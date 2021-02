¡Checa ’40:42′ de Vampire Weekend, su nuevo EP de versiones extendidas!

El 2021 arrancó con grandes entregas musicales. Ahora que llegamos al segundo mes del año, esperamos con bastante expectativa varios lanzamientos más que ya venían anunciados desde hace rato. Sin embargo, bandas como Vampire Weekend decidieron utilizar el factor sorpresa para emocionar al público.

La agrupación liderada por Ezra Koenig acaba de lanzar un EP titulado 40:42 con el que regresan a la escena a dos años de su último disco. Con este material, los neoyorquinos se destapan con un par de -literal- enormes tracks que vas a disfrutar sin duda.

¿Dónde ha andando la banda?

La industria de la música y de los eventos en vivo se tambaleó ante la pandemia, pero diversos artistas hicieron lo posible por mantenerse firmes ante la complicada situación de 2020. Vampire Weekend fue uno de los grupos que rascó un poquito de inspiración para sacara material y así los vimos lanzar el extended play Live In Florida, para no dejar a sus fans sin algo para escuchar en casa y sentirse como en un concierto.

Y bueno, aunque no han dado indicios de lo que podría ser su quinto disco de estudio, la banda ha tenido cierta actividad interesante. Recientemente, su canción “Unbelievers” del disco Modern Vampires of the City apareció en el playlist oficial de la Investidura Presidencial de Joe Biden y Kamala Harris. Ya entrados en 2021, el combo de Nueva York tiene una sorpresa más.

El nuevo EP de Vampire Weekend

Con todo lo complicado que fue el 2020 (y este año parece no será muy diferente), seguro que más de uno echa un vistazo al pasado para recoger glorias musicales de años pasados para pasar el ratote de cuarentena. En ese sentido, por ahí habrá varios melómanos que se habrán reencontrado con Father Of The Bride, el estupendo cuarto álbum de Vampire Weeknd.

Aquella placa se lanzó en el 2019 y de entre todos los tracks que la componen, “2021” fue una de las más llamativas evidentemente por la música, pero también por lo corta que es. Pues bien, la banda se guardó un par de años desde entonces y ahora le quiso hacer honor a dicha canción con un par de versiones bien interesantes.

Se trata de dos remixes realizados por la banda Goose y por el compositor de jazz Sam Gendel, quienes retomaron la canción antes mencionada y le dieron un toque especial. ¿De que va? Bueno, En el caso del jazzista, escuchamos la versión titulada “2021 (in the space of two pieces of wood)”, que tiene varios toques electrónicos.

Por otro lado, la versión de Goose -quienes han sido invitados anteriormente al programa de radio Time Crisis de Ezra- se llama “2021 (january 5th, to be exact)”. Lo curioso es que ambos remixes duran cada uno 20 minutos con 21 segundos, de ahí que el nuevo EP presentado por Vampire Weekend se titule 40:42 (POR ACÁ lo puedes escuchar en plataformas. Checa los videos oficiales de ambas piezas a continuación.

