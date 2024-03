Lo que necesitas saber: Si no puedes lanzarte al festival, tranqui que sí habrá transmisión para que no te lo pierdas.

Se siente gacho no poder ir a un festival… pero no todo esta perdido. Y en ese sentido, para esta edición especial, seguro que muchos se preguntan si habrá transmisión del Vive Latino 2024.

La respuesta es sí, justo para que vayan planeando el fin de semana y no se pierdan detalle del festival, eso sí, desde la comodidad de su casa (o de donde quieran que estén conectados).

Imagen ilustrativa. Foto: Vive Latino.

La transmisión del Vive Latino 2024 va por Twitch

En años pasados, YouTube fue la plataforma predilecta por la que podíamos ver el festival desde casa a través del canal oficial del festival. Luego, la cosa cambió en el 2023 con la sorpresa de que no se iba a realizar la emisión habitual.

Ahora, para la edición 2024, la transmisión del Vive Latino vuelve, pero con el detalle de que se realizará en Twitch. Siendo más precisos, podrás sintonizar la emisión en los canales de AmazonMusicEnVivo y otras más del nuevo patrocinador del festival.

Que no se les pase: la transmisión arrancará a la 1:30 PM y se dice que terminará poco después de las 2:00 AM. Así que no hay excusa para perderse del festival. O si no, pues mejor manténganse atentos a nuestra cobertura en Sopitas.com jeje.

En esta ocasión, el Vive Latino se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Vive Latino.

Y ya que tiene el dato de la transmisión del Vive Latino 2024, pásenle por acá que les dejamos los horarios del festival para que vayan planeando qué actos quieren ver desde la comodidad de su casa. Y si se van a lanzar, aquí les dejamos las rutas para llegar al festival.

Una gran combinación de pasado y actualidad

Esta será una edición bastante peculiar por el hecho de que, por primera vez en su historia, el festival sale del Foro Sol para realizarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez. De la mano de ello, el Vive Latino 2024 nos ha sorprendido con un cartel donde sobresalen algunos nuevos nombres que están refrescando la escena musical hispanohablante.

Silvana Estrada, Kevin Kaarl, Depresión Sonora, Bratty, DannyLux, Sgt. Papers The Warning… Estos son algunos de los proyectos musicales que no se pueden perder si lo que quieren es entrarle a propuestas más nuevas.

Y por supuesto, también hay grandes nombres de antaño y de diferentes épocas como Kings Of Leon, Camilo Lara, Babasónicos, Los Lobos, El Columpio Asesino, Bad Religion o Las Ultrasónicas, sin contar a Billy Idol que ocupará el lugar de Scorpions de último momento.

Cartel del Vive Latino para el día 16 de marzo. Foto: OCESA/Vive Latino.

Cartel del Vive Latino para el día 17 de marzo. Foto: OCESA/Vive Latino.

Te puede interesar