¡No se espanten! El 11 de abril habrá prueba de alerta sísmica en la CDMX

¡Tranquilovsky! Autoridades de la Ciudad de México informan que el próximo domingo 11 de abril realizarán una prueba de la alerta sísmica en toda la capital. Sí, en los altavoces que están colocados en diferentes puntos se escuchará un sonido diferente al de la alerta, para saber cuáles funcionan.

¿Qué dijeron las autoridades sobre esta prueba de la alerta sísmica?

Durante una conferencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el encargado del C5, Juan Manuel García Ortegón, dio a conocer que después de que el 19 y 20 de marzo se reportaran fallas en las alarmas de sismos en la capital, el 11 de abril realizarán una prueba general de los altavoces que emiten la alerta sísmica.

Esto con el principal objetivo de mejorar el sistema de altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), el cual está encargado de difundir la alerta sísmica en caso de existir riesgo de un siniestro.

De hecho los capitalinos podrán reportar los altavoces que presenten fallas o no funcionen: “Lo pueden hacer como lo hacen actualmente, marcando al 911. En el 911 tenemos una categoría en particular de seguimiento para altavoces, cámaras, etcétera, que no funcionan. El operador toma el reporte, se genera un ticket y se le da seguimiento”, dijo García Ortegón.

*A partir del minuto 14:46 informan esta prueba de la alerta sísmica en CDMX.

¿Qué hay con las falsas alarmas de los días pasados?

Y bueno, con respecto a las falsas alarmas que se dieron el viernes y el sábado de la semana pasada, las autoridades capitalinas indicaron que se trató de un error humano, así como de una falla en el sistema. Por esta razón, el encargado del C5 pidió una disculpa a todos los capitalinos que se sorprendieron y salieron en pijama a la calle.

Sí, por la falla del viernes 19 de marzo, cuando en lugar de la alerta sísmica se reprodujo un audio de simulacro después del sismo, la jefa de gobierno pidió la renuncia de dos servidores públicos; mientras que la falla del 20 de marzo se dio cuando uno de los servicios que se encarga del envío de la señal a los altavoces entró en falla durante el sismo del viernes, lo que provocó que el sonido se escuchara hasta al día siguiente.