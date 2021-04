Wolf Alice te hará sonreír con el intenso video de su nuevo sencillo “Smile”

Pasan los meses y lo reafirmamos cada vez más: el 2021 es sin duda el año de los regresos para grandes artistas y bandas que llevaban un buen rato alejados de la escena o que no habían lanzado un material discográfico en años. Pues bien, a la tendencia ahora se une ahora Wolf Alice.

La agrupación británica se prepara para lanzar en junio próximo Blue Weeknd, su nuevo álbum, para abrir el verano musical y una nueva etapa en su carrera. Y bueno, en lo que llega dicho material, podemos disfrutar de un nuevo y enérgico adelanto llamado “Smile”.

Wolf Alice regresa a las andadas

La industria musical sigue medio atorada con el asunto de la pandemia y aún mucha certeza sobre la seguridad respecto a los eventos en vivo. Sin embargo, el show debe continuar y Wolf Alice lo sabe. Por eso es que la banda encabezada por Ellie Rowsell ha elegido este año como el escenario para su regreso.

El grupo londinense lanzó su último disco Visions of a Life en el cada vez más lejano 2017, así que ya fue un buen rato de ausencia y han decidido que es momento de comenzar una nueva etapa en su carrera… Y así lo harán con Blue Weekend, su tercer álbum de larga duración -listo para aterrizar en plataformas el 11 de junio próximo– que anunciaron oficialmente a finales de febrero pasado cuando lanzaron la canción “The Last Man On Earth”. Ahora, un par de meses después, tenemos un adelanto más con todo y video oficial.

La banda comparte el video para “Smile”

El nuevo adelanto de Wolf Alice lleva por nombre “Smile” y es una rola bastante pegajosa, enérgica, atmosférica y llena de diferentes texturas. La agrupación en esta oportunidad le entra de lleno a las guitarras distorsionadas y el rock alternativo a tope. Eso sí, en lo que respecta a la parte lírica, te sorprenderá cómo Ellie coquetea un poquito con versos casi rapeados que te harán mover sin parar.

“Esta es una de las canciones que escribimos pensando que la tocaríamos en vivo“, comentó la vocalista en un comunicado recogido por la NME. Además, Rowsell agrega que esta rolita la escribió pensando en un sector del público que constantemente pretende etiquetarla a ella y al grupo. “Se trata de personas que hacen suposiciones sobre ti”, agregó en sus declaraciones. Pero ya no te comentamos más. Agenda el 11 de junio para escuchar el nuevo disco de Wolf Alice y por acá, checa su nuevo video.