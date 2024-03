Lo que necesitas saber: El Vive Latino 2024 tuvo presentaciones increíbles. Es por eso que acá les contamos de los mejores actos que checamos en el festival.

¡Por fin! Después de mucha espera, regresó uno de los festivales más esperados para los amantes de la música en México y de nuestros favoritos. Así es, hablamos del Vive Latino, que este 2024 volvió para darnos un fin de semana inolvidable, esta vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sabemos que la gran mayoría se lanzaron los dos días del Festival Iberoamericano de Cultura Musical. Sin embargo, también tenemos claro que hay quienes no tuvieron chance de estar presentes en este Vive Latino.

¿Están listos para la edición 2024 del Vive Latino?//Foto: OCESA/Lulú Urdapilleta

En Sopitas.com les traemos la transmisión del Vive Latino 2024

A diferencia del año pasado, en esta ocasión sí hubo transmisión del Vive Latino 2024 de todas las bandas y artistas que se presentarán. Sin embargo, si ustedes se quedaron con ganas de estar en el festival, como ya es una tradición, en Sopitas.com les llevamos a minuto a minuto la cobertura más rifada del Vive. Así que pónganse cómodos, que acá les contaremos de los mejores actos que vimos en los dos días.

En Sopitas.com les contamos todo lo que pasó en el Vive Latino 2024//Foto: OCESA/Lulú Urdapilleta

Pero antes que nada, ¿se llevaron sus stickers de Sopitas en el Vive Latino?

Si algo nos gusta –además de la música y andr corriendo de escenario en escenario en los festivales–, es compartir y consentir a nuestros lectores. Es por eso que en esta edición del Vive Latino regalamos stickers personalizados para que tunearan sus tarjetas del Metro. ¿Se llevaron las suyas? Esperamos que sí.

VIVE LATINO: DOMINGO 17 DE MARZO

Las Ultrasónicas abrieron la pista de baile del Vive Latino

Podrán pasar los años, pero Las Ultrasónicas mantienen intacta la fuerza y comedia con la que se presentan siempre. Bastante temprano en el Vive Latino 2024, sus fans llenaron el Escenario Telcel. Con un sol más leve que en el primer día, la mezcla de punk y surf del power trio nos puso a bailar y gritar los coros más emblemáticas de la banda.

“Qué Grosero” y “Loser Mentality”, dedicada contra los acosadores, fueron las más coreadas, pero claro que “Monstruo Verde” se llevó la tarde. Ojo, porque a las 4:25 estarán dando autógrafos, dense una vuelta por su tienda oficial para llevarse un souvenir único.

Las Ultrasónicas en el Vive Latino 2024 / Foto: Liliana Estrada / Cortesía OCESA

La buena vibra del Vive con Renee

El segundo día del Vive Latino 2024 empezó bien con la presentación de Renee, quien para nuestra sorpresa, desde temprano logró juntar a un buen de banda para su show en el Espacio Intolerante.

La cantautora mexicana se aventó un show lleno de buena vibra, en el que nos mandó mensajes muy chidos sobre autoestima, amor propio y más. Y claro, todo esto lo complementó con las letras de sus rolas, que conectaron con la gente del Vive Latino 2024 por lo netas y honestas que son.

Aunque tuvo pocos minutos para tocar, Renee no perdió el tiempo, pues se aventó un set con puros de sus hits, como “Aún hay algo”, “Demasiado” y “Algo bien”. Pero sin duda, la canción que prendió a todos fue “Nunca tristes”, el hitazo viral que muchos querían escuchar.

Para terminar, se rifó un cover de “No huyas de mí” de Kenny y Los Eléctricos, que le dio un toque de nostalgia al show.

Renee en la Carpa Intolerante del Vive Latino 2024 / Foto: César Vicuña / Cortesía OCESA

Danny Lux se apropia del escenario del Vive Latino

Con las guitarras de corrido, brincando y gritando “Que viva México”, entró DannyLux al escenario Amazon del Vive Latino para una tarde que en la que a diferencia del día anterior, estaba más nublada y sin sol tan intenso. DannyLux ya estuvo el año pasado en el festival Arre, especializado en regional.

Y en ese sentido, quizá había algo de incertidumbre sobre cómo encajaría en Vive Latino… Y fue una sorpresa chida ver el escenario con bastante gente para verlo. Después de todo, él es uno de los artistas que ha refrescado el regional agregando una variada influencia de guitarras folk, bedroom pop o incluso balada rock, como en su tema “Qué voy a hacer, bella mujer, te extrañaré”.

Danny Lux en el escenario principal del Vive Latino 2024 / Foto: Stephania Carmona

“Esta es nuestra primera vez aquí, en este festival tan hermoso”, dijo Danny para luego tocar “Ambición”. La gente más al frente coreó su nombre en cada cambio de rola, provocando en el joven mexicoestadounidense una sonrisa como de no creérsela.

El chico ya estuvo en una edición de Coachella en su natal Palm Springs, pero aún con ese show en su currículo, dice que no se imaginaba estar en un escenario como el que le han dado en el Vive Latino. Y eso, sin duda, habla de lo mucho que valora presentarse en México.

Desde las pantallas se veían varios carteles con peticiones para el cantante. “Súbeme a cantar contigo”, decía uno… y sí: Danny lo alcanzó a ver para luego hacer que al escenario subiera una fan llamada Isis, con quien cantó “Todo mi amor y mi ser, te entregué a ti”.

Danny Lux en su primer Vive Latino / Fotos: Stephania Carmona

El regreso de Rawayana a la CDMX

¡Rawayana regresó a la CDMX después de cinco años de ausencia y cómo los extrañamos! La mezcla tropical de reggae, jazz y funk de esta banda venezolana cayó perfecto. Beto, líder y vocalista de la banda, reconoció que pasó demasiado tiempo desde su última visita, y desquitaron esas ganas de volver tocando rolotas como “High”, “Tucacas” y “Dame Un Break”.

Su show tuvo invitados de lujo con Alemán y Danny Ocean para rapear en sus colaboraciones en un escenario principal repleto y con muchísimo baile en cada canción. Después de tanta espera y discos nuevos, Rawayana nos dejó picados y con ganas de bailar más, pero por suerte anunciaron que estarán en el Pepsi Center el 20 de septiembre.

El regreso de Rawayana a la CDMX / Foto: David Barajas

16 años después… Los Lobos en el Vive Latino

Parece mentira, pero tuvieron que pasar casi 16 años para que Los Lobos regresaran a un Vive Latino. Sin embargo, la espera valió la pena, porque este 2024 los tuvimos de vuelta en el festival y de plano, fue de lo mejor del segundo día.

La banda volvió como parte del festejo de sus cuatro décadas de carrera y justo así se sintió su presentación, pues armaron una pachanga llena de rock, blues y hasta cumbia donde repasaron algunas de las rolas más icónicas de su trayectoria.

“Chuco’s Cumbia”, “Don’t Worry, Baby” y “Wicked Rain” sonaron durante el show de Los Lobos en el Vive Latino 2024. Aunque por ahí nos soltaron una enorme sorpresa, pues tuvieron a Rubén Albarrán como invitado especial para tocar “La venganza de los pelados”.

Por supuesto que no se podían olvidar del buen Ritchie Valens, pues se aventaron su versión de “Come On, Let’s Go” y claro, “La Bamba”. Aunque eso sí, el audio fue el peor enemigo de Los Lobos en el Vive Latino, pues durante casi todo su ser estuvieron batallando con el volumen, con decirles que hasta el público pidió a gritos que le subieran el volumen… así estuvo la cosa.

Los Lobos en el Vive Latino 2024 / Foto: David Barajas

The Warning y sus temazos

El audio no le hizo justicia a The Warning desde la primera canción, pero la energía de la banda no se discute ni tantito. Las hermanas Villarreal han revitalizado el gusto por los riffs duros y ritmos frenéticos de rock. Gente grande, jóvenes… se ve que la banda tiene un público de todas las edades.

Había mucha emoción antes de tocar “Choke”, para la que por fin el sonido no falla. Brutal y épico temazo. Interesante cómo se puede dar uno cuenta del impacto que genera un artista en las pantallas de los escenarios, con esos carteles donde le piden a Paulina sus baquetas.

The Warning en el Vive Latino 2024 / Foto: Stephania Carmona

Después de todo, quién no quiere parte del instrumento de la que hace poco fue considerada la mejor baterista de rock del mundo por los expertos en batería de Drumeo. O también se ven memes de perritos que dicen “te quiero mucho, The Warning”.

La banda se ha dado a conocer por tocar principalmente en inglés. Pero mencionan por ahí que les apasiona también componer en español, en su idioma, porque se sienten orgullosamente mexicanas. Y así llegó este nuevo tema llamado “¿Qué más quieres?”, con la primicia de que, según revelan, están componiendo nueva música.

Las hermanas Villarreal de The Warning / Foto: Stephania Carmona

Semisonic y la nostalgia de los 90

“¡México, siempre hablamos de cómo fue venir en 1999, y los recordamos igual!” dijeron los de Semisonic, quienes regresaron a nuestro país para darnos una dosis de nostalgia noventera y mostrar su más reciente disco que salió el año pasado.

Los estadounidenses regresaron después de su pausa de 19 años, desde 2001. Lo nuevo de la banda está de lujo, “If You Say So” tiene un gran coro para escuchar en vivo. “Little Bit of Sun” fue coreadísima por sus fans, que desde temprano se reunieron en la nueva Carpa Little Caesar’s.

Eso sí, las rolotas como “Secret Smile” y “Closing Time” fueron momentazos en los que la propia banda se sorprendió de la respuesta del público. ¡Atentos porque prometieron volver pronto!

Semisonic en el Vive Latino / Foto: Cortesía OCESA

La Banda Bastön nos dio una cátedra de cómo dar un show

La noche caía en el Autódromo Hermanos Rodríguez y La Banda Bastön llegó a la casa (o sea, el Vive Latino 2024) parar armar una fiestota de aquellas en el Espacio Intolerante al ritmo de hip-hop y mucho relajo.

Muelas de Gallo y Dr. Zupreme una vez más dieron cátedra de como dar un show, pues gracias a la conexión que tienen con el público y el cotorreo que echan en el escenario, lograron ganarse y contagiar hasta a la gente que al principio no entendía qué onda con su presentación.

Por supuesto que el setlist también ayudó a que se animara con La Banda Bastön, pues se aventaron rolas como “Haces mal”, “Me gustas”, “No me porto bien” y “Sólo como amigos”. Es más, hasta tuvieron a Daniel, Me Estás Matando como invitado especial para cantar “Te dejé volar”. Al final, con “El rey” y brincando con sus coristas y crew, nos dejaron con ganas de seguir la pachanga junto a ellos.

La Banda Bastön dio un gran show en el Vive Latino / Foto: Stephania Carmona

Enorme Silvana Estrada

“Estoy tan feliz de estar aquí. La verdad estaba muy nerviosa porque tuve gripa en la semana…”, decía Silvana Estrada cuando comenzaba su show en el Vive Latino. Luego, explicó que está realizando un nuevo disco y que si bien no va a tocar las canciones que ya tiene hechas, quiere probar una para ver si la agrega o no al material.

“Veremos si esta pasa la prueba del público… esta se llama ‘Lila Alelí’”. Y no importa si la canción no se ha editado oficialmente, es lo bastante pegajosa como para que el público se una al aplauso colectivo, todo al compás de la rola.

Hasta a las más rifadas pueden tener un par de tropiezos. La veracruzana tuvo un par de pasos en falso que tomó de muy buen humor antes de iniciar con “mexicana, clandestina”, que se lleva una ovación durísima para todos.

“La canción que sigue siempre me hace llorar, y no quiero hacerlo porque voy a medio set. Pero la quiero cantar hoy en este festival tan importante, porque aún es el mes de la mujer. Y la quiero dedicar aquí, por un futuro en el que los carteles de festivales haya más nombres de mujeres, arreglistas y productoras”. Y así, llegó “Si me matan” que, no les mentimos, se sintió como si el tiempo se parara por un momento donde todos guardaron silencio para escucharla.

La gran presentación de Silvana Estrada en el Vive Latino 2024 / Foto: David Barajas

Silvana dice que los festivales le intimidan por la cantidad de bandas de rock y artistas que traen un montón de instrumentación y diseños sonoros enormes. También recordó cuando tocó en su primer Vive Latino, llegando exacta a la hora para tocar, tanto que ni soundcheck hizo.

Y la verdad es que este fue un momento donde se le notó la nostalgia, pues dijo que ver ahora su nombre en ‘letras negritas’ era como para no creerse. Luego de un momento ultra romántico con “Te guardo”, Silvana se sacó de la manga una sorpresa de esas que uno nomás imagina sin seguridad de que ocurran… Entonces, salió Kevin Kaarl, otro de los artistas importantes del nuevo folk mexicano, para cantar “Al norte”.

Silvana despidió su show con sabor a cumbia y más invitados de lujo. Recordó entonces que hace 5 años, cuando se mudó a la CDMX, conoció a dos personas que la apoyaron como nadie: los miembros de Daniel, Me Estás Matando. Se armó el bailazo buena onda con “Tenías que ser tú”… Enorme Silvana Estrada.

Silvana Estrada en el escenario del Vive Latino / Foto: David Barajas

José Madero se quedó en el escenario del Vive Latino

Desde que decenas de fans lo esperaron desde que comenzaron las actividades del festival, supimos que la presentación de José Madero iba a ser una de las más esperadas del Vive Latino 2024. No sólo porque el cantante regio siempre reúne a mucha gente donde quiera que se presente, sino también, porque muchos querían ver la reivindicación de José Madero en este festival donde hace 16 años muchos lo quisieron bajar del escenario.

Con bastante energía y con rolitas como “Soy el Diluvio”, “Padre Nuestro” y “Plural Siendo Singular”, José Madero puso el ambientazo en el escenario Amazon, donde muchos corrieron minutos antes de que comenzara el show del cantautor que obviamente dio un golpe de nostalgia al interpretar dos rolas de la hoy extinta agrupación:

José Madero en el Vive Latino 2024 / Foto: Stephania Carmona

“Los Malaventurados No Lloran” y “Narcisista por excelencia”, rolas que fueron coreadas por los miles de fans de José Madero que lo han llevado a ser uno de los cantantes solistas más exitosos de los últimos años en nuestro país.

Sin duda, José Madero sabe lo bien que lo reciben los fans en cada presentación que tiene. Y una cosa es cierta: no importa si es para bien o para mal, Pepe Madero sabe cómo despertar la euforia de sus fans y también, demostrarle a quienes lo criticaron cómo ha conseguido llegar tan lejos a pesar de que hace más de una década el panorama musical para él parecía distinto.

Pepe Madero tocó algunas rolas de Panda en el Vive Latino / Foto: Stephania Carmona

Future Islands, primera vez en el Vive Latino

El estreno de Future Islands en el Vive Latino fue una fiestota con puras canciones aceleradas de la discografía de la banda liderada por el incomparable Samuel T. Herring. Desde “King Of Sweden”, la banda dejó claro que la hora que tocarían sería una absoluta locura con uno de los shows más enérgicos de este Vive Latino 2024.

Samuel es todo un showman, no tiene límites en sus interpretaciones y bailes sensuales aplaudidos por toda la gente. Siempre parece que es la primera vez que canta sus rolas en vivo. Como muestra de este set, se echaron “Seasons” como segunda rola y “Ran” de inmediato, para seguir con tracks que demuestran que Future Islands tiene uno de los mejores shows de festivales que no te permite estar quieto.

Samuel T. Herring de Future Islands en el Vive Latino / Foto: Stephania Carmona

Babasónicos navega entre lo clásico y lo nuevo

Se sabe que los Babasónicos siempre se rifan en México y que nuestro país es su segunda casa. Y por eso para su presentación en el Vive Latino 2024, el escenario Amazon Music estaba repleto y en donde la banda argentina se chutó un setlist que tuvo de todo un poco: clásicos infaltables y canciones más nuevas, haciendo un recorrido muy cool por una pequeña parte de su enorme discografía.

“Pijamas”, “¿Y qué?”, “Pendejo”, “Microdancing”, “Los calientes”, “Deléctrico”, “La pregunta, “La lanza”, “Bye, Bye”, “Carismático” y “Yegua” fueron algunas de las rolas que sonaron durante la presentación de Babasónicos en el Vive Latino.

“Buenas noches, lucen espléndidos”, dijo Adrián Dargelos, quien casi no habló con la gente pero, como ya es una costumbre, se lució sacando hasta los pasos prohibidos. Un gran frontman que con el paso del tiempo, se rifa más y más en vivo. Aunque ya había terminado su tiempo, y a diferencia de otros artistas, a Babasónicos les dieron chance de tocar una rola más. Fue así como cerraron con “Irresponsables”, dejando al público emocionado y prendido para lo que venía.

La promesa: Kevin Kaarl

El nuevo folk mexicano tiene en Kevin Kaarl a uno de sus artistas más rifados. “Qué chingón, neta muchas gracias”, menciona Kevin con el semblante serio que lo caracteriza, cuando veía que la gente coreaba su nombre. “Espero que esta no la tengan que dedicar nunca”, dijo antes de tocar “Baby Blue”. Y sí, la rola está bien sad, de esas con las que uno se puede echar a tirar melancolía duro. Pero con todo y eso, en el público hay parejitas bien abrazadas bailando la rola.

Como dijimos, Kevin Kaarl es uno de los artistas más reconocidos del nuevo folk mexicano. Pero no es tan fácil encasillarlo en ese género, cuando también tiene rolitas que rayan el country con toques rancheros con temas como “Tú sí eres real”. Por cierto, su hermano gemelo, Bryan, qué buen músico es. Si no está en los sintetizadores, te toma los instrumentos de viento y más.

Kevin se ve bien serio, pero también tira uno que otro chiste. “Esta se la dedico a las parejas que se quieran de verdad. Y si vuelvo al Vive Latino, espero que esas parejas no corten”, dijo para después entrarle de lleno a “Travis y Hunter”.

Kevin Kaarl y su hermano en el Vive Latino / Foto: David Barajas

En este punto, se viene a la mente esta idea medio rara de que el Vive Latino no encontraba la forma de ‘pasar la batuta’ a nuevas generaciones de artistas. Pero con Kevin Kaarl tocando en un escenario bastante grande a las 9 de la noche, puede que se deba replantear esa idea. Y se ve que, aunque es un artista Gen Z, Kaarl ha ganado un público notable de diferentes edades.

Uno se da cuenta cómo él ya tiene sus himnos como “Vámonos a Marte”. Cuando la gente prende la lámpara del teléfono y empieza a ondear de un lado a otro, y cuando el artista se calla para que el público cante, bueno, te das cuenta de esto. “Gracias por darme un pedacito de su vida y de su tiempo… Estoy muy alegre por haber hecho este show tan chingón”, dijo para despedirse. Muy rifado Kevin Kaarl.

Kevin Kaarl / Foto: David Barajas

James nos dejó con un sabor agridulce

El show de James en el Vive Latino estuvo bueno, pero a la vez, un poquito caótico. El setlist estuvo cumplidor. Sonaron las conocidas “Sometimes”, “Waltzing Along”, “Laid”, “Ring The Bells” y “Getting Away With It (All Messed Up)”; así como deep cuts como “Johnny Yen” y “Five-O”. Por ahí faltó “Say Something” y “Sound”, eso sí.

La banda se veía un poco sacada de onda con el audio e incluso tuvieron que repetir el inicio de una de sus canciones. Pero aún así, Tim Booth hizo que todo eso se nos olvidara con sus ya clásicos bailes y una gran interacción con el público (bajó a la valla en varias ocasiones y también se aventó hacia sus fans, aunque no lo lograron cargar tan bien ya que muchos estaban grabando con sus celulares).

Tim Booth de James en el Vive Latino 2024/Foto: David Barajas

Otra cosa medio fea fue que casi al final del show hubo una pelea entre el público que la neta malvibró a muchos de los que nos encontrábamos ahí. Incómodo el asunto, pero al final hubo un momento bonito cuando todos cantamos “Sit Down”, la rola elegida para cerrar el show.

Estuvo bien, pero la neta nos quedamos con cualquiera de los anteriores shows de James en México

Kings of Leon cerró el Vive Latino 2024

El cansancio ya se sentía en el ambiente después de un último día intenso en el Vive Latino 2024. Sin embargo, la energía que aún nos quedaba salió para ver el esperado show de Kings of Leon en el festival. Aunque los Followill se subieron al escenario Amazon Music y todavía no estaba completamente a reventar, poco a poco se fueron lleno los huecos.

Y cómo no, si pintaba para ser un set lleno de clásicos y mucha melancolía (y de plano no nos equivocamos). “Muchas gracias, somos Kings of Leon, estamos felices de estar aquí con ustedes, Sé que esperaban a Paramore, pero vamos a pasarla bien”, dijo Caleb Followill en el puente de “The Bandit”.

Caleb Followill de Kings of Leon / Foto: Stephania Carmona

A partir de ahí, la banda tiró puro hit tras hit como “Molly’s Chambers”, “Notion”, “Waste A Moment”, “Pyro”, que hicieron que el ambiente se sintiera súper festivo y con un poco de nostalgia. Sin embargo, el mood cambió por completo con “Closer” y “On Call”, un par de temazos llegadores para desgarrarnos la garganta. Aunque eso no duró mucho, pues Kings of Leon se chutó “Find Me”, donde el público acompañó a la banda con los coros.

“Supersoaker” y Radioactive” también sonaron durísimo. Pero claro, la cosa se puso intensa con “Use Somebody”, donde incluso los Followill bajaron un poco el volumen para que la gente se encargara de cantar este temazo. Con “Sex on Fire” y el público brincando (incluso con vasos voladores), la banda terminó su show en el Vive Latino, dejándonos a todos prendidos y emocionados por lo que acabábamos de vivir.

Definitivamente, no podían cerrar con otra rola que no fuera la que los puso en el mapa mundial. Se sabe que a Kings of Leon no se le da eso de interactuar con su público, pues casi siempre se dedican a tocar y dar unas cuantas palabras durante su presentación. Sin embargo, se notaban contentos de estar en el Vive Latino 2024 y claro, nos contagiaron esa alegría con su música.

Kings of Leon en el Vive Latino / Foto: Stephania Carmona

VIVE LATINO: SÁBADO 16 DE MARZO

Con Sgt Papers arrancamos el festival

El orgullo punk y de Sonora fue el encargado de poner en marcha el Vive Latino 2024 con un set potente, divertido y psicodélico. Un inicio triunfal que nos promete un fin de semana de sorpresas, descubrimientos y, sobre todo, una celebración inolvidable de la música y la cultura iberoamericana.

Chingadazo de Kung Fu armó el slam

El calorcito está recio, pero el punk rock mexicano no se mermó en ánimo… Y la prueba está en el show que dio Chingadazo de Kung Fu en el escenario principal del Vive Latino 2024.

A pesar de que el clima está bravo, el slam no faltó entre la audiencia que se lanzó desde primeras horas a verlos. La verdad es que siempre el ambiente punky se contagia para fiestear duro. Bandota, sin duda.

La Bande-Son Imaginaire: La tarde también sirve para fiestear

El trío de darkwave La Bande-Son Imaginaire se ganó al Intolerante con beats pesados, y una ejecución en vivo de violín, voz y sintetizadores que nos pusieron a bailar aunque aún no caía la noche.

A los oaxaqueños les tocó de frente el sol, pero ni así dejaron de bailar en una presentación teatral con máscaras y cambios de atuendo. Este rave mostró que la tarde también sirve para fiestear duro.

Insite nos sacó el emo que sigue dentro de nosotros

Luego del calorón, el sol se empezó a meter en el Autódromo Hermanos Rodríguez y era el momento perfecto para que Insite saliera a poner a todo el escenario Amazon del Vive Latino en mood emo.

La banda de Mexicali se aventó un setlist nostálgico, tocando en gran parte rolas de sus primeros discos y llevándonos por unos minutos a nuestra época de juventud. Incluso tuvieron a Pepe Meyer de Thermo cantando “Pregunta si te amé”.

Con riffs pesados, letras llegadoras, headbanging, papelitos de colores y hasta pirotecnia, Insite la rompió por completo en su regreso triunfal al Vive Latino, recordándonos que lo emo sigue dentro de nosotros.

Bratty y su segunda vez en el Vive Latino 2024

La gafa oscura y el traje rojo que ya es su sello. Es la segunda vez que Bratty forma parte del Vive Latino en un lapso de 4 años. Y esta segunda ocasión sirve como parámetro para ver cómo ha crecido y se ha convertido en la voz de la generación que está creciendo con el bedroom pop.

Tremendo recibimiento para Bratty, quien a lo lejos nota los pedidos del público que grita “que le suban, que le suban” porque el audio no acompañaba. Y pues sí, ella se unió a sus fans para pedir que le pusieran dos pesitos de volumen a su voz.

“Esta es mi segunda vez en el Vive Latino… estuve en el 2020 antes de que todo se fuera a la shit. Y bueno, decidí hoy usar el overol esa vez”, dijo bien contenta.

Los fans from hell son una cosa bárbara, eh. Unos haciendo el típico coro nombrando a la artista, y otros más enfiestados gritando e invitándola por tacos, “te amo” y esas onfas… Así de random el asunto, pero así es la emoción de ver a tu artista favorito.

“Esta es la canción más tóxica que he escrito, así que no la dediquen”, dice ella para luego cantar “Quédate”. Pa’ los dolidos, recio. Pero lindo show de Bratty, que creemos está marcando a la Gen Z indie de México y Latinoamérica.

Fito Páez: De lo mejor de la noche

Fito Páez salió a dar un showsazo que quedará grabado en lo más icónico del Vive Latino, ya que giró en torno a El Amor Después del Amor, con pocas rolas de otros álbumes.

Cayendo el atardecer en el Amazon Music, como todo un director de orquesta de su banda, tocó puras favoritas de los fans desde la abridora “El Amor Después del Amor” “11 y 6” o “Brillante sobre el Mic”.

La relación de décadas entre Fito y México se vió arriba y abajo del escenario, hasta una propuesta de matrimonio vimos durante “Un vestido y un amor”.

Aunque se quejó de no poder tocar “Mariposa Tecnikolor” por tiempo, disfrutamos cada segundo de Fito.

Cabra nos regaló un show bastante interesante

Después de varios años sin pisar el Vive Latino, Eduardo Cabra regresó para presentar su proyecto solista en la carpa Little Caesar’s, donde se aventó uno de los shows más interesantes del primer día del festival.

Cabra armó una presentación audiovisual muy rifada donde además de contar con una banda llena de musicazos (que salieron usando camisetas del béisbol al igual que el músico puertorriqueño, como si se tratara de un verdadero equipo), se apoyó muchísimo en los videos e imágenes que proyectó en las pantallas del escenario, dándole más peso al mensaje de sus canciones.

El músico puertorriqueño se aventó un show lleno de sonidos tropicales y caribeños, mezclados con un montón de sintetizadores. Y a pesar de que la carpa Little Caesar’s no se llenó, eso hizo que se que se sintiera un ambiente más íntimo y cercano con el artista y su público.

Por supuesto que Cabra se chutó un setlist lleno de rolas de sus discos en solitario, pero no podía olvidar su pasado con Calle 13. Es por eso que decidió tocar “Latinoamérica”, un temazo en donde el público tomó protagonismo porque la gente cantó solita toda la rola.

Por supuesto que conociendo a Eduardo, tenía que hacer algún mensaje político en su presentación. Es por eso que incluyó un breve discurso en el que pidió apoyo para detener la guerra en Palestina. Una fiesta llena de música y consciencia fue la que vivimos con este artistazo.

Jorge Drexler nos hizo llorar

Cómo parte aún de su gira Tinta y Tiempo, Jorge Drexler salió a conmovernos caída la noche del sábado. “Gracias por ese amor chilango”, dijo Drexler emocionado de estar en el Vive.

Rolotas como “Tocarte” y “La edad del cielo” nos hicieron cantar, llorar y hasta bailar. Aunque por momentos se cortaba el audio, Drexler se mostró muy enérgico al cierre de su gira, y hasta se le notaba nostálgico.

Drexler mostró lo versátil que es, casi rapeando, cantando o improvisando con su guitarra partes inexistentes de las rolas originales. Las mejores partes fueron cuando la gente seguía al pie de la letra sus partes líricas más complejas, como en “Quien quiera que seas”.

Prayers y el Cholo Goth se hicieron presentes en el Vive Latino

Uno de los momentos definitivos del Vive Latino 2024 se dio en los escenarios Intolerante, con Prayers haciendo presente el fenómeno Cholo Goth ante un público que lo esperaba impaciente.

Leafar Seyer (o Rafael Reyes para los cuates) dijo que “hola México, vine a cantar a bailar y vine a pelear” para luego tocar uno de sus hits, “Paloma Negra”. Es sorprendente cómo Lafear Seyer junta a la gente; los fans mexas iban abrazados, compartiendo ‘el toque’ y se nota que acá tiene a uno de sus fandoms más pesados.

“Disculpen, estoy tragando mucho polvo, ¿pero saben qué no estoy tragando? Mierda”, dijo Leafar para luego tocar “Young Gods Never Die”.

“Aunque algunas palabras estén en inglés, esta es música mexicana”, mencionó el artista recordando sus orígenes mexicano. Y en ese momento suena “Black Leather”, esa rola que lanzó en colaboración con Kat Von D.

Y luego dice que nos quiere, que nunca cambiemos. “Puro Cholo Goth ALV” dice un fan y eso explica por completo la emoción de los fans en el acto.

Billy Idol: Uno de los artistas más esperados

Aunque muchos se agüitaron (e incluso hicieron coraje) porque casi de última hora, Scorpions se bajó del Vive Latino 2024, Billy Idol de plano hizo que se nos olvidara por completo esa ausencia.

Sabemos que esto suena muy trillado, pero de verdad, el cantante británico tomó el escenario Amazon Music y lo hizo suyo por completo. Desde que apareció, contagió a adultos, jóvenes e incluso niños que tenían ganas de rockear “como antes”. Pero no solo eso, Billy también logró conquistar con su carisma a quienes solo andaban por curiosidad en su show o simplemente de paso.

Si algo debemos reconocerle a Billy Idol es que, a pesar de los años, nos dejó muy claro con su presentación en el Vive Latino que es un showman de esos que ya no existen, pues además de conservar esa voz rockera y aguardientosa que tanto lo caracteriza, es capaz de manejar a la masa como se le antoja, haciendo que coreen y aplaudan cuando se le da la gana con su actitud.

También tenemos que darle crédito a su banda, especialmente a Steve Stevens, el músico que ha acompañado a Billy desde que se volvió solista, pues se lució regalándonos solos de guitarra épicos para los que incluso usó una pistola de láser de juguete, una locura.

Y ni qué decir del setlist que Billy se aventó, pues sonaron hitazos como “Dancing With Myself”, “Eyes Without A Face”, “Rebel Yell, o “White Wedding”. Es más, por ahí tocó un par de rolas de su más reciente EP, que para nada desentonaron con los clásicos. Aunque eso sí, sentimos que su show duró muy poquito (o quizá a nosotros se nos fue volando).

“Me siento muy contento de haber estado aquí, fue muy desafortunado lo de Scorpions. Gracias por hacer mi vida mejor, muchas gracias México”, dijo Billy antes de despedirse del público del Vive Latino 2024, dejándonos con un gran sabor de boca y un toque de nostalgia rockera, que nos transmitió las ganas de seguir disfrutando del festival.

Bad Religion se presentó como una leyenda

Cuando se trata de leyendas, el Vive Latino se rifa trayendo bandas geniales cada año. Y para esta edición 2024, se lucieron con una de las bandas más revolucionarías en la historia del punk-rock… así es: Bad Religion.

Ya desde las primeras horas del festival, se veía mucha gente que esencialmente venía al acto de la legendaria banda que abrió el panorama para el llamado ‘hardcore melódico’.

“Muchas gracias. Es genial estar de vuelta en CDMX. Gracias a todos por estar aquí”, decía el vocalista. Literalmente, los fans siguieron religiosamente a la banda lanzando chelas e iniciando el moshpit. Otros más alocados se trepaban a los hombros de amigos para ver mejor. Y de repente, algunos fans de verdad se pusieron punkies al grado de que saltaron la valla de seguridad hacia el escenario, y los guardias de seguridad tuvieron que ponerse atentos para irlos sacando cada vez que se saltaban.

Como dijimos, son verdaderas leyendas del punk. Y la gente lo sintió.

Vaquero llegó al Vive Latino después de 20 años

El Vive Latino nos regala maravillas como presenciar la reunión de Vaquero tras veinte años de ausencia absoluta.

El trío se reconcilió con sus fans con un set lleno de clásicos como “Yesterday Song”, que se coreó con las palabras guardadas por mucho tiempo. “All Day Dreamer” comenzó un set nostálgico que conmovió muchísimo a la vieja guardia del Vive.

Con bastantes ganas de regresar a tocar el hard rock que los dió a conocer hace décadas, Chetes, Mauricio y Rodrigo recuperaron la dinámica que los dió a conocer y que lució mucho en “The Lost and the Chosen” y hasta en una versión nueva de “Space Is Fake”.

Depresión Sonora se rifó con su post-punk

En el Vive Latino, tocó escuchar un poco de post-punk de parte de uno de los artistas jóvenes más renombrados del momento. Y por sorpresa, una cumbia y una voz misteriosa abrieron uno de los escenarios gemelos para Depresión Sonora.

El chico español, realmente llamado Marcos Crespo, abrió con “Mala” y seguidita “Veo tan dentro”. “Es un gusto estar aquí”, dice Marcos Crespo. Y al mismo tiempo, explica que esta es una ocasión especial para tocar por primera vez una canción de su nuevo EP ‘Makinavaja’ que nunca han tocado en vivo porque apenas salió… y así llegó “Vivo del aire” como un trancazo shoegaze/dreampop muy cool.

Entendemos por qué Depresión Sonora se ha convertido en uno de los actos de la nueva generación. Son letras genialmente pesimistas y directas, muy honestas… y así lo demuestra con esta canción llamada “Fumando en mi funeral” que tiene versos muy densos como “fotos felices, generación tristes”. Temazo que dice mucho de la obra de Marcos y Depresión Sonora.

Belanova nos regresó a los años 2000

De un tiempo para acá, las canciones de Belonova se hicieron muy virales. Quizá por un tema de nostalgia o por el pop dosmilero de México, y sobre todo, por cómo la vocalista Denisse Guerrero había ‘desaparecido’ de un momento a otro del ojo público.

Por eso, que regresaran en este año despertó la curiosidad. ¿La gente recordaría con cariño a la banda como para verlos en vivo o solo esa nostalgia solo sería un producto de TikTok? Bueno, en el Vive Latino pudimos ver que el recibimiento fue intenso.

Es de esas presentaciones donde uno se puede dar cuenta cómo ha trascendido la música del grupo, te gusten o no. Gente de todas las edades, desde aquellos que seguro crecieron en los 2000 escuchándolos en la radio o los más jóvenes que ya los conocieron en las plataformas más recientes, cantaban todas las canciones.

E incluso se nota cómo han marcado a otras popstars más recientes como Mon Laferte, quien fue una de las invitadas de la noche al escenario. “Gracias, Denisse… eres una diosa”, dijo la chilena al final de su interpretación.

Ya se imaginarán cómo se puso todo precisamente con “Rosa Pastel”…

Una presentación especial de El Columpio Asesino en el Vive Latino

El Columpio Asesino siempre se rifa y son sinónimo de un gran show, y por supuesto que eso lo saben sus fans, porque llenaron por completo la Carpa Little Caesar’s del Vive Latino 2024 para verlos (y por supuesto que la banda no decepcionó para nada).

Los españoles fueron al grano, pues sin mucho que decir al inicio, arrancaron tocando temazos como “Babel”, “Ballenas muertas en San Sebastián” y “Susúrrame”, que poco a poco fueron prendiendo al público que como era de esperarse, corearon durísimo las letras de la agrupación.

Pero el cariño de la gente hacia El Columpio Asesino no se quedó en eso, pues en cada oportunidad que tenían coreaban el “Olé, olé, olé, olé, Columpio”, recordándonos el amor y conexión que existe entre ambas partes.

Por supuesto que uno de los momentos más emotivos del show de los españoles en el Vive Latino 2024 fue cuando recordaron a Daniel Ulecia, el ex bajista de la banda que lamentablemente murió recientemente y cuyo espíritu dijeron, están seguros que los acompaña a todos lados. No les vamos a mentir, casi se nos sale la lagrimita.

“No nos van a alcanzar las palabras para agradecerles por lo que hacen por nosotros, México, os amamos”, dijo El Columpio Asesino antes de tocar “Toro”, rola con la que cerraron y que volvió locos a todos los que estaban en la Carpa Little Caesar’s. Con ese temazo cerraron una presentación redonda en el Vive Latino.

Te puede interesar