Checa el tráiler del nuevo documental de Netflix sobre The Notorious B.I.G.

La historia del hip-hop es enorme y muy rica. Desde sus inicios, un montón de hombres y mujeres forjaron el sonido de este género que en pleno siglo XXI sigue presentándonos a grandes artistas, pero si tenemos que hablar de uno de los nombres que marcó por completo las rimas en los años 90, sin duda deberíamos mencionar a The Notorious B.I.G. pues en cuestión de unos cuantos años, se convirtió en una verdadera leyenda.

De un momento a otro, y gracias a su talento, Christopher Wallace –como en realidad se llamaba– pasó de vender drogas en las calles de Nueva York a ser uno de los raperos más importantes de su generación. Sin embargo, su historia acabó de manera trágica, pues lamentablemente a unos días de estrenar su segundo álbum de estudio, el 9 de marzo de 1997 falleció a los 24 años después de ser tiroteado al salir de un evento en Los Ángeles.

Netflix vuelve a hablar sobre The Notorious B.I.G.

Desde entonces, The Notorious B.I.G. se convirtió en una leyenda en toda la extensión de la palabra, aunque su historia sigue siendo sumamente interesante porque hasta la fecha no hay un culpable por su muerte. Esto ha dado pie a que la industria cinematográfica produjera documentales y cintas sobre su vida, como la película City of Lies de 2018 con Johnny Depp y Forest Whitaker o la cinta Notorious de 2009.

Aunque por ahí, Netflix estrenó en 2018 una serie sobre el caso de los asesinatos del rapero de Brooklyn y Tupac Shakur. Pero en esta ocasión, el gigante del streaming nos presenta una nueva visión sobre el joven detrás del artista que cambio la historia del hip-hop a través de un documental llamado Biggie: I Got a Story to Tell, que toma su título de la rola que le da nombre a su segundo y último álbum de estudio, Life After Death.

Ahora, tenemos un avance de este filme que pretende mostrarnos otro lado que no conocíamos sobre Biggie Smalls. De acuerdo con Complex, en esta ocasión veremos una reflexión sobre la vida y la carrera del influyente artista de Nueva York, y para eso contarán con entrevistas y comentarios adicionales de figuras clave en su vida como la madre del rapero, Voletta Wallace, Sean “Diddy” Combs, Faith Evans, Lil’ Cease de Junior M.A.F.I.A.

Biggie: I Got a Story to Tell, el nuevo documental de Netflix sobre The Notorious B.I.G. llegará al servicio de streaming el próximo 1 de marzo. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, por acá pueden checar completito el tráiler oficial: