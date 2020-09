Nostalgia dosmilera: así celebra Yeah Yeah Yeahs los 20 años de su primer show

Cuesta creerlo, pero la primera generación del rock alternativo dosmilero camina sobre el umbral de los 20 años de carrera. La nostalgia nos invade cuando nos damos cuenta The Strokes, Franz Ferdinand, Interpol, The Libertines o The Killers ya no son los chicos que dominaban MTV durante la primera década del nuevo milenio. Ahora Yeah Yeah Yeahs -quienes entran en ese selecto grupo- también le entra a esta sensación nostálgica.

La agrupación comandada por Karen O celebra este 25 de septiembre el vigésimo aniversario de su primera presentación formal como banda. Para despertar el sentimiento en los fanáticos, ellos compartieron un video inédito de aquella noche en la que pusieron la primera piedra de su exitosa carrera.

A través de sus redes sociales, el trío de Nueva York publicó un breve clip de su primer show oficial realizado hace 20 años, mismo que se realizó en el Mercury Lounge de Manhattan. En la publicación de Twitter, el grupo señala que esta fecha la consideran como su cumpleaños oficial y eso no es todo: en otro tweet especificaron que habrá más sorpresas para celebrar este aniversario.

20 YEARS to be hated! On this day in the year 2000 we made our debut performance at the @MercuryLoungeNY on the Lower East Side of Manhattan, we celebrate the date as our official birthday so it’s our party we can cry if we want to! pic.twitter.com/cAcdigIant

