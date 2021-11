The Whitest Boy Alive: Las mañanitas para Erlend cerraron una tarde perfecta

Esta edición del Corona Capital fue extraña. Y estamos seguros que “extraña” se queda corta frente a la montaña de emociones y experiencias que se vivieron durante los dos días del festival. Algunas cancelaciones cambiaron por completo el primer día de actividades, se sumaron actos un tanto improvisados, el público se sometió a un sol insoportable y sin previo aviso, llovió.

Para la segunda tanda programada para el domingo, hemos de confesarles que pensamos que las cosas iban a ser “diferentes”. Primero, le apostamos a que habría más gente frente al anuncio del canje gratuito y considerando, además, el enorme fanbase de la banda seleccionada para cerrar la edición. Pero no. El festival se sentía un poco vacío, y cuando íbamos con extrañeza y los ánimos desencajados por la situación, llegaron los Whitest Boy Alive a salvar el día.

The Whitest Boy Alive

Llegamos al escenario Corona Cero, y ya estaba atascado. Y a diferencia del escenario Corona que resguardó desde que abrieron las puertas a las y los fans de Twenty One Pilots, este escenario estaba lleno de personas que habían esperado 10 años para volver a escuchar a Erlend Øye en compañía de la banda berlinesa.

Pues bien, nuestros sueños se hicieron realidad y en punto de las 5:20 pm del domingo 21 de noviembre, The Whitest Boy Alive arrancó con “Keep a Secret” con el anuncio del vocalista el mismo día de su cumpleaños. Se levantaron los celulares para grabar el momento, pero sobre todo, para atesorar la dinámica tan efectiva que hay entre el cantante y el resto de los integrantes, la cual se proyecta de manera directa con el público.

A esta le siguió, si mal no recordamos, “High on the Heels” donde empezó lo bueno. Eso quiere decir que Erlend comenzó a interactuar con el público para que aplaudiera, moviera los brazos, gritara, coreara o incluso guardara silencio para reventar las bocinas con varios momentos memorables (musicalmente hablando) en su set.

La sinergia con el público

¿Esto qué quiere decir? Que Erlend se detuvo poco para platicar más allá de los agradecimientos y una pequeña intervención para contar sobre la primera presentación en vivo en la Ciudad de México de “Serious”… pero ahorita llegamos eso. The Whitest Boy Alive no se detuvo entre canciones y lograban conectarlas extendiendo las melodías, las cuales, evidentemente, las tienen dominadas.

Verlos tocar juntos, emocionarse con sus “extensiones” y reventar el escenario con un público eufórico, fue lo único que pudo levantar los ánimos del domingo por la tarde. “Timebomb” y “Golden Cage” fueron las que sentaron las bases de esto que mencionamos. Luego sonó “Fireworks” para dar paso a dos de sus canciones más populares: “Intentions” y “1517”.

Hasta aquí, la audiencia ya estaba rebasada por la presencia de la banda después de 10 años de ausencia. Aunque para muchos representó el primer acercamiento de un grupo que rompió la escena en la primera década, quebró y volvió reconociendo al público que tienen y que les es fiel después de tanto tiempo.

Hace rato les contábamos que Erlend hizo una pausa para presumir que estaban próximos a tocar en vivo su más reciente sencillo “Serious” de 2020. La gente escuchó y se distrajo, pero fue entonces cuando le dieron entrada a “Island” con un cierre espectacular de luces rojas que nos llevó hasta arriba. Fue así que llegó lo que todo mundo (o al menos la mayoría) estaban esperando…

Burning

“Burning”. Al cierre de la anterior, Erlend nos pidió que aplaudiéramos al ritmo de la batería. Durante una sesión relativamente larga, comenzaron a escucharse los acordes de “Burning”: “So many people telling me one way. So many people telling me to stay. Never had time to have my mind made up caught in a motion that I don’t wanna stop“.

La gente estaba grabando, bailando o ambas y Erlend dijo “Arriba, arriba” para invitar a que todos aplaudiéramos con los brazos levantados. Se sostuvo así por un buen rato hasta que la batería reveló que venía la parte buena de la canción con un show de luces que rompió con la calma que siempre supone cualquier banda en la que participe Erlend. Para escribir este texto, volvimos a ver el video de la canción… y no le hace justicia a la emoción de aquellos 4 minutos y cachito de gloria.

No necesitamos ni una pizca de valentía ni nada por el estilo para entrarle a “Courage”, la cual cerró una tarde espectacular. Fue impresionante ver la emoción del público con una banda que más allá de una rola, lleva casi 11 años en el limbo. ¿Por qué estábamos ahí y por qué nuestra obsesión con Erlend y The Whitest Boy Alive?

“Las mañanitas” para Erlend

No es una repuesta definitiva, pero en realidad, los Whitest atascaron su escenario porque nos recuerdan que poco es mucho y muy a la Juan Rulfo, llegará el momento de algo nuevo a su debido tiempo. Nos bastan estas canciones, pues permanecen entre lo mejor que hemos escuchado.

Para cerrar su presentación, Erlend hizo una señal mientras a la lejanía, se escuchaba un intento de “Las mañanitas” por parte del público. Pero pronto el ruido se selló con la sorpresa de la banda y un pastel que le dieron al cantante para que apagara las velas mientras coreaban “Happy Birthday”. Erlend mordió el pastel, sonrió y salieron del escenario.

El público, casi de manera inmediata y monótona, miró a otra dirección para dirigirse a cualquier otro escenario donde estuviera sonando algo.

Setlist

“Keep a Secret”

“High on the Heels”

“Timebomb”

“Golden Cage”

“Fireworks”

“Intentions”

“1517”

“Serious”

“Island”

“Burning”

“Courage”

Acá les dejamos el momento en el que le cantaron “Happy Birthday” a Erlend con motivo de su cumpleaños número 47. Un detalle lindo es que un par de fans le llevaron globos que si bien nunca tomó, sí aparecieron en las pantallas para hacer aún más divertida –y memorable– su presentación en el Corona Capital 2021.