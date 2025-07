Lo que necesitas saber: Los Yeah Yeah Yeahs nos trajeron un set lleno de sorpresas y una interpretación poco común en su primera noche en el Teatro Metropólitan.

Los Yeah Yeah Yeahs regresaron a la Ciudad de México dos años después de haber estrenado por acá su excelente Cool It Down (2023), que reseñamos por acá, con un show que celebró sus 25 años de carrera con rarezas, en un show muy íntimo dentro de su tour Hidden In Pieces.

Karen O, Nick Zinner y Brian Chase nos conmovieron en la primera de dos fechas agotadas en el Teatro Metropolitan, a base de rarezas que no siempre tocan, con arreglos que simplemente nos mantuvieron hipnotizados por menos de dos horas en su regreso a México.

Yeah Yeah Yeahs en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Foto: cortesía OCESA/César Vicuña.

Una visita distinta a las demás, con rarezas de su discografía

Los Yeah Yeah Yeahs trajeron un show especial a la Ciudad de México en su primera noche, con canciones adaptadas completamente a un formato acústico, con arreglos de cuarteto de cuerdas y contrabajo incluidos. Con todo y eso, la banda se rifó las partes en sintetizadores de rolas como “Skeletons” y “Turn Into”, algo que lo hizo un set aún más especial, ya que mezclaron lomejor de dos mundos.

A eso, agregaron varias rolitas que llevaba tiempo que no sonaban en nuestro país, y nos sorpendieron con “Isis” y “Warrior”, que no traían en giras pasadas, y desempolvaron para la primera noche en el Metropolitan. “This is a super special night we’ve put together for you tonight”, dijo Karen O antes de aventarse “Gold Lion” en acústico completo, una joyita que se volvió completamente folk en pura cuerda y batería.

Este tour apuesta por un enfoque íntimo, y algunos arreglos distintos de sus rolas. Canciones clásicas de los 2000s como “Skeletons” o “Cheated Hearts” se reinterpretan con una atmósfera más cinematográfica, que les añadió nostalgia. Este giro contrasta con algunas giras anteriores que eran más caóticas, punk y enérgicas, como su visita pasada al Pepsi Center, que celebró el lado más bailable de Cool It Down.

Además de “reestrenar” algunas rolitas en vivo, siguen manteniendo covers emocionales, como “Hyperballad” de Björk, que tuvo una reacción de todo el Teatro Metropolitan, conmovido.

Yeah Yeah Yeahs en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Foto: cortesía OCESA/César Vicuña.

Una noche especial para los fans de los Yeah Yeah Yeahs

Aunque son unos veteranos que han venido muchísimo a México, nunca habíamos visto a los Yeah Yeah Yeahs con un show tan íntimo y poderoso a la vez. Rolas como “Cheated Hearts” y “Runaway” sonaron más conmovedoras con las cuerdas y Karen O bailando en este formato. Vimos a los fans conmovidos con versiones en cuerdas, aunque la energía punk haya quedado a un lado.

En rolas en las que sí o sí se necesitaban los sintes, como “Skeletons” o “Turn Into”, los Yeahs se rifaron haciendo un semi-unplugged que nos puso la piel chinita. “My heart is your heart”, dijo Karen O después de pedirnos que cantáramos “Maps” junto a ella, en una de las rolas que mejor quedaron con los arreglos de cuerdas.

Afuera del Teatro y en las entradas a las butacas, habían letreros de que el concierto sería grabado, por lo que esperamos un especial que capture la entrega de los fans con una bandota como los Yeah Yeah Yeahs.

Ahora, solo queda ver qué rolas desempolvarán mañana, porque nos faltaron varias rolas, aunque es difícil que toquen en una sola noche todo lo que nos gusta de su discografía.

Setlist de los Yeah Yeah Yeahs

In Heaven Blacktop Mystery Girl Gold Lion Hyperballad (cover) Cheated Hearts Isis Warrior Runaway Little Shadow Spitting Off the Edge of the World Mars Turn Into Maps Y Control

Encore:

15. Burning

16. Zero

Este fue el setlist de los Yeah Yeah Yeahs en el Teatro Metropólitan. Foto: Especial.