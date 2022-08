¡Yeah Yeah Yeahs anuncian su regreso a Guadalajara y estrenan la rola "Burning"!

Vaya que este año ha sido espectacular para todos los amantes de la música. Después de las cosas gachas que pasmos en los últimos tiempos, los conciertos y festivales regresaron, pero también están de vuelta un montón de bandas y artistas que nos encantan. Como los Yeah Yeah Yeahs, quienes volvieron con varios planes emocionantes –sobre todo para sus fans en México–.

Como recordarán, hace algunas semanas, Karen O, Nick Zinner y Brian Chase confirmaron que después de casi nueve años sin lanzar algo nuevo, este 2022 estrenarán su siguiente material discográfico llamado Cool It Down. Junto con este anuncio, también estrenaron la rola “Spitting Off the Edge of the World”, en donde colaboran con Perfume Genius (POR ACÁ la pueden escuchar), la cual nos dejó con un gran sabor de boca.

Foto: Captura de pantalla

Yeah Yeah Yeahs estrena una nueva rola llamada “Burning”

Pero ahora, continuando con la promoción de su nuevo álbum, los Yeah Yeah Yeahs nos sorprenden estrenando su siguiente sencillo llamado “Burning”. Esta rola de cuatro minutos es ideal para la pista de baile y se construye sobre un bucle de piano inspirado en “Beggin” de The Four Seasons, La melodía de este tema clásico combinado con la producción de Andrew Wyatt, capturan a la perfección el sentimiento que la vocalista de la banda transmite: melancolía

A través de un comunicado, la propia Karen O contó un poco de la historia de esta canción, la cual está inspirada en un momento muy extraño para ella, cuando su cuarto se incendió y solamente sobrevivieron los objetos que consideraba más valiosos:

“Si el mundo está en llamas, espero que los más queridos permanezcan protegidos y que hagamos todo lo posible para proteger lo que más apreciamos en esta vida. ‘Burning’ es una canción sobre ese sentimiento, señales de humo para el alma. Suplicando que se enfríe, haciéndolo lo mejor que podemos“.

Foto: Getty Images

Recuerden que Cool It Down, el siguiente material discográfico de los Yeah Yeah Yeahs estará disponible el próximo 30 de septiembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completito, corran por sus audífonos y trépenle al volumen para checar a continuación su nuevo sencillo “Burning”:

¡La banda también anunció su regreso a Guadalajara!

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, los Yeah Yeah Yeahs también anunciaron con bombo y platillo que además de su presentación en el Corona Capital 2022, darán un concierto en solitario ni más ni menos que en la tierra del mariachi y el tequila. Así que ojo acá, fans tapatíos, que si estaban pensando lanzarse a la CDMX solo para verlos, no pueden desperdiciar esta oportunidad única de tener a Karen O y compañía en su ciudad.

El próximo 17 de noviembre, la banda neoyorquina regresará a la perla tapatía –a tres años de aquel espectacular show que se aventaron en el Corona Capital Guadalajara– para tocar en el Guanamor Teatro Estudio, en un show donde obviamente presentará Cool It Down, pero seguro también harán espacio para escuchar esas rolas que ahora consideramos como clásicos. Si ustedes son de la ciudad que nos dio la torta ahogada, sin duda no pueden faltar a este conciertazo.

Foto: OCESA

La preventa de boletos para la presentación de los Yeah Yeah Yeahs arrancará el próximo 15 y 16 de agosto a través de Ticketmaster (ACÁ les dejamos el link), mientras que la venta general dará inicio el 17 de agosto. Pero eso sí, les recomendamos que se pongan las pilas si quieren estar en este conciertazo, pues las entradas seguramente volarán como pan caliente.