Interpol regresó a la CDMX para dar un concierto lleno de clásicos en The World Is A Vampire

La primera edición de The World Is A Vampire traía un cartelazo de lujo, entre bandas nacionales muy rifadas y artistas internacionales que nos encantan. Sin embargo (y a pesar de todas las veces que han tocado en México), estamos seguros que muchos se emocionaron por la presentación de Interpol en el festival (no se hagan).

Desde que se anunció que Interpol estaría en este eventazo, aumentó nuestras expectativas, porque además de ellos también compartirían cartel con los Smashing Pumpkins, Peter Hook & The Light, The Warning, Turnstile, Deafheaven, Chelsea Wolfe y muchos más.

Paul Banks tocando junto a Interpol en The World Is A Vampire/Foto: Danid Barajas

Interpol volvió a la CDMX y se aventó un concierto muy rifado en The World Is A Vampire

Luego de mucha espera y de un día lleno de guitarrazos ponchas y vibras darks, cada uno de los integrantes de Interpol tomó sus lugares en el escenario principal del Foro Sol y así, inició una de las presentaciones más esperadas durante la primer edición de The World Is A Vampire en la Ciudad de México.

Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler no se guardaron absolutamente nada, pues los miembros de Interpol se rifaron como los grandes armando un setlist que combinó lo mejor de su enorme discografía con algunas rolas que aparecieron en su más reciente material discográfico:: The Other Side of Make-Believe.

Daniel Kessler tocando con Interpol en The World Is A Vampire/Foto: David Barajas

Por supuesto que Interpol sacó lo mejor de lo mejor en esta presentación

El ejemplo perfecto de esto es el arranque de la presentación de Interpol en The World Is A Vampire, pues abrieron con “Toni”, pero más adelante se aventaron un combo que nos voló la cabeza gracias a rolones del tamaño de “Evil”, “C’mere”, “Narc”, “Pioneer to the Falls” y “Obstacle 1”, Así que como verán, iniciaron bravos estos muchachos.

Por supuesto que entre canción y canción, Paul Banks aprovechaba par agradecerle al público por siempre cantar y apoyar a Interpol en cada uno de los pasos de su carrera, mientras que la gente reaccionaba ante las palabras en español y toda la cosa del vocalista de la banda.

Sam Fogarino tocando junto a Interpol en The World Is A Vampire/Foto: David Barajas

Así, fueron pasando varias rolas que nos dejaron con la boca abierta, como “Fables”, “My Desire”, “Rest My Chemistry”, “f You Really Love Nothing” y “Take You On A Cruise”, que hicieron que muchos se desgarrarán la voz al ritmo de estos verdaderos rolones de Intepol que tanto nos encantan.

Interpol cerró con broche de oro tocando puro hitazo en The Worls Is A Vampire

Poco a poco se le estaba acabando el tiempo a Interpol dentro de The World Is A Vampire. Pero antes de bajarse y para no perder la costumbre, la banda se rifó como los grandes ,dándonos una última parte para volver a sacar nuestra mejor interpretación con “Roland”, “The New”, “PDA”, “Lights” y “No I in Threesome”… así como lo leyeron… no estamos mintiendo

Pero ahora sí, para terminar como se merece, Interpol no se podía despedir de The World Is A Vampire sin tocar ni más ni menos que “Slow Hands”, rola que logró que el público en el Foro Sol brincara y coreara la canción como si no hubiera un mañana. Al terminar, la banda dio las gracias y simplemente se bajó del escenario.

Paul Banks agradeció en español a sus fans por siempre apoyar a Interpol/Foto: David Barajas

Ya lo hemos dicho varias veces: sí, Interpol ha venido en un montón de ocasiones a México. Sin embargo, a pesar de todas esas visitas, la gente los quiere como no tienen una idea y sigue llenando todos los lugares donde Paul BBanks, Daniel Kessler y Sam Fogarino se presentan..