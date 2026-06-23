Lo que necesitas saber: Además de preparar el outfit, las banderas y el glitter, no olvides tomar algunas precauciones para disfrutar al máximo la Marcha LGBT+.

Este fin de semana se llevará a cabo la edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, un evento en el que miles de personas saldrán a las calles para celebrar la diversidad, visibilizar las luchas de la comunidad y seguir exigiendo el respeto de sus derechos.

Y es que entre el calor, las largas caminatas, las multitudes y las ganas de tomar mil fotos, a veces se nos pueden pasar algunos detalles importantes, aquí te dejamos varios consejos para que disfrutes la marcha de la mejor manera.

Foto: Shutterstock

Tips para disfrutar la Marcha LGBT+

Respeta a todos los asistentes y disfruta del ambiente de forma segura.

y disfruta del ambiente de forma segura. Lleva suficiente agua para mantenerte hidratado durante todo el recorrido.

durante todo el recorrido. Ponte bloqueador solar antes de salir y reaplica si permanecerás varias horas bajo el sol.

si permanecerás varias horas bajo el sol. Usa ropa y calzado cómodos , recuerda que caminarás bastante.

, recuerda que caminarás bastante. Lleva una batería portátil para evitar quedarte sin celular a mitad de la marcha.

para evitar quedarte sin celular a mitad de la marcha. Guarda una identificación oficial y algún contacto de emergencia.

y algún contacto de emergencia. Si vas con amigos, acuerden un punto de reunión por si llegan a perder.

por si llegan a perder. Considera llevar un impermeable ligero , junio suele sorprender con lluvias repentinas y más en CDMX.

, junio suele sorprender con lluvias repentinas y más en CDMX. Carga algunos snacks como barras de cereal, nueces o fruta para recuperar energía, la vas a necesitar.

como barras de cereal, nueces o fruta para recuperar energía, la vas a necesitar. Mantén tus pertenencias en bolsas o mochilas cerradas para evitar perder algo.

para evitar perder algo. Si te sientes cansado, mareado o deshidratado, busca una zona segura y sombra y descansa unos minutos.

y sombra y descansa unos minutos. Planea con anticipación tu ruta de llegada y regreso, ya que habrá cierres viales en varias zonas.

Foto: @MarchaLGBTCDMX

Así que ya lo sabes, además de preparar el outfit, las banderas y el glitter, no olvides tomar algunas precauciones para disfrutar al máximo la Marcha LGBT+.

La idea es celebrar, alzar la voz y pasar un gran momento sin que el calor, la lluvia o algún contratiempo arruinen la experiencia de este gran día.