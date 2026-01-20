Lo que necesitas saber: El Vive Latino se realizará el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP

El Vive Latino 2026 está cada vez más cerca, por eso este 20 de enero se dieron a conocer varios anuncios importantes en la tradicional conferencia a la que tuvimos acceso de primera mano (con Soups conduciendo el evento y toda la cosa). Obvio queremos compartir esos anuncios contigo.

Checa todo lo que nos espera en el Vive Latino 2026

Acá en Sopitas.com hemos venido hablando mucho del Vive Latino 2026, empezando por el cartel completo. Pero lo dicho, se dieron diferentes anuncios que necesitas conocer con eso de que estamos a unas semanas de volver a disfrutar de este festival.

Madreperla llega al Vive Latino 2026

Oh sí, empezamos fuerte con el anuncio de que Madreperla estará en el Vive Latino 2026. El supergrupo mexicano formado por Cecilia Toussaint, José Manuel Aguilera, Alfonso André y Federico Fong debuta en el festival este año, en lo que de hecho será su primera presentación oficial en vivo.

Por cierto, su nuevo disco lo produce Julián André (hijo de Cecilia y Alfonso, y baterista de bandas como Beta y Víctimas del Dr. Cerebro). Serán solo 4 presentaciones las que den y la primera será en el VL; pronto lanzarán una producción discográfica.

Foto: Captura a la transmisión de la conferencia del Vive Latino 2026 (Youtube)

Ampliación del espacio para disfrutar del Vive Latino 2026

También se dio a conocer el mapa oficial del Vive Latino 2026, y ojo, el festival crecerá. Para esta edición se ampliará el espacio hacia el antiguo lago de la Magdalena Mixihuca, lo que significa más área para escenarios, activaciones y circulación.

Mapa del Vive Latino 2026 / Foto: Sopitas.com

Otra vez habrá transmisión del Vive Latino en Amazon Prime Video y Twitch

Por tercer año consecutivo, el Vive Latino 2026 podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime Video y Twitch, con cobertura especial de los distintos escenarios del festival.

Eso, sumado a la cobertura que le daremos acá en Sopitas.com, hará que vivas el festival completito y sin perderte nada.

Foto: ViveLatino

El cartel de Casa Comedy en el Vive Latino 2026

También tenemos ya la alineación de Casa Comedy para esta nueva edición del festival, y sin tanto rollo, aquí va la lista:

14 de marzo:

Oscar Estilla

Sirenas de Barrio

Alexa Zuart

Gianni Pex, Lalo Elizarrarás y Rulo Matias

15 de marzo:

Ídolos del open

Isabel Fernández

Pur de patos

Daniel Sosa

Cartel de Casa Comedy para el Vive Latino 2026 / Foto: Vive Latino (Facebook)

Un par de meses nos separan de una edición del Vive Latino que promete ser única e inolvidable.