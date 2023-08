30 Seconds to Mars nos recuerda la alegría de vivir con la rola "Seasons"

Lo que necesitas saber: Después de casi cinco años de espera, 30 Seconds to Mars volverán con un nuevo disco. Y como adelanto nos presentan una rola para cuado necesitas ánimo.

No cabe duda que andamos armando un buen soundtrack con toda la música que está saliendo este 2023. Desde que arrancó el año hemos escuchado rolas y discos muy rifados, pero también han vuelto varias bandas y artistas que nos laten. Tal es el caso de 30 Seconds to Mars, quienes regresan por la puerta grande.

Como recordarán, fue en 2018 cuando los hermanos Jared y Shannon Leto estrenaron su más reciente material discográfico, America. Desde entonces, cada quien se dedicó a sus proyectos, aunque como dicen por ahí, “uno siempre vuelve a donde fue feliz”. Es por eso que ambos decidieron volver a reunirse para hacer música juntos.

30 Seconds to Mars regresará este 2023 con un nuevo disco/Foto vía Facebook: 30 Seconds to Mars

30 Seconds to Mars nos presenta una rola más de su nuevo disco

A inicios de este 2023 y después de mucha espera, 30 Seconds to Mars por fin dio señales de vida. Lo decimos porque en mayo estrenaron su primera rola en un buen rato, “Stuck”, aunque en ese momento también confirmaron que lanzarán un nuevo álbum de estudio, llamado It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, el cual contará con 11 rolas recién salidas del horno.

Casi un mes más tarde hicieron lo mismo con la canción “Life Is Beautiful”. Sin embargo, ahora los Leto nos sorprenden con “Seasons”, un sencillo más de su siguiente material discográfico y que tiene un mensaje que nunca está de más escuchar (sobre todo cuando sientes que las cosas no te están saliendo tan bien que digamos).

Esta es la portada de ‘It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day’, el nuevo disco de 30 Seconds to Mars/Foto: Concord Records

Para que se den una idea de cómo está la cosa, en esta rola, 30 Seconds to Mars le baja un poco a la distorsión y a los sonidos electrónicos para armar una melodía sumamente pacífica donde sobresalen una caja de ritmos, unos cuantos sintetizadores y por supuesto, la voz de Jared. La cual, por cierto, nos habla de que siempre podemos superar lo que sea, aunque sintamos que no

Al respecto, el propio Jared Leto dijo que “Sunsets” se trata “de la vida. Se trata de ver cómo se desarrolla la vida y compartirla con las personas que te importan. Se trata de hacer recuerdos con amigos, con la familia y estar vivo”. Y la neta es que sí nos transmiten por completo esa vibra con la canción.

Recuerden que It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, el nuevo disco de 30 Seconds to Mars estará disponible en plataformas digitales el próximo 15 de septiembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completito y vamos calentando motores para verlos en el Corona Capital 2023, escuchen a continuación “Seasons”, su nueva rola.

Te puede interesar