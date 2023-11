Lo que necesitas saber: Desde su formación en 2021, en plena pandemia, The Smile no ha dejado de trabajar. Luego del lanzamiento de su primer disco, emprendió una gira mundial y, ahora, anuncia que está listo su nuevo album, 'Wall of Eyes'.

A poco más de un año de su maravilloso álbum debut, A Light for Attracting Attention, The Smile no se durmió en sus laureles y ya tiene preparada una segunda entrega. Oficialmente, el nuevo disco de los liderados por Thom Yorke llevará por nombre Wall of Eyes.

Lo anterior confirma lo que desde hace días ya se venía difundiendo en redes por fans de la banda conformada por Jonny Greenwood, Tom Skinner y el mencionado Thom Yorke. De hecho, ya era algo que se presentía, debido a las fotos que la banda compartió durante las últimas semanas.

Hay adelanto del Wall of Eyes y video… dirigido por Paul Thomas Anderson

El nuevo disco de The Smile saldrá el 26 de enero de 2024. Mientras tanto, hay un adelanto. ¡Y qué adelanto! Lo que especulaban fans en redes se hizo realidad: el anuncio del nuevo álbum es acompañado por un video dirigido nada menos que por Paul Thomas Anderson, con quien Thom Yorke ya había trabajado en ANIMA.

El video corresponde a la canción que le da título al album, “Wall of Eyes”. Y, así como la vez anterior que Paul Thomas Anderson y Thom Yorke trabajaron juntos, el protagonista es el líder de The Smile y Radiohead.

Este es el posible tracklist de Wall of Eyes

En X (antes Twitter) se adelantó el posible tracklist del Wall of Eyes. Según @RadioheadClub serán ocho las canciones que darán forma al esperado segundo disco de The Smile. Una de ellas ya conocida por muchos: “Bending Hectic”, con la que la banda cerró varios de sus últimos shows (por ejemplo, los que espectacularmente ofreció en el Auditorio Nacional de la CDMX, hace un par de meses).

El posible tracklist del segundo disco de The Smile es: “Teleharmonic”, “Read the Room”, “Under Our Pillows”, “Friend of a Friend”, “Quit”, “Bending Hectic” y “You Know Me”.

“Bending Hectic” fue lanzado en junio pasado, previo a los shows que The Smile ofreció en nuestro país. Una canción tranquila (en partes), pero bastante emotiva. “Wall of Eyes”, el adelanto que comparte The Smile, hace suponer que la tirada del nuevo disco es por ahí. El nuevo álbum ya puede pre-ordenarse.

