Setlist y videos del primer concierto de Rage Against The Machine después de 11 años

Dos años después de que anunciaran su gira de reunión (la cual estaba programada para 2020 y que no pudo suceder por el tema de la pandemia), finalmente Rage Against The Machine regresó a los escenarios después de 11 años de ausencia, con un show que muchos ya esperamos en México.

Fue la noche del sábado 9 de julio cuando la banda estadounidense dio inicio oficial a su tour de reunión llamado Public Service Announcement, para el cual reunieron a miles de seguidores en el Alpine Valley Music Theatre de East Troy, en el estado de Wisconsin.

Foto: RATM (Instagram)

Rage Against The Machine regresó a los escenarios luego de más de una década

Este show, el primero que la banda brinda en 11 años, llamó la atención por el impresionante setlist de 16 canciones que incluyeron éxitos de la banda como “Bombtrack”, “Testify”, “Guerrilla Radio”, “Killing in the Name”, e incluso hasta se aventaron un cover a “The Ghost of Tom Joad” de Bruce Springsteen.

Pero también por la manera en la que Zach de la Rocha, Tom Morelo y compañía tocaron sin pronunciar una sola palabra durante todo el show. En cambio, utilizaron una pantalla para lanzar mensajes sobre varios temas políticos y sociales en el mundo, muy a su estilo.

Y lo hizo con varios mensajes políticos y el apoyo a los derechos reproductivos de las mujeres

Mensajes como “Abortar a la Corte Suprema”, en referencia a lo ocurrido con la sentencia Roe v Wade hace unas semanas, migrantes en un helicóptero y un policía fronterizo con un dron, fueron algunas de las imágenes que se proyectaron en el show de Rage Against The Machine.

De acuerdo con el portal Consequence of Sound, Rage Against the Machine donó las ganancias de los primeros tres shows de su gira a organizaciones de derechos reproductivos. En total, fueron 475 mil dólares los que la banda entregó. ¡Ídolos!

Este fue el setlist del primer show de Rage Against The Machine en su gira de reunión

En fin, en lo que esperamos su regreso a México (vayan ahorrando porque seguro sí ocurre este año), acá les dejamos el setlist del primer concierto de RATM en 11 años:

1.- Bombtrack

2.- People of the Sun

3.- Bulls on Parade

4.- Bullet in the Head

5.- Testify

6.- Tire Me

7.- Wake Up

8.- Guerrilla Radio

9.- Without a Face

10.- Know Your Enemy

11.- Calm Like a Bomb

12.- Sleep Now in the Fire

13.- War Within a Breath

14.- The Ghost of Tom Joad (Cover a Bruce Springsteen)

15.- Freedom

16.- Killing in the Name