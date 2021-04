‘Max Maco Is Dead Right?’: Two Feet narra un trágico proceso personal en su nuevo álbum

Por: Salvador Medina

¿Qué tan desafiante será crear arte a partir de traumas personales? Two Feet sabe cómo apropiarse de su narrativa y convertirla en una obra artística. Después de hacer pública su lucha con sus problemas de salud mental, el sello discográfico con el que trabajaba lo abandonó. En consecuencia, esta traumática experiencia dio luz al personaje ficticio y figura central de su nuevo álbum conceptual Max Maco is Dead Right? lanzado a través de AWAL.

El productor neoyorquino lanzó hace un año el material Pink, pero su mente no descansa. Ahora, Two Feet regresa con el mismo estilo estridente y sensual, pero con una versión que nos permite adentrarnos en la relación psicológica con su alter ego Max Maco, el guía de su nuevo material y con el que termina enfrentándose constantemente.

Después de separarse recientemente de Republic Records y aventurarse en el mundo de los lanzamientos independientes, el también compositor se ha asociado con un equipo de ensueño formado por John Feldmann (Blink-182, Panic! At The Disco), Geoffrey Hufford y Andrew Luce, quienes coprodujeron las pistas para abrir paso a un sonido por demás atmosférico.

¿Quién es Max Maco?

Two Feet, cuyo nombre real es William Dess, no se reserva ni tiene tabúes cuando se trata de hablar de sus luchas interiores, mismas que lo llevaron a varios hospitales psiquiátricos de Nueva York. Sin embargo, a pesar de las situaciones traumáticas que experimentó -que al mismo tiempo fueron amplificadas por la industria-, encontró la inspiración inesperada durante su estadía en el hospital de St. Luke’s.

Junto con la visión que eventualmente tuvo sobre de Max Maco, esto solidificó su deseo de convertirlo en el punto central del nuevo disco. Antes de realizar las letras para el material, el oriundo de Nueva York quería asegurarse de que entendía perfectamente quién era realmente este personaje.

Para lograrlo, recurrió al reconocido entrenador de actuación que ayudó a Rami Malek con su caracterización de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Sin duda, Two Feet logró profundizar en la psique de este misterioso alter ego, todo en un esfuerzo creativo y artístico que incluso nos permite conocer cómo fue el primer beso de Max Maco o cuál era su canción favorita en tercer grado de secundaria. Un histrionismo de primer nivel.

El distintivo sonido en ‘Max Maco Is Dead Right?’

Si bien el sonido del álbum está influenciado por la infancia que pasó en el crisol musical de Nueva York, su último sencillo titulado “Flatline” muestra el aprecio que Two Feet siente por la cultura latina. Trabajando ahora con el sello independiente AWAL, el músico creó un arte para acompañar el disco; un trabajo gráfico inspirado en la salsa y que él mismo ve como uno de sus mejores ejemplos de narración visual

Sin duda, la principal evolución de Two Feet con esta placa fue descubrir cómo hacer canciones llenas de guitarras sin dejar de lado otros detalles en la composición, situación que de alguna manera había abandonado en Pink, su álbum anterior.

El disco anterior fue un trabajo elaborado con la idea de tocar las canciones en vivo de manera libre y abierta a la guitarra; había destellos más alegres también. Con Max Maco Is Dead Right? pasa todo lo contrario: todo parte de una composición y creación más completa y nutrida, que es el punto distintivo esencial del álbum. La producción en vivo de este material, cuando haya una oportunidad para escucharlo, será posiblemente más vistosa.

Un disco que nos enseña cómo enfrentarnos a nosotros mismos

La nueva producción discográfica de Two Feet abre con un prólogo muy adecuado para advertirnos que es lo que estamos a punto de escuchar. Las canciones “Hi I’m Max Maco” y “Nightmares” son las encargadas de calentar los oídos y de presentarnos al protagonista. Posteriormente, llegan “Think I’m Crazy”, “Fire” y “Never Enough”, que fueron los sencillos promocionales que nos mostró para entrarle de lleno al sonido del álbum.

“Fire” es una canción sumamente especial ya que podemos escuchar a Two Feet empleándose de lleno dentro en un falsete constante a lo largo del track, algo que no estábamos muy acostumbrados de escuchar. Creando una atmósfera relajada, además de una letra pegadiza en la que recita “darling I feel no pain, my girl don’t ever change”, el propio Bill se desafía probando nuevas texturas sonoras.

Por otro lado “Think I’m Crazy”, recientemente ascendida al Top 25 en Alternative Radio, es una canción al puro estilo de Two Feet, con melodías que se nos quedan en la mente por un buen rato. Lo mismo sucede con “Lies”, track que de principio a fin nos abre los sentidos y voluntariamente nos hace movernos a su ritmo gracias a su distintiva guitarra. Un tema con tintes festivos que transmite emociones en cada riff y que suena hipnotizante.

El as bajo la manga de Two Feet

Cabe mencionar que Two Feet también entró en el mundo de los Non Fungible Tokens (NFT), una especie de criptomoneda que representa entidades únicas que son difíciles de plagiar, que son intercambiadas y vendidas a través de la tecnología de blockchain. El 14 de febrero, unió fuerzas con FEWOCiOUS, un cripto-artista pop de Las Vegas con tan solo 18 años de edad, para una subasta donde vendieron un total de un millón de dólares en arte digital.

El evento marcó la tercera vez que un NFT superó $1 millón, un logro muy destacable luego de la reciente declaración de Rolling Stone de que “los NFT ya están comenzando a ser más populares entre los artistas”.

La enigmática portada del álbum

Permaneciendo inmóvil en una mesa de embalsamamiento y ahogado en luces fluorescentes azules, está Max Maco. Se aprecia envuelto en una sábana desde el cuello hasta la parte baja de su cuerpo, con la mirada perdida en el vacío mientras el funerario busca sus herramientas en una bandeja de metal.

¿Pero está muerto? Bueno, eso ya será cosa de nuestra propia interpretación como parte del incentivo que nos muestra su característico sonido atmosférico y temperamental. Esta es la esencia de un álbum conceptual peculiar.

Max Maco Is Dead Right? es el resultado de la inspiración de una lucha interna complicada. Two Feet, después de superar sus propias batallas, ahora se da la oportunidad de afrontar sus experiencias y el pasado le atormentaba a través del quehacer artístico. Este álbum es reflejo de que incluso nuestras peores versiones pueden servirnos como motores de motivación.

Tracklist de ‘Max Maco Is Dead Right?’

1. “Hi I’m Max Maco”

2. “Nightmares”

3. “Think I’m Crazy”

4. “Fire”

5. “Never Enough”

6. “Are You Hanging Off The Balcony”

7. “Flatline”

8. “Lies”

9. “Blame Me”

10. “I Can’t See At All”

11. “Time Fades Away”

12. “Lover”

13. “And I Fucked Up (Live)”