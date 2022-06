Yeah Yeah Yeahs vuelve luego de nueve años con la rola "Spitting Off the Edge of the World"

Si algo nos queda muy claro es que este año no sufriremos por música. A lo largo de estos casi seis meses del 2022 se han estrenado rolas increíbles y discos con los que nos clavamos –y los que nos faltan– de bandas y artistas espectaculares. Sin embargo, hay quienes aprovecharon este preciso momento para volver después de un buen rato en silencio, tal es el caso de los Yeah Yeah Yeahs.

Como recordarán, fue en 2013 cuando Karen O, Nick Zinner y Brian Chase le presentaron al mundo su cuarto material discográfico, Mosquito. Luego de la gira de promoción y pasar un buen rato tocando por todo el mundo, los integrantes de la banda neoyorquina se enfocaron en diversos proyectos personales, posponiendo por un buen tiempo su siguiente paso como banda. Aunque eso sí, no dejaron de tocar, pues se presentaron en el Corona Capital Guadalajara 2019.

Foto: Getty Images

Yeah Yeah Yeahs está de vuelta con la rola “Spitting Off the Edge of the World” junto a Perfume Genius

Pero ahora, en pleno 2022, los Yeah Yeah Yeahs dieron señales de vida. Hace algunos días y tras un montón de rumores, confirmaron que volverían por la puerta grande estrenando una rola recién salida del horno llamada “Spitting Off the Edge of the World” (la cual incluso estrenaron recientemente en un show en Los Ángeles). Sin embargo, después de mucha espera, por fin está disponible en plataformas digitales y debemos decirles que tantos años de espera valieron la pena.

Para que se den una idea de lo increíble que es esta canción, en ella colabora Michael Alden Hadreas –mejor conocido en la industria como Perfume Genius–. Aunque clavándonos un poco en la música, es maravillosa la atmósfera que crean con un par de sintetizadores ambientales y una percusión que combina una caja de ritmos con una batería. Y quizá lo que nos voló la cabeza fue la asombra combinación de voces de Karen O y Michael, que aportan un tono dulce a una melodía caótica y con un sentimiento apocalíptico.

Esta es la portada de “Spitting Off the Edge of the World”, la nueva rola de Yeah Yeah Yeahs/Foto vía Instagram: @yeahyeahyeahs

¡También confirmaron detalles de su nuevo disco!

Por si esto no fuera suficiente, los Yeah Yeah Yeahs también estrenaron el videoclip oficial de este sencillo, que contó con la dirección de Cody Critcheloe (quien ha trabajado con artistas como Beck, Kylie Minogue, Robyn, Santigold y hasta Pedro Almodóvar). En el visual aparecen Karen O y Perfume Genius en medio de una historia un tanto frenética, llena de plot twist y referencias a cintas como Mad Max. Todo termina con una intensa fiesta donde la banda está tocando.

Ya como cereza en el pastel, la banda confirmó que el próximo 30 de septiembre estrenarán su quinto álbum de estudio, el cual llevará por nombre Cool It Down y contará con ocho temas inéditos. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar el disco, chequen a continuación el video oficial de “Spitting Off the Edge of the World”, la rola la que los Yean Yeah Yeahs regresan después de nueve años, así como los detalles del álbum y hasta la portada.

Tracklist y portada de ‘Cool It Down”

1. “Spitting Off The Edge Of The Worldç” feat. Perfume Genius

2. “Lovebomb”

3. “Wolf”

4. “Fleez”

5. “Burning”

6. “Blacktop”

7. “Different Today”

8. “Mars”

Esta es la portada de ‘Cool It Down’, el quinto álbum de estudio de Yeah Yeah Yeahs/Foto: Secretly Canadian