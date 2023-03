Smashing Pumpkins cerró con todo la primera edición de The World Is A Vampire en CDMX

Desde que se anunció la llegada de The World Is A Vampire, nos llamó mucho la atención el concepto detrás de este evento: un espacio lleno de bandas muy rifadas y tiros de lucha libre. Sin embargo, estamos seguros que la gran mayoría se emocionó por el regreso de los Smashing Pumpkins a la CDMX con este festival.

Como recordarán, fue en mayo de 2022 cuando Billy Corgan y compañía volvieron a la Ciudad de México después de casi una década de ausencia para aventarse varios conciertos en el Teatro Metropólitan. Aunque eso sí, debido a la capacidad del venue, hubo pocos boletos a la venta para estos shows de los Smashing Pumpkins.

Así se veía el Foro Sol durante la presentación de los Smashing Pumpkins en The World Is A Vampire/Foto: David Barajas

Los Smashing Pumpkins cerraron con todo la primera edición de The World Is A Vampire

Afortunadamente, los Smashing Pumpkins se rifaron no solo regresando a la CDMX, también presentando esta propuesta llamada The World Is A Vampire, donde además de compartir cartel con Interpol, Peter Hook & The Light, Turnstile y más bandas, anunciaron un encuentro de lucha libre ente la NWA y la AAA.

Sin embargo, después de aventarnos a todo el lineup del festival y las luchas entre ambas empresas, llegó el turno de ver lo que a la gran mayoría le interesaba: los Smashing Pumpkins. Uno a uno, los integrantes de la banda tomaron su lugar en el escenario y así, arrancó una noche simplemente espectacular.

Los Smashing Pumpkins tocando “Empires” en The World Is A Vampire/Foto: David Barajas

Los Smashing Pumpkins arrancaron su presentación en The World Is A Vampire con “Empires” de su nuevo álbum, Atum: A Rock Opera in Three Acts y a partir de ahí, se nos vino una avalancha llena de clásicos y rolas de su más reciente material discográfico que así como las olas, la banda nos llevó de arriba para abajo durante casi dos horas sin parar.

Desde el inicio, los Smashing Pumpkins sacaron varios rolones

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, los Smashing Pumpkins se aventaron casi casi desde el inicio algunas de sus canciones más rifadas, como “Bullet With Butterfly Wings” y “Today”, pero también debutaron rolitas como “The Good in Goodbye”, que prendieron al público que llenó la plancha del Foro Sol.

Después de echarse “Cyr”, “Solara” (que tuvo solos de batería y guitarra muy rifados), “Eye” y “Ava Adore”, los Smashing Pumpkins saludaron como se merece a la gente que se lanzó a verlos en The World Is A Vampire. Billy agradeció a todos los que hicieron posible la primera edición de este festival, tanto a los asistentes como a las bandas y hasta los luchadores que se subieron al ring.

Los Smashing Pumpkins tocando en el Foro Sol/Foto: David Barajas

Después de bromear con James Iha, preguntándole cuál sería su nombre de luchador, Billy Corgan (quien se notaba muy contento) se colgó la lira acústica y junto al guitarrista nos regaló una emotiva versión de “Tonight, Tonight”, uno de los clásicos de los Smashing Pumpkins que por supuesto, no podía faltar durante esta presentación tan especial.

Así sonó “Tonight, Tonight” con los (@SmashingPumpkin) en The World Is A Vampire ?? pic.twitter.com/YfcQE3GbaL — SopitasFM (@sopitasfm) March 5, 2023

Los clásicos no faltaron en el show de Smashing Pumpkins en The World Is A Vampire

Con “Stand Inside Your Love” y “Space Age” (que también debutaron en vivo), los Smashing Pumpkins siguieron su set, pero justo después de esto se aventaron un combo que simple y sencillamente nos voló la cabeza. De la nada, James Iha presentó al resto de la banda: Jimmy Chamberlin, Jeff Schroeder, Jack Bates y Katie Cole, pero luego de esto se echaron ni más ni menos que “Cherub Rock”.

Los Smashing Pumpkins no se detuvieron, pues después de este rolón tocaron “Zero”, donde muchos aprovecharon para headbanguear como si no hubiera un mañana. Y por si esto no fuera suficiente, la banda se echó “1979”, otro clásico con el que el público cantó y coreó macizo, pues por momento se escuchaba más a la gente que al propio Billy Corgan.

Los Smashing Pumpkins soltaron buenos visuales durante su presentación en The World Is A Vampire/Foto: David Barajas

Poco a poco e inevitablemente, nos acercábamos al final de la presentación de los Smashing Pumpkins en The World Is A Vampire, pero aún faltaban un par de momentos muy rifados. Cuando tocaron “Beguiled”, se subieron varios luchadores de la AAA y la NWA con la banda, y más adelante sonaron “Silverfuck”, “Moss” y “Muzzle”, que seguían prendiendo a todos los que se quedaron hasta el final.

Smashing Pumpkins nos sorprendió con un invitado muuuy especial

Para la última rola de su set, los Smashing Pumpkins decidieron traer a un invitado especial. Aprovechando que estaba dentro del lineup de The World Is A Vampire y que su hijo, Jack, toca con la banda, apareció Peter Hook en el escenario para echarse junto a Billy Corgan y compañía ni más ni menos que “No Love Lost”, un cover de Joy Division.

Así, con este momento que probablemente no se vuelva a repetir, acabó la presentación de los Smashing Pumpkins en The World Is A Vampire. Por acá consideramos que chance faltaron algunas rolas (como “Disarm” y “Perfect”) para un show tan especial como este, y quizá un poquito más de tiempo sobre el escenario. Pero en general, podemos decirles que la banda dio un conciertazo.

Con un cover de Joy Division junto a Peter Hook terminó la presentación de los Smashing Pumpkins en el Foro Sol/Foto: David Barajas

Como ya lo mencionábamos antes, Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlain se ven muy contentos tocando juntos después de los problemas que tuvieron en el pasado. Y eso por supuesto que lo transmiten y contagian al público, pues nos llenaron de buena vibra y sobre todo, nos dieron la esperanza de que habrá Smashing Pumpkins y The World Is A Vampire para rato en México.