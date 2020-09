Quizá el nombre de Christopher George Latore Wallace, no te diga nada, pero hablar de Notorious B.I.G. es hablar de uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, por eso no es de sorprender que su icónica corona de plástico, con la que fue fotografiado dos meses antes de morir y cuyo valor no rebasó los 6 dólares, fuera subastada por casi 600 mil dólares, nada más y nada menos que cien mil veces su valor original.

Lo más curioso, es que fue el fotógrafo Barron Claiborne, quien compró la corona en 1997, en plena búsqueda del accesorio perfecto para la sesión fotográfica con el extravagante ‘Biggie’. Algo tan simple que se podría encontrar en cualquier mercado, contrastaría a la perfección con la excentricidad y la mítica personalidad del cantante.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Por qué tan valiosa

Y no se equivocó, el retrato se convirtió en una de las fotografías más famosas del rey del hip-hop. Lo que nunca imaginó, fue que dos décadas más tarde, la pieza sería una de las más cotizadas en una subasta. La corona fue puesta en venta por la Casa Sotheby’s, con una puja inicial de entre 200,000 y 300,000, sin embargo, tal parece que no tomaron en cuenta el valor intrínseco que tiene la pieza al ser parte de la última fotografía pública que se obtuvo en vida de Notoriuous B.I.G. con vida, pues la puja final alcanzó los 594 mil 750 dólares. La corona, fue parte de la primera subasta ‘retro’ de la casa británica, anunciada como la puja de recuerdos de hip-hop de los 90’s, la cual fue vendida junto a artículos como la con las chaquetas “Push It” de ‘Salt-N-Pepa’, las cartas de amor de ‘Tupac Shay’ y muchos objetos coleccionables más.

Por su parte, Claiborne, cuya fotografía de Notoriuous B.I.G. titulada “El Rey de Nueva York” sirvió para la portada de la revista ‘Rap Pages’, dijo para ‘Rolling Stone‘ que “Sin Biggie, la corona no valdría [seis cifras]. Solo pagué seis dólares por ella. Eso demuestra lo fuerte que es realmente el símbolo. Siempre pensé que Biggie era un rey”. No por nada la corona había permanecido en sus manos durante todo este tiempo, conservando intacto el autógrafo que Biggie colocó en el interior del accesorio.

Notorious B.I.G, solo tuvo tiempo para grabar dos álbumes: ‘Ready To Die’ en 1994 y ‘Live After Deadth’ en 1997, pero le bastaron poco más de 20 canciones para hacer historia, imponer su propio ritmo e impulsar el rap y el hip hop, cuando esta aún no era bien aceptada por las casas discográficas. Como si los títulos de sus discos pudieran ser una premonición, ‘Biggie’, fue asesinado tras un tiroteo en Los Ángeles a los 24 años de edad. Aunque hasta la fecha no hay pistas del culpable. La única pista sólida es la hipótesis de la cinta “City of Lies”.