quién sabe, probablemente la cancha del Estadio ‘Palillo’ Martínez hubiera estado increíble para que se presentaran Peter Hook & The Light, The Warning y más bandas que tocaron en el escenario b de The World Is A Vampire.

La salida del festival fue un tanto confusa

Para dejar el Foro Sol cuando vamos a un concierto o festival hay de tres sopas: agarrar el puente del Palacio de los Deportes o de plano salir por las puertas 6 o 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, la salida de The World Is A Vampire fue un tanto confusa.

Lo decimos porque supuestamente, no había paso por la puerta 15, cuando siempre estuvo habilitada para salir y de echo, las cosas ahí andaban muy tranquilas. Esto hizo que mucha gente tuviera que caminar distancias muy largas para dejar The World Is A Vampire.

El público andba muy contento en The World Is A Vampire/Foto: Sopitas.com

Quizá fue un tema de comunicación entre la seguridad del venue, pero pueden mejorar ese aspecto para una siguiente edición de The World Is A Vampire, para que el público cuente con una mejor experiencia y salidas más rápidas para abandonar el recinto.