Lo que necesitas saber: Yeah Yeah Yeahs regresó a México a menos de un año de su última visita, solo que ahora lo hicieron para un show de ellos mismo

Ver a los Yeah Yeah Yeahs en vivo, es presenciar a una banda que mantiene el carisma y el encanto más allá del tiempo. El pasado martes 3 de octubre, a poco menos de un año de su presentación en el Corona Capital 2022, la banda regresó a la Ciudad de México para dar un concierto tan hermoso como poderoso en el Pepsi Center WTC.

Karen O con los Yeah Yeah Yeahs en el Pepsi Center WTC. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com

Pero antes de que Karen O y compañía tomarán el escenario, el ambiente ya venía calientito luego de que The Linda Lindas abriera el show. Las jovenes californianas se hicieron virales a mediados del 2021 gracias a una canción llamada “Racist Sexist Boy“ y desde entonces, su carrera ha crecido hasta este punto.

Esa energía punk era innegable e incluso la plasmaron de manera perfecta con un cover de una de las canciones pop por excelencia de la historia musical hispanohablante: “A quién le importa” de Alaska y Dinarama. Y tan lindo como el nombre de las teloneras, se venía venir el show de la banda liderada por Karen O.

Yeah Yeah Yeahs en el Pepsi Center WTC

“Hola, Ciudad de México. Somos los Yeah Yeah Yeahs”, dijo la vocalista cuando salió a escena para un arranque suave con “Spitting Off the Edge of the World”. Un traje colorido, muy acostumbrado de largo rato, acompañaba a una Karen O que se veía imponente sobre el escenario del Pepsi Center.

Seguida vino “Cheated Hearts” como el primer tema de antaño de la banda que apareció en el repertorio. Ya se imaginarán el coro del público que se armó al instante… Hacia el final de la canción, la vocalista hacía que todos aplaudieran al ritmo del tema, demostrando lo contagiosa que es su manera de desenvolverse en la tarima.

Karen O con los Yeah Yeah Yeahs en el Pepsi Center WTC. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com

Si de algo es garantía un show de los YYY, es que mantienen ese toque furioso propio del garage rock revival que los vio nacer a inicios de los 2000. La prueba de ello vino con “Man”, un temazo que sirvió para calentar el ánimo de aquellos que ya les andaba por escuchar más del siempre genial Fever to Tell.

Después de cuatro canciones, Karen O se echaba un trago de agua para refrescarse. Y cómo no si la vocalista ya lo estaba dando todo desde las primeras cuatro canciones. Ella es electrizante; una frontwoman que se devora el escenario y te conecta como sea en el ambiente.

Karen O con los Yeah Yeah Yeahs en el Pepsi Center WTC. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com

México, el lugar favorito de la banda para tocar

¿Ustedes pueden creer que “Zero” sea una canción lanzada hace casi 15 años? Se siente tan fresca que no parece que haya pasado tanto tiempo desde el lanzamiento del disco It’s Blitz. Ese arreglo de sintetizador que abre la canción te hipnotiza enseguida. Y escucharlo en vivo, es un aviso de que la fiesta va a reventar.

“Es martes en la noche y los Yeah Yeah Yeahs están en la CDMX…”, decía una Karen O notablemente emocionada. “La gente siempre nos pregunta cuál es nuestro lugar favorito para tocar, y nosotros siempre decimos que México“, agregó para arrancarse con la canción antes mencionada.

Y en este punto, uno podría pensar que es mera cortesía ese cumplido sobre su lugar favorito para tocar. Pero es justo decir que lo que vemos en el escenario, confirma lo dicho por la líder de la banda. Fiestota asegurada, con unos globos oculares gigantes (literalmente globos) volando sobre el público en el Pepsi Center WTC.

La fiesta de los Yeah Yeah Yeahs (@YYYs) en el Pepsi Center WTC se prendió con “Zero”. ?? pic.twitter.com/Ua5ONDn6G5 — SopitasFM (@sopitasfm) October 4, 2023

Algunas dedicatorias y confesiones emotivas

El coro del público repitiendo intensamente el nombre de Karen apareció. Como dijimos, su presencia es electrizante. Pero cuando no canta, la atención se centra en Brian Chase y Nick Zinner, quien tocan sus instrumentos con una energía demoledora.

Pero así como revientan el ambiente con ese flow garage distorsionado medio punky, también nos endulzan el oído con canciones relajadas como “Blacktop“, acompañada de un llamativo visual de una galaxia a espaldas del grupo.

Si la imagen ya era hermosa por sí misma, ahora imagínense a la banda liderada por Karen O siendo acompañada por el coro y las linternas de los fans junto cientos de brazos en el aire moviéndose lento de un lado a otro. “Eso fue hermoso”, dijo la cantante, ahí nomás para que vean de qué hablamos.

Nick Zinner con los Yeah Yeah Yeahs en el Pepsi Center WTC. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com

Karen se hizo un espacio para presentar y elogiar a cada uno de sus compañeros sobre el escenario. Pero la mención especial vino para Nick Zinner, de quien dijo es su mejor amigo de toda la vida.

Esta amistad tiene más de 20 años y nos recuerda el emotivo lazo de fraternidad que la música puede provocar. Pero si de cosas emotivas se trata, claro que “Maps” tiene su lugar asegurado en el legado de los Yeah Yeah Yeahs. La rola llegó con varias dedicatorias, especialmente a todos los fans que los siguen desde siempre, quienes seguro soltaron una lágrima por ahí.

Momento emotivo nivel: “Maps” de Yeah Yeah Yeahs en el Pepsi Center WTC. ? pic.twitter.com/mYVGiKvIQt — SopitasFM (@sopitasfm) October 4, 2023

La nostalgia del ‘Fever to Tell’ con los Yeah Yeah Yeahs en el Pepsi Center

Luego de “Heads Will Roll”, los Yeah Yeah Yeahs salieron momentáneamente del escenario del Pepsi Center. Ya saben, la vieja (y a veces innecesaria) costumbre del ‘otra, otra, otra’. Pero el encore iba a ser muy especial.

Se cumplieron 20 años del Fever to Tell en este 2023, así que el cierre del show no podía ser de otra manera que con tres temazos de ese álbum. “Poor Song” abrió la parte final, pero con “Y Control” se sintió ese trancazo de nostalgia de aquellos años dosmileros, impulsado por un visual con imágenes de la banda de esos días en que empezaban a emerger de la escena neoyorquina.

Brian Chase con los Yeah Yeah Yeahs en el Pepsi Center WTC. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com

La fiesta no podía cerrar de otra manera: “Date With the Night” volvió a traer esa energía entre garage y dance-punk que solo ellos saben manejar. La chelas volaron, la gente brincó y a media canción, la banda liderada por Karen O se quedó pasmada solo para ver al público enloquecido.

Nick y Brian cerraron el tema dándole con todo a sus instrumentos, mientras Karen azotaba el micrófono contra el suelo del escenario de manera desquiciada. La euforia los dominó en el cierre de un concierto tan hermoso como poderoso.

Estamos casi seguros que cuando vengan de nuevo, seguirán siendo esa banda enérgica de siempre a pesar de los años. Esa es su esencia y es parte de su legado. Fue una hermosa y eufórica cita con la noche.

Cierre perfecto y poderoso de Yeah Yeah Yeahs (@YYYs) en el Pepsi Center WTC con “Date With the Night”. Concierto enérgico y hermoso, la neta. ??#YeahYeahYeahs pic.twitter.com/OGbWsHnhxi — SopitasFM (@sopitasfm) October 4, 2023

Setlist de Yeah Yeah Yeahs en el Pepsi Center WTC

Spitting Off the Edge of the World

Cheated Hearts

Man

Rockers to Swallow

Burning

Zero

Wolf

Soft Shock

Despair

Turn Into

Gold Lion

Maps

Heads Will Roll

Encore:

Poor Song

Y Control

Date With the Night

