Lo que necesitas saber:

Además de preparar el outfit, las banderas y el glitter, no olvides tomar algunas precauciones para disfrutar al máximo la Marcha LGBT+.

Este fin de semana se llevará a cabo la edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, un evento en el que miles de personas saldrán a las calles para celebrar la diversidad, visibilizar las luchas de la comunidad y seguir exigiendo el respeto de sus derechos.

Y es que entre el calor, las largas caminatas, las multitudes y las ganas de tomar mil fotos, a veces se nos pueden pasar algunos detalles importantes, aquí te dejamos varios consejos para que disfrutes la marcha de la mejor manera.

Foto: Shutterstock

Tips para disfrutar la Marcha LGBT+

  • Respeta a todos los asistentes y disfruta del ambiente de forma segura.
  • Lleva suficiente agua para mantenerte hidratado durante todo el recorrido.
  • Ponte bloqueador solar antes de salir y reaplica si permanecerás varias horas bajo el sol.
  • Usa ropa y calzado cómodos, recuerda que caminarás bastante.
  • Lleva una batería portátil para evitar quedarte sin celular a mitad de la marcha.
  • Guarda una identificación oficial y algún contacto de emergencia.
  • Si vas con amigos, acuerden un punto de reunión por si llegan a perder.
  • Considera llevar un impermeable ligero, junio suele sorprender con lluvias repentinas y más en CDMX.
  • Carga algunos snacks como barras de cereal, nueces o fruta para recuperar energía, la vas a necesitar.
  • Mantén tus pertenencias en bolsas o mochilas cerradas para evitar perder algo.
  • Si te sientes cansado, mareado o deshidratado, busca una zona segura y sombra y descansa unos minutos.
  • Planea con anticipación tu ruta de llegada y regreso, ya que habrá cierres viales en varias zonas.
Foto: @MarchaLGBTCDMX

Así que ya lo sabes, además de preparar el outfit, las banderas y el glitter, no olvides tomar algunas precauciones para disfrutar al máximo la Marcha LGBT+.

La idea es celebrar, alzar la voz y pasar un gran momento sin que el calor, la lluvia o algún contratiempo arruinen la experiencia de este gran día.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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