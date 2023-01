Murió Tom Verlaine, vocalista de Television, a los 73 años

Este sábado 28 de enero se dio a conocer la muerte del guitarrista y cantante Tom Verlaine, mejor conocido por ser el vocalista de la banda Television, quien falleció a los 73 años de edad en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, luego de una enfermedad.

Así lo dio a conocer Jesse Paris Smith, hija de Patti Smith, de acuerdo con The New York Times. Si bien Smith no dio a conocer la causa de muerte, detalló que Verlaine atravesó por una “breve enfermedad” que finalmente le quitó la vida a quien colaboró con su mamá en el single “Hey Joe”/”Piss Factory”.

Foto. Getty Images

Tom Verlaine fue una pieza importante en la escena punk de NY en los años 70

Nacido en 1949 bajo el nombre de Thomas Miller, en la ciudad de Nueva Jersey, Desde pequeño, Tom Verlaine aprendió a tocar instrumentos como el piano y el saxofón que acompañaba con letras que nacían de la inspiración de poetas como Paul Verlaine, de donde tomó su nombre artístico, y de la influencias de bandas como los Rolling Stones.

En el año de 1972, Tom y su amigo Richard Hell, a quien conocía desde la secundaria, decidieron armar su primera banda llamada ‘The Neon Boys’, en compañía del baterista Billy Ficca y en espera de un segundo guitarrista en su alineación.

Foto: Getty Images

Junto a Television publicó dos discos que se convirtieron en trabajos aclamados por la crítica

El plan no funcionó como esperaban, pues año después la banda integró a Richard Lloyd y decidieron cambiarse el nombre a Television, con el cual publicaron los discos Marquee Moon (1977) y Adventure (1978), considerados como pilares del movimiento punk neoyorquino de los años 70.

Television fue una banda que apenas duró un par de años, sin embargo, su nombre en la escena punk de Nueva York quedó en la historia gracias a sus presentaciones en el famoso club CBGB, donde más tarde tocaron artistas como Blondie, Talking Heads, Ramones y más.

Foto: Getty Images

Pero Verlaine también tuvo una gran trayectoria como solista

Aunque Television vio su fin en 1978 (no de manera formal, porque se reunieron en 1991, 1993 y 2001), Tom Verlaine se abrió paso a través de 9 discos como solista y bajo la admiración de artistas de la talla de David Bowie, quien hizo su versión de “Kingdom Come“, el primer sencillo de Verlaine.

Como guitarrista, Tom Verlaine también tuvo un estilo que influenció a varios guitarristas y músicos, sobre todo de Nueva York como fue el caso de Sonic Youth, Interpol, Wilco, sólo por mencionar algunas.