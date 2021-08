Covers brgs: Así suena “Toxicity” de System Of A Down en versiones de norteño y marimba

Lo chido de las redes sociales es que, de una u otra forma, te terminas encontrando con alguna imagen bien peculiar o uno que otro video bastante curioso. Y lo mismo aplica cuando se trata de música porque, por ejemplo, no sabes cuándo te encontrarás con un cover fuera de lo común.

Y así no pasó por acá… Andábamos dando la vuelta por el inmenso universo del ‘internet de las cosas’ y de repente, nos encontramos con una peculiar versión de “Toxicity”, esa magnífica pieza que llevó a System Of A Down al estrellato sin precedentes durante la primera década de los 2000…. pero esta reinvención del tema destaca por su extraña -en el buen sentido de la palabra- ambientación musical de estilo norteño.

Grupo Designado y su versión norteña de “Toxicity” de System Of A Down

Un buen cover no solo se basa de replicar una canción en específico; también se trata, si es el caso, de reinterpretarla a través de otras texturas musicales. Y sí, puede que a algunos no les termine por agradar el resultado o tal vez sí (pregúntenle a Metallica su The Blacklist pa’ que vean si no es cierto), pero a final de cuentas eso es algo de lo más valioso que tiene la música: la facilidad para experimentar y recrear.

Pues bien, luego de esta cursi pero honesta explicación, les queremos mostrar un tema que reafirma la idea antes mencionada. Se trata de una versión al más puro estilo norteño de “Toxicity” de System Of A Down (*corazones metaleros dosmileros suspiran*), que el llamado Grupo Designado mostró desde su cuenta de TikTok para el mundo entero.

Este proyecto musical, que de hecho se dedica a tocar algunos covers de artistas de música de banda y que tiene también sus propias rolitas, subió su video y como era de esperarse, empezó a recorrer otras redes sociales. Así, han asombrado a varias personas con el sonido de su versión de este temazo de Serj Tankian y compañía.

Tal como lo señalan en el clip. este parece ser solo el intro con el que comienzan sus presentaciones, pero a lo largo de un minuto, se nota que tienen un dominio importante de sus instrumentos; chéquense nomás la tremenda secuencia de batería para que lo comprueben.

Aunque por ahora no han tenido un alcance masivo en sus redes, poquito a poco los usuarios de TikTok se encuentran con su versión de la canción de System Of A Down y ya están pidiendo una versión completa del cover. Quién sabe y en una de esas nos sorprenden con la entrega extendida. Estaría bueno ¿no?

Y ya que andamos en esas, chéquense una versión marimba…

Sin duda, “Toxicity” de System Of A Down ha trascendido hacia el infinito y más allá -musicalmente hablando- y ya que andamos en esas, les dejamos otro maravilloso cover pero ahora en versión marimba. Este sí ya es un poquito más antaño pues la grabación es de 2015, pero como dijimos, uno hurga en internet, se encuentra con estas joyas y no las puede dejar pasar. Está pasadísimo de lanza, así que échenle un ojo para que vean que no les mentimos.

Esta versión la realizaron músicos de Comitán de Domínguez en Chiapas quienes fueron becados en su momento por la Asociación CIDPROCSEM. Este sí está completito y además, le meten por ahí un interludio en el que cambia totalmente el ritmo a otra canción. Mucho, muchísimo nivel en estos covers. ¿Cuál les latió más?