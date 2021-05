Conoce a The Linda Lindas, las jóvenes que rompen las redes con su rola “Racist Sexist Boy”

La edad no importa cuando de rockear duro se trata y The Linda Lindas son el ejemplo perfecto de esta idea. Esta banda está sorprendiendo al mundo no solo por lo enérgico de propuesta musical, sino también con el poderoso mensaje que hay detrás de su trabajo.

Esta banda, cuyas integrantes tiene entre 10 y 16 años, se ha vuelto viral en los recientes días precisamente porque se acaban de presentar en la Biblioteca Pública de Los Ángeles con algunos covers y canciones propias. Sin embargo, es su canción “Racist Sexist Boy” la que ha recibido especial atención del internet por la historia que hay detrás.

The Linda Lindas se presenta en Los Ángeles

A raíz de la pandemia y a lo largo del último año, hemos visto desafortunados incidentes en los que personas de origen asiático son víctimas de agresiones en diversas partes del mundo. Tan solo en los recientes meses, en Estados Unidos las cosas se han puesto bastante tensas en este sentido. Estas muestras de discriminación y violencia incluso han calado en el ámbito de la música, con algunos desfavorables señalamientos contra grupos de k-pop como BTS.

La conversación sobre este tema continúa en EE.UU, sobre todo en medio de las celebraciones del Mes de la Herencia que lleva a cabo la organización Stop AAPI Hate (Alto al odio contra personas Asiático-estadounidenses e isleños del Pacífico, por sus siglas en inglés). Como parte de sus actividades, dicha instancia y la Biblioteca Pública de Los Ángeles abrieron un espacio llamado TEENtastic Tuesday, donde jóvenes talentos como The Linda Lindas están demostrando de qué están hechas.

El pasado 4 de mayo, esta banda conformada por Mila (10 años), Eloise (13), Lucia (14) y Bela (16) se presentó en la dicha biblioteca con setlist lleno de energía punk rock donde tocaron versiones de Bikini Kill -una de las bandas más representativas del movimiento Riot Grrl!-, The Muffs y algunas canciones que ellas han creado.

Pero de entre todas la canciones que se aventaron en aquella presentación, hay una que está recibiendo la atención de los medios y el internet en general. Se trata de “Racist Sexist Boy”, tema que parte de una historia real que vivió una de las jóvenes integrantes.

La historia detrás de “Racist Sexist Boy”

Esta canción, cuyo título se traduce como “Chico racista y sexista”, nació de un lamentable suceso de discriminación que la baterista Mila con un compañero de su escuela. “Un poco antes de entrar en la cuarentena, un niño se me acercó en mi clase y me dijo que su papá le había dicho que se mantuviera alejado de los chinos“, dijo la joven antes de presentar la canción.

“Después de que le dije que yo era china, se alejo de mí. Eloise y yo escribimos esta canción basándonos en esa experiencia”, remató Mila para luego tocar esta densa y poderosa rola en la Biblioteca de Los Ángeles. Checa la presentación de The Linda Lindas en el siguiente video.

Esta rola de The Linda Lindas hizo tanto ruido en los recientes días que el mismísimo Tom Morello de Rage Against the Machine expresó su apoyo a la banda con un posteo en Twitter donde compartió este show y dijo “¡Canción del día!”.

El grupo conformado por estas talentosas chicas no es relativamente nuevo. De hecho, ya han tenido una que otra destacada aparición en medios pues aparecieron tocando en la película Moxie que dirigió Amy Poehler y que se estrenó hace poco en Netflix. Solo nos queda decir, ¡qué rifadas!

que