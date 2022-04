Que siempre sí: Travis Scott se presentó en una fiesta de Coachella 2022 y casi nadie lo supo

Este fin de semana fue el primero de Coachella 2022, tres de los días más esperados por los amantes de la música a nivel mundial. Por supuesto que a lo largo de esta enorme jornada vimos un montón de presentaciones alucinantes (POR ACÁ les dejamos algunos de los mejores shows de este festivalazo), pero aunque no lo crean, también hubo artistas que se presentaron de manera sorpresiva. Y ese es justo el caso de Travis Scott que después de la polémica, sí tocó en Indio, California, o algo así.

Como recordarán, el rapero estadounidense era uno de los nombres fuertes que encabezarán esta edición del festival junto a Rage Against The Machine. Sin embargo, a raíz de la tragedia en el Astroworld 2021 y la controversia que generó, los organizadores decidieron bajarlo del lineup. Pero a pesar de todo, parece que sí le dieron chance a Scott de presentarse en el desierto… aunque eso sí, no como tal en algunos de los escenarios que montaron en el Empire Polo Club como los demás actos anunciados.

Travis Scott sí tocó en Coachella… o algo así

De acuerdo con TMZ, Travis Scott tuvo un show bastante íntimo en Coachella 2022 aunque su nombre no aparecía en el cartel. Resulta que según esta misma fuente, el también productor tocó en una afterparty del festival que se llevó a cabo en un club bastante cercano a la zona del festival durante la madrugada del 17 de abril. Y sí, probablemente no era lo que esperaba –porque sería uno de los headliners de este año–, pero al menos le dieron la oportunidad de tocar a unos kilómetros de Indio, California.

En esa pequeña presentación Travis se aventó cinco canciones durante un breve DJ set, y a juzgar por las imágenes se ve que tanto él como los asistentes se la pasaron de maravilla el tiempo que tomó el micrófono. Por supuesto que este momento no podía pasar desapercibido, es por eso que muchos aprovecharon la oportunidad para grabar lo que sucedió en esta extraña presentación que si bien no fue oficial y dentro de un escenario, si se dio bajo el contexto del festival.

Por si esto no fuera suficiente, en la carretera que lleva directamente hacia Coachella 2022, varias personas notaron que habían carteles que promocionaban el próximo material discográfico de Travis Scott, Utopia, del cual todavía no tenemos muchos detalles pero se sabe que ya está terminado. Así que como verán, aunque no se ha recuperado de lo que pasó en Astroworld 2021 –y probablemente nunca lo haga al 100 por la magnitud de la situación–, el rapero está regresando a la vida pública.