¿Cómo se enamora uno de la música? ¿Ustedes aún tienen fresco ese momento en que supieron que esta iba a ser una pasión infaltable en su vida? Bueno, para DannyLux, ese instante sigue fresco en el recuerdo de su papá llegando a casa con una guitarra, esto luego de una larga jornada laboral en una compañía de recolección de basura.

“Me acuerdo que tenía 7 años y cada vez que escuchaba que llegaba mi papá del trabajo, corría a la puerta a ver qué se encontraba porque siempre se encontraba cosas“, cuenta el joven artista en entrevista con Sopitas.com, mostrándose feliz por ese recuerdo. “Ese día me acuerdo que corrí y traía una guitarra, y me enamoré de la guitarra“.

DannyLux. Foto: vía Facebook del artista.

DannyLux está por cumplir 20 años (nació el 12 de marzo del 2004), pero ya ha logrado bastantes cosas interesantes en el complicado mundo de la música. Abrir para Coldplay, colaborar con diferentes artistas, tocar en Coachella y Vive Latino… Su ascenso ha sido meteórico en muchos aspectos.

“Yo no sabía que iba a llegar a hacer todas estas cosas. Yo nomás quería que la gente me escuchara”, dice el chico nacido en Palm Springs que a día de hoy, es una de las figuras juveniles que está redefiniendo el regional mexicano. Pero él rompe la figura del artista ostentoso y medio fanfarrón del llamado corrido tumbado.

Daniel Valderrama –su verdadero nombre– ve en la vulnerabilidad un espacio para crear. Y musicalmente, ha llevado su estilo de regional mexicano a otro nivel donde experimenta con la electrónica, el pop, el urbano, el folk, el indie rock y hasta el reggae, algo que pudimos escuchar en su disco DLUX que lanzó en el 2023 (y por el que lo pudimos entrevistar previamente).

Entrevista con DannyLux: Un chico como cualquier otro que llegó a la música (y al fútbol)

La música, sin ser un tema ultra primordial en casa de DannyLux, nunca faltó… y de hecho, era bastante variado. “Las canciones que escuchábamos en mi casa eran muchas de rock en español, rock en inglés y mucha cumbia también me acuerdo. En las fiestas siempre había una canción de Valentín Elizalde. A mi abuela siempre la ha gustado cómo canta él”, dice.

Como se puede ver, el regional mexicano no fue lo único que marcó su vida. Por el contrario, un par de leyendas del rock asentaron su camino como guitarrista después de que en el coro de la iglesia le enseñaran lo básico para tocar el instrumento, y de que él mismo encontrara vocación en tutoriales de YouTube.

“La primera canción que aprendí a tocar fue ‘Let It Be’ de The Beatles. Mi mamá tiene literalmente el video donde estoy así, todo chiquito, con la guitarra apenas alcanzando las cuerdas… O escuchaba muchas canciones que me gustaban y sacaba los acordes por oído… Me acuerdo que busqué cómo hacer el solo de ‘Hotel California’ de los Eagles, pero no’mbre, todavía no podía hacerlo, pero le di el intento…” dice en entrevista.

Pero incluso antes pensar en ser un músico reconocido, sus ganas de figurar pudieron estar en el fútbol. Jugó en la escuela –como él mismo dice– y estuvo en un club. “Yo creo que tampoco era así, tan bueno, pero sí jugaba en un club y también llegué a jugar en la high school los dos primeros años que estuve ahí… Yo jugaba de defensa aunque esté bien flaco“, nos cuenta.

Fue en esas épocas de escuela cuando se ganó el apodo que después se convertiría en su nombre artístico. Y aquí es cuando uno se da cuenta cómo las redes sociales se han convertido en parte vital de la vida del artista.

“En la secundaria me acuerdo que mi usuario en Instagram era ‘Danny Luxury’, como ‘Danny El Lujoso’. Se me hacía muy largo, terminé recortando el ‘Luxury’ a nomás ‘Lux’ y como que me hacían carrilla de: ‘oh, ya llegó el DannyLux’. Al final de cuentas me gustó mucho ese nombre y ya, cuando le empecé a dar machín a esto de la música, se quedó ese nombre porque no me iba a poner Daniel Valderrama’, revela.

Con tan solo 19 años, DannyLux se ha convertido en referente del regional mexicano en Estados Unidos. Foto: vía Facebook del artista.

Las ambiciones futbolísticas de DannyLux no avanzarían ya que no le estaba yendo muy bien con las calificaciones en la escuela, así que sus papás ya no le permitieron seguir en los equipos colegiales. Eso sí, aunque ahora el fútbol no es prioridad, tiene entre sus jugadores favoritos a uno que ha marcado época (para bien y para mal) en la época reciente.

“Yo me compararía, no sé, tampoco fui tan bueno, pero siempre me ha gustado mucho cómo juega Neymar. Yo me acuerdo que antes de cada juego, miraba puros highlights de Neymar para inspirarme. Y ya, yo iba al juego y trataba de hacer sus trucos”.

Neymar es uno de los jugadores favoritos de DannyLux. Foto: Getty.

La música como el alivio a la tristeza para DannyLux

La adolescencia es complicada, se sabe. Y es en esta etapa de la vida cuando muchos de nosotros descubrimos la música como un arte capaz de aliviar nuestro dolor. Para DannyLux, el asunto es similar.

“Nadie sabía que yo cantaba y tocaba la guitarra. Yo me acuerdo que sí, me la pasaba bien triste todos los días y me cansé de sentirme así“, nos dice. Y fue así como empezó su aventura en el mundo de TikTok subiendo covers. El primero, nos menciona, fue uno a la canción “Disculpe usted” del fallecido Sergio Vega. Las reacciones al video fueron inesperadas.

“Cuando subí ese video, al próximo día miré que tenía 12 mil vistas y yo no tenía seguidores ni nada. Y me motivó a seguir subiendo canciones, covers…”, lo que lo llevó a alcanzar hasta 50 mil seguidores en esa plataforma.

DannyLux inició su carrera subiendo covers a TikTok. Foto: Getty

La cosa fue que llegó un momento en el que ya no supo qué otras canciones coverear. Pero en ese momento de indecisión, se le cruzó un comentario de TikTok que lo animó a probar suerte creativamente.

“Estaba leyendo los comentarios y alguien dijo que: ‘hey, ¿por qué no tratas de hacer tu propia música?’… En esa semana traté de hacer canciones y así es como empezó todo”, recuerda DannyLux en entrevista. “A mí me gusta sentirme vulnerable cuando hago mis canciones, porque es mi mejor forma de desahogarme”, describe sobre su proceso creativo.

Ahora, con solo 20 años, Daniel tiene cuatro discos en su haber: Las dos caras del amor (2021), Perdido en ti (2022), DLUX (2023) y Evoluxion (2024). Como dijimos, tiene un Coachella en su currículo, pronto un Vive Latino y hasta un acto de apertura para Coldplay en la CDMX, experiencia que le dejó un consejo de Chris Martin.

“Ese día fue la primera vez que lo conocimos y literalmente fue el último show en la Ciudad de México, en el Foro Sol. Nos llevaron ahí, al camerino donde estaban ellos y cuando los vi era un momento como si Dios hubiera bajado del cielo. Yo me sentía como que no lo podía creer… Nos sentamos y empezamos a platicar, y me dio muchos consejos ese día. “Me acuerdo que me dijo mucho que siempre hay que tener mucha paciencia, y sí es cierto. Ellos han estado como un grupo desde antes que yo naciera y son ahora leyendas. Me dijeron que tienes que hacer lo que tú amas y hazlo porque te gusta”.

La familia como su soporte

El regional mexicano ha encontrado un mercado enorme en Estados Unidos. Y esto, se debe a familias de mexicanos que han buscado el llamado ‘sueño americano’, tal como lo hizo en su momento el padre de DannyLux, un hombre oriundo de Mexicali que se fue desde muy joven a Palm Springs.

“Mi papá se fue bien joven, bien chiquito porque tenía ese sueño de que sus hijos nacieran en Estados Unidos. Mi papá se fue y empezó a trabajar en cuanto cruzó“, menciona DannyLux en entrevista.

DannyLux nació en Palm Springs, pero su familia es de origen mexicano. Foto: Getty.

A raíz de la creciente migración mexicana a EE.UU que hubo entre los 80 y 90, hoy hay mucho jóvenes estadounidenses que, a pesar de su nacionalidad oficial, no han abandonado las raíces mexicanas de sus familias.

Por lo mismo, el regional mexicano ha logrado un impacto poderoso en el mercado estadounidense no solo con artistas como DannyLux, sino también Fuerza Regida, Eslabón Armado y Grupo Frontera, por mencionar algunos.

Grupo Frontera es otro de los proyectos de regional mexicano que ha conseguido éxito en Estados Unidos. Foto: vía Facebook

Y las situaciones son complicadas para las parejas que deciden establecer una familia en el contexto de la migración. Daniel, por ejemplo, cuenta que sus padres estuvieron lejos durante medio año, aunque intentaban mantener el contacto a través de llamada telefónica.

“Iban a esos teléfonos que tienes que pagar y tenían una hora en específico cuando se marcaban”, dice el cantante con una sorpresa en la cara que lo denota como un centennial total. Y de paso, el chico se muestra agradecido por las oportunidades que el trabajo de su papá le ha abierto a su familia allá.

“Gracias a mi papá, pudimos tener esas oportunidades que no muchos tienen y yo siempre tuve ese ejemplo de mi papá de ser muy trabajador. Toda su vida ha trabajado y por eso ya ahorita no quise que trabajara; yo quería que se quedara en la casa, pero siempre anda haciendo algo porque dice que no le gusta estar haciendo nada”.

DannyLux con su papá. Foto: vía Facebook.

Una curiosa y emotiva anécdota en Coachella con su papá

La relación de DannyLux con su padre tuvo un episodio poderoso en el Coachella del 2023. La historia es emotiva: Daniel recibió la noticia casi de manera inesperada, se lo contó a sus padres y todo se llenó de nostalgia por un curioso dato sobre su papá y su trabajo recolectando la basura del festival en años pasados. Así lo cuenta el propio artista con una enorme sonrisa en la cara.

“Era un momento bonito porque mi papá cuando trabajaba levantando la basura, esa compañía donde trabajaba mi papá recogía toda la basura de ese festival. Yo nunca había ido obviamente al Coachella y vivo en esa ciudad… Cuando fuimos, fue un momento bonito poder tener a mi papá ahí, a mi mamá llorando todos de la emoción [por verlo tocar]. Es un momento tan bonito que nunca se me va a olvidar”.

Este es el espectacular que el papá de DannyLux mostró para expresar su orgullo tras saber que el artista se presentaría en Coachella. Foto: Captura de Instagram.

En los días previos al Coachella 2023, la Acrisure Arena en Palm Springs desplegó un espectacular que decía “mi última vez en Coachella fue para recoger la basura y ahora estoy de regreso para ver a mi hijo tocar”. Ese era el mensaje del papá de DannyLux expresando el orgullo por su hijo.

¿Se imaginan eso? Pues bien, Daniel no se quedó atrás y cuando le tocó presentarse en el festival, decidió regresarle el gesto a su padre en un intercambio de cariño digno de una película.

“Recuerdo que cuando lo leí, empecé a llorar. Fue el primer sentimiento que se me vino, como de la felicidad. Abracé a mi papá, fuimos hasta donde estaba y nos tomamos una foto enfrente del letrero. El día de Coachella cuando canté, traje a mi papá al escenario enfrente de la gente, estábamos cantando y me dijo al oído: ‘estoy orgulloso de ti’”.

DannyLux durante uno de sus shows en Coachella 2023. Foto: Getty.

