Este es un listado de precios de la comida, bebida y merch oficial del Vive Latino 2026.

Lo que necesitas saber: Te dejamos los tangos de precios para que sepas cuánto gastar antes de que llegues al festival.

Ya estamos en el Vive Latino 2026 para el arranque del primer gran festival del año… y si pasas al cajero antes de caerle al Estadio GNP Seguros, entonces aquí te dejamos los precios de merch, comida y bebida para que veas cuando dinerito es bueno traer para este fin de semana.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook oficial del festival.

Precios de la comida y bebida

¿Qué puedes comer en el Vive Latino? Hamburguesas, tacos, ensaladas, pizza… El rango de precios para la comida en el festival es desde 90 pesos (para snacks como galletas o pastelillos) hasta unos 2000 pesos para sobrevivirla el fin.

Ahora, si lo que tienes ganas es de echarte un buen trago en el Vive Latino 2026, el rango de precios para una chela andan entre los 90 y lo 200 pesos.

Y si ya quieres algo más elaborado, deberás tener a la mano cerca de 180 a 350 pesos por trago.

foto: Aarón Rubio.

Precios de la merch del Vive Latino 2026

También nos dimos un rol por los puestos de merch de Vive Latino y si quieres armarte algún recuerdo del festival, la lista de precios está así:

Bucket hats: 400 pesos

Chamarras de mezclilla: 980 pesos

Gorras: 360

Playeras: desde 420 pesos (diferentes precios)

Sudaderas: 980 pesos

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