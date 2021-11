Twenty One Pilots cerró explosivo el Corona Capital 2021 con algo de My Chemical Romance y hasta cumbia

Se armó el show en grande en el cierre del Corona Capital 2021 y todo de la mano de Twenty One Pilots. Tyler Joseph y Josh Dun no se guardaron nada y en su regreso a la capital mexa, se aventaron un repertorio lleno de hitazos, covers estupendos y mucha intensidad como solo ellos saben hacerlo.

Y en serio, hubo de todo. Hasta una que otra cumbia de esas que acá en México ya son hasta tradición. El dúo se rifó en uno de los cierres más explosivos que hemos visto en la historia del festival. Performance tremendo, sin duda.

Los fans de Twenty One Pilots pusieron el color en el Corona Capital 2021

Faltaban horas para que llegara el turno de Twenty One Pilots de hacer suya la tarima del escenario Corona, pero la emoción de ver a la banda ya se sentía desde las primeras horas del domingo 21 de noviembre. Uno podía recorrer cada espacio del festival y por ahí, encontrarse a uno, dos o más seguidores de la dupla.

Los disfraces con referencia al personaje de Blurryface, las playeras, los gorros rojos, los carteles y todo eso adornaron el CC2021 desde la entrada hacia el interior del Autódromo Hermano Rodríguez. Incluso, en la famosa rueda de la fortuna había un buen de fanáticos juntos, de todas las edades, alistándose para el momento de la verdad.

En ese sentido, sin duda, es notable el poder de convocatoria que Tyler y Josh tienen. Por supuesto que había otros actos poderosos en el segundo día del festival, pero sin temor a equivocarnos, una gran parte de los asistentes del CC2021 estaban bien puestos para caerle a corear todas las rolas de TOP.

Y el show comenzó

Como dijimos, Twenty One Pilots no se guardó nada y desde el comienzo, llovieron los temazos. Y no cualquier temazo pues la primera rola que abrió el show fue “Stressed Out” (ACÁ les contamos la historia detrás de la canción), esa mera que uno pensaría tocarían hacia el final de la presentación. Como sea, mejor carta de arranque no podía haber ya que incluso, Tyler salió caracterizado como el icónico personaje del disco que lanzaron en 2015.

Apenas iba una rola del setlist y ya la gente hacía retumbar el escenario principal del Corona Capital. Se entiende la euforia a tope ya que es imposible no contagiarse de ánimo del propio vocalista, quien se mueve de lado a lado sobre la tarima. A su manera, Joseph es un showman que sabe cómo elevar la emoción.

Abrimos hilo con algunas de las rolas con las que #TwentyOnePilots hicieron reventar el cierre del #CoronaCapital2021. 🤯 Chequen nomás el show con “Stressed Out”, que fue el comienzo. pic.twitter.com/5J8O1ACVFP — SopitasFM (@sopitasfm) November 22, 2021

El asunto se puso más intensa cuando la siniestra “Heathens” comenzó a sonar y ahí, uno se puede dar cuenta de la calidad que Twenty One Pilots maneja en el estudio y en vivo. Algo similar sucedió con “Lane Boy”, que puso a la gente a bailar con esa vibra relajada de textura reggae.

Algo muy peculiar es que en el show de TOP, se podían ver muchos adolescentes acompañados de sus padres. Se sabe bien que el fan-base de la banda es bastante joven, pero eso no quiere decir que a la gente de más edad no esté familiarizada con el trabajo de Tyler y Josh.

De hecho, ellos mismos saben que los artistas de antaño son parte importante de su influencia, así que no dudaron en aventarle al repertorio un cover genial de “Bennie and the Jets” de Elton John. Los amantes de los clásicos seguro que disfrutaron el momento… pero las sorpresas apenas empezaban.

También puedes leer: THE WHITEST BOY ALIVE: LAS MAÑANITAS PARA ERLEND CERRARON UNA TARDE PERFECTA EN EL CORONA CAPITAL 2021

Llegó el momento ‘acústico’ y otras sorpresas

Si algo podemos decirles con certeza, es que a Twenty One Pilots le gusta echar sus conciertos con cosas variadas y en esta ocasión, no desaprovecharon la oportunidad para meterle algo de sensaciones acústicas al Corona Capital 2021. Salieron las trompetas, los acordeones y Tyler tomó un ukelele para entregarnos el momento tal vez más relajado de su presentación.

El momento ya era especial por el regreso del festival y la vuelta a México de TOP, pero hubo otros aspectos que hicieron de esta una anécdota para el baúl de los recuerdos de la historia del evento. Quienes estuvimos ahí, podemos decir que fuimos los primeros en escuchar el debut en vivo de la rola “Bounce Man”.

Lo venían manejando desde hace varios conciertos y lo mantuvieron para su arribo a México: la banda se echó un ‘3 en 1’ con “I Can See Clearly Now / My Girl / Home”, ahí nomás para que las buena vibra de la música acústica se sintiera todavía más. Y como la nostalgia no podía faltar, por ahí sonó “Tear In My Heart”.

También puedes leer: ROYAL BLOOD DESQUITÓ LOS AÑOS DE ESPERA CON SU SHOW EN EL CORONA CAPITAL 2021

Un cierre explosivo con algo de My Chemical Romance y hasta una buena cumbia

Ya pasó el rato de calma, así que era momento de detonar todo. El escenario se apagó y con un montón de misterio, sonó una trompeta. Twenty One Pilots siempre tiene una sorpresa para los fans a cualquier parte del mundo que vayan y ahora, el Corona Capital de la CDMX tiene un peculiar recuerdo de la banda entonando “Cómo te voy a olvidar” de Los Ángeles Azules por unos instantes.

El cumbión sorpresivamente cambió y se convirtió en la intro de Halo, el videojuego. Sí, sabemos que está medio rara la combinación, pero funcionó en muchos niveles como uno de los momentos más destacados del festival sin duda.

La hora de explotar regresó y del escenario se lanzaron la enérgica “Heavydirtysoul”, para luego hacerle campo a “Island”, con un Josh Dun bien extasiado en su jam de batería. De nuevo, la emoción estaba a tope, así que Tyler no la pensó dos veces y bajo a la pista del escenario para juntarse con su público. Acto seguido, “Ride” se hizo presente y todo fue una verdadera locura.

Para completar el acto, Tyler cruzó el mar de gente y se subió a una estructura en medio de la pista para cantar prácticamente acapella su tema “Car Radio”. Como dijimos, este es un showman de esos que uno no se cansa de ver; siempre harán algo para romper el molde.

Y como este instante no podía quedarse sin algo de nostalgia emo dosmilera, Twenty One Pilots trajeron su tema “Shy Away” a la fiesta, con todo y un cambio repentino a “I’m Not Ok” de My Chemical Romance. ¡N’ombre! La de gritos y alaridos que se dispararon con eso, eh. Una pasada total.

“Trees” fue el tema que cerró el show de Twenty One Pilots, en lo que podemos asegurar es uno de los espectáculos más explosivos que se han visto en la historia del Corona Capital.Estamos de vuelta, es bonito y está bien. Se siente fenomenal regresar a las andadas. Chequen nuestra galería completita con esta y otras presentaciones a continuación.