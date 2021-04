Foto: Getty Images De evoluciones e historias turbulentas: Una entrevista con Two Feet April 15th, 7:03pm April 15th, 7:07pm Sopibecario Entrevistas Música

Zachary William Dess, mejor conocido como Two Feet es un cantante, compositor y productor nacido en Manhattan, Nueva York, que desde muy temprana edad estuvo inmerso en el mundo de la música, mostrando su gran talento en géneros como el jazz y blues.

Después de iniciar exitosamente su carrera con canciones como “Go Fuck Yourself”, “I Feel Like I’m Drowning” o “Love Is a Bitch”, se hizo de una base sólida de seguidores alrededor del mundo (incluido México, por supuesto), ganando gran renombre y popularidad en nuestras playlist, en gran parte a su particular estilo.

Foto: Getty Images

Recientemente, Two Feet compartió unos cuantos adelantos previos a su nuevo álbum, algunos sencillos como ‘Think I’m Crazy”, “Fire” o “Never Enough’”, que nos anticiparon el gran producto final de su nueva producción discográfica llamada Max Maco Is Dead Right?.

Respecto a esto, tuvimos la oportunidad de platicar con Zachary, donde nos compartió todo lo que ocurre alrededor del álbum, mismo que ya por fin tendremos la oportunidad de disfrutar de principio a fin.

Conozcamos a Max Maco, el personaje detrás de Two Feet

Max Maco Is Dead Right? es un álbum que fue autoproducido por Two Feet con la colaboración de Geoffrey Hufford, Andrew Luce y John Felddman –quien anteriormente ha colaborado con bandas como Blink 182 o Panic! At The Disco– y que grabaron en Mission Sound en Brooklyn, Nueva York.

El disco nos narra la historia de su protagonista a lo largo de la trayectoria oscura y sensual de su vida, navegando entre sus líos internos y aceptando sus limitaciones humanas. Todo esto a través de la óptica de Zachary, donde saca a la luz sus propios traumas personales, enfrentándose a sí mismo.

Foto: Getty Images

Sobre lo que es este disco, como producto final, y en comparativa con sus trabajos anteriores, Two Feet nos compartió su felicidad por poder narrar la historia de un personaje propio, a través de episodios como si fuera una caricatura y lograr que la audiencia se sumerja en esa turbulenta historia a través de cada canción.

Sé que es un cliché para un artista decirlo pero definitivamente este es mi álbum favorito, cuenta la historia de un personaje llamado Max Maco y es más que solo un álbum sino más bien una caricatura corta, que tendrá diferentes episodios, estoy realmente emocionado de poder finalmente contar la historia del personaje y algunas de las canciones del álbum son muy interesantes… el sencillo principal del álbum ‘Flatline’, es uno de mis mejores lanzamientos de guitarra que he hecho, es mi canción favorita del álbum, estoy súper emocionado de sacar todo esto y compartir esta pieza con todos.

“Fire”, la pieza clave en el álbum que desafió a Zachary

En todo trabajo siempre hay una parte más difícil que el resto, o que representa un verdadero desafío, en el caso de Max Maco Is Dead Right? tenemos que hablar de “Fire”, uno de los sencillos que Two Feet lanzó previo a su nueva producción discográfica. La rola es una extraordinaria pieza que dura 3 tres minutos y medio y que es muy especial, el músico nos contó por qué:

Siempre quise cantar una canción como esta, en principio si cantaba en falsete todo el tiempo (voz alta), no tendría la oportunidad de hacerla, así que con la escritura de esta canción encontré un ritmo completo que hice y me di cuenta que realmente me gustaba, así que la estructuré, primero grabé la batería sobre ella, agregué algunas guitarras adicionales, y después cuando la canté por primera vez fue como una voz baja, pero no me gustó, así que decidí cantarlo en un falsete que sonaba bien, y estaba como wow, ese sonido suena mucho mejor, quería que fuera como una canción de conducción relajada, realmente me gusta la forma en que quedó.

El ADN de este disco

Como toda pieza artística, este disco posee una personalidad y vida propia, una característica única que genera su propio ADN y razón de ser. Two Feet narrando la historia de su personaje Max Maco, nos entrega una obra conceptual con altibajos, historias divertidas, alegres y unas cuantas introspectivas. Por ejemplo “Never Enough” y su fuerte mensaje sobre la embriagante toxicidad del deseo y que al mismo tiempo musicalmente nos entrega piezas con paisajes sonoros íntimos y etéreos.

La principal característica del álbum desde el punto musical es que casi todas las canciones van a contar un suceso y si escuchas el álbum en orden obtendrás como una historia completa, cada canción es como un punto diferente en esa historia, muchas de las canciones son bastante divertidas, es como una canción alegre y luego hay un par de canciones lentas en el álbum como ‘Time Fades Away’, así que tiene un poco de todo y va a contar la historia de Max, en cierto modo es como un álbum conceptual sobre este personaje que he creado.

La capacidad artística de escribir y componer dos discos casi a la vez

Two Feet sin duda es un artista que constantemente está trabajando en el estudio, pues apenas el año pasado lanzó su álbum Pink, y ahora nos vuelve a sorprender con este nuevo álbum pero, ¿cuál será el principal balance entre uno y otro? Como ya lo hemos mencionado, cada material artístico posee su propia esencia porque su realización conlleva tiempo y mucha dedicación, ya sea para escribir, grabar o componer.

Es por eso que es grato recibir un nuevo disco del músico neoyorquino, que para nosotros mientras más canciones tengamos mejor, y aún más en tiempos tan adversos como el que estamos viviendo. Two Feet nos platicó justamente cuál es el objetivo de cada uno:

El nuevo disco es muy diferente a ‘Pink’, ese fue un álbum muy vivo porque yo lo escribí de esa forma, es un disco que tiene muchas guitarras, al contrario de “Max Maco” que tiene menos guitarras y más composición. Yo diría que si algo se acerca más a mi álbum es ‘A 20 Something Fuck’ porque hay más canciones completas, pero definitivamente es muy diferente de ‘Pink’, es más similar a ‘First Steps’ y ‘A 20 Something Fuck ‘. Creo que mi principal evolución es descubrir cómo hacer canciones que tengan guitarras pero que sigan siendo muy buenas en la composición. En ‘Max Maco Is Dead Right?’ evolucioné y todo es más como una canción completa, así que diría que la evolución pasó en mi forma de componer.

Los retos y desafíos de Two Feet en estos tiempos adversos

Hablar del tema que nos aqueja desde ya más de un año puede ser desgastante; sin embargo, nos puede ayudar a encontrar maneras nuevas de sobrellevar la realidad en la que vivimos, descubrir nuevas ideas y dejarse inspirar de maneras en las que probablemente antes no lo hubiéramos hecho.

La pandemia sin duda nos ha golpeado muy fuerte a todos, y evidentemente la industria de la música, así como en general a las artes y eventos masivos se vieron seriamente afectados. Two Feet nos compartió desde su perspectiva como artista su principal desafío para comprender esta atípica y extraña situación.

Es una posición difícil en la que estar, sabes que normalmente estaría de gira y podríamos tocar música para la gente, pero ahora mismo no podemos hacer eso… esto me da la oportunidad de ser más creativo y de escribir más música. He escrito más música en el último año que nunca en toda mi vida solo porque tuve mucho más tiempo. Creo que es importante para los artistas en este momento no dejar de sacar música para que la gente tenga algo para escuchar, para mantenerlos distraídos de lo horrible de la pandemia, así que creo que, como artista, nuestro trabajo es muy importante en este momento, para mantener a la gente entretenida para que sirva de distracción. de la forma en que el mundo es ahora.

Foto: Getty Images

La vida después de la pandemia

Zachary sin duda ha entendido todo, su papel como artista y el de todos sus colegas dentro del gremio, sin duda la llegada de música nueva siempre será bienvenida y más en los tiempos tan complicados en los que nos encontramos. La razón quizá sea superficial, sin embargo, el arte nunca va dejar de poseer aquel poder de inspiración para salir adelante de una forma más humana y más real pero, ¿cómo será la vida post-pandemia?

No creo que sea difícil, creo que la gente realmente querrá ir a conciertos y escuchar música nueva, así que creo que la gente va a estar muy feliz después de la pandemia y creo que las giras están regresando y nosotros iremos presentandonos poco a poco en lugares en los que nunca hemos tocado antes. Me siento muy emocionado, las cosas finalmente vuelven a la normalidad, así que estoy seguro de que todos en todo el mundo estarán en una gran fiesta, no creo que sea difícil navegar en la post pandemia como músico, creo que será divertido.

No nos queda la menor duda de que Two Feet es uno de los mejores músicos de la época, tiene un estilo tan propio y profundamente real, que así como todos, también tiene problemas, tanto así que en algún momento y sin quererlo puso su vida en riesgo en determinado momento. Es realmente triste, estar hundido y no saber qué hacer, pero siempre habrá un nuevo camino que ahora nos comunica a través de Max Maco Is Dead Right?

