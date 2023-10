Lo que necesitas saber: Del '10,000 Days' al 'Fear Inoculum', pasaron 13 años. Ahora Tool tardaría menos en presentar un nuevo disco... bueno, más o menos: si lo lanza en 2024, serían cinco años

Una buena y una mala: la buena, Tool no hará esperar tanto a sus fans para nuevo disco (no tanto como con el Fear Inoculum ); la mala, este nuevo álbum sería trabajado hasta que termine su tour.

Y aunque no está agendada una próxima visita a México, el reciente anuncio de nuevas fechas de Tool en Estados Unidos dejaba la ilusión de que, en una de ésas, la banda liderada por Maynard James Keenan se decidía a visitar nuestro país. Pero no… por el momento.

Foto: Revolver Magazine

Tool regresaría al estudio hasta terminar su actual gira

En fin, el caso es que, de acuerdo con Consequences of sound, Tool tiene un nuevo disco en puerta. Así lo adelantó el bajista del cuarteto de California, Justin Chancellor, durante su participación en el podcast The Vinyl Guide… pero, el plan es trabajar en nueva música una vez que ya no estén en gira.

“Aún no hemos grabado nada (…) [pero] tenemos todos los ingredientes en su lugar.”, aclaró el bajista de Tool para bajón de sus mamad·$%res fans (algunos). “Pero estaremos bastante ocupados de gira hasta después de la primavera del próximo año. Entonces, una vez hecho eso, regresaremos al estudio”.

Tool en México

Para el nuevo disco Tool trabajaría con música que incluyeron en Fear Inoculum

Antes de Chancellor, Danny Carey ya había adelantado que Tool no volvería a hacer esperar tanto a sus fans por un nuevo disco. Sólo que, en su momento, el virtuoso baterista no dejó claras las cosas… aunque sí dijo que el nuevo álbum tendrá canciones que no se incluyeron en el Fear Inoculum de 2019. Tenemos “ventaja inicial de tres o cuatro canciones”, señaló Carey para remarcar que ya no se tardarán tanto en componer y grabar.

La semana pasada, Tool fue parte del Power Trip, donde compartió cartel con Judas Priest, AC/DC, Iron Maiden, los Guns y Metallica. Según los asistentes al tercer día del festival, en el que se presentó junto a Metallica, Tool tuvo un show no tan espectacular como los que acostumbra… pero sólo hablando de los visuales. En lo que respecto a lo principal, Maynard James Keenan y compañía, como siempre, se lucieron.

Para los que tienen esperanzas de ver a Tool pronto en México, las posibilidades apuntan a que sería hasta la próxima gira (con el nuevo álbum). Las fechas del actual tour están marcadas hasta el 18 febrero de 2024, cuando se presenten en Las Vegas (¿en La Esfera?)

Te puede interesar