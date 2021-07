Investigación revela que 15 mil teléfonos mexicanos intentaron ser espiados con Pegasus

En un país como México donde se asesina a activistas, periodistas y críticos del gobierno con total impunidad, no cabe duda que la reciente investigación realizada por varios medios internacionales es simplemente escalofriante. Y es que se reveló una lista de los teléfonos que fueron o intentaron ser hackeados con el polémico software Pegasus.

Seguramente el nombre de ese software les suena y no están equivocados si la primera persona que se les viene a la mente al escuchar esa palabra es Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno en 2017 señalado de espiar a activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos a través de dicho programa.

El software Pegasus dio de qué hablar durante el gobierno de Peña Nieto

Para entender la gravedad de esta investigación debemos poner todo en contexto, así que haremos un repaso: Pegasus es un programa de origen israelí que es capaz de vulnerar la seguridad de los teléfonos, pues extrae mensajes, fotos, correos electrónicos, graba llamadas y puede activar los micrófonos del dispositivo sin que el dueño lo note.

En el caso de México, dicho software fue adquirido en el año 2014 por Jesús Murillo Karam, entonces era titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. El costo del programa fue de 32 millones de dólares que fueron pagados a la empresa Techbull S.A. de C.V., de dudosa procedencia.

Se acusó al Gobierno Federal de espiar a activistas, periodistas y opositores

Nadie supo de esto hasta que en el 2017, el diario The New York Times presentó un reportaje que revelaba cómo el Gobierno Federal, a cargo de Peña Nieto, había adquirido y utilizado este avanzado programa de espionaje para mantener vigilados a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y activistas anticorrupción.

En su momento, además de la investigación y las irregularidades en la compra y uso del programa por parte del Gobierno de EPN –quien incluso dijo que él se había sentido vigilado en algunas ocasiones–, se comenzó a relacionar el uso del programa con la muerte de periodistas como Javier Valdéz, quien fue asesinado en mayo de 2017.

Una nueva investigación realizada por medios internacionales confirma el intento de espionaje

La ONG Forbidden Stories y Amnistía Internacional, coordinó una investigación en la que contaron con la participación de más de 80 periodistas de 17 medios: Proceso, Aristegui Noticias, The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, The Guardian, Daraj, Direkt36, Le Soir, Knack, Radio France, The Wire, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, Haaretz y PBS Frontline.

Forbudden Stories tuvo acceso a una lista con los contactos de interés en todo el mundo a los que se buscaba espiar a través de Pegasus, un software cuya compañía desarrolladora insiste que solo está destinado a ser utilizado contra delincuentes y terroristas, pero que en varias partes del mundo (como México) se utilizó para espiar a varias personas.

Varios periodistas mexicanos aparecen en la lista

Un análisis forense citado indicó que más de la mitad de los teléfonos en dicha lista de Pegasus tenían rastros del software. Estos números eran pertenecientes a ejecutivos de empresas, figuras religiosas, académicos, empleados de ONG’s, dirigentes sindicales y funcionarios gubernamentales (ministros, presidentes y primeros ministros de varios países), etc.

En la lista (que comenzó en el 2016) también hay familiares de presidentes y más de 180 periodistas de todo el mundo, incluidos reporteros, editores y ejecutivos de portales como el Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters. Y sí, también figuran periodistas mexicanos.

Carmen Aristegui y Cecilio Pineda, quien fue asesinado en 2017, aparecen en la lista de Pegasus

De acuerdo con la investigación de los medios internacionales, al menos 15 mil números de teléfono en México, pertenecientes a políticos de oposición, críticos del gobierno, activistas y periodistas, están en la lista de posibles objetivos para Pegasus.

De hecho 25 comunicadores aparecen en la lista y destacan nombres como el de Carmen Aristegui y Cecilio Pineda, comunicador de Guerrero asesinado en el 2017.

En el año 2017 Carmen Aristegui, quien sufrió censura e intimidación por parte del gobierno de Peña Nieto luego de que la comunicadora diera a conocer el reportaje de la ‘Casa Blanca’ del entonces mandatario, descubrió gracias a un informe de CitizenLab que el gobierno también había mandado a espiar a su hijo Emilio, entonces menor de edad.

Familiares de Ariestegui también aparecieron en la lista filtrada de Pegasus

En ese entonces se supo que los teléfonos de Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga y Rafael Cabrera, periodistas que participaron en el reportaje, así como a Salvador Camarena, entonces coordinador de información del noticiario de Carmen Aristegui, también intentaron ser vulnerados a través del software israelí.

Pero eso no fue todo. Este domingo el portal Aristegui Noticias informó que en la investigación reciente encontraron que Teresa Aristegui, hermana de la comunicadora; Karina Maciel, productora del programa Aristegui en CNN en Español, y Sandra Nogales, exasistente de la periodista, también aparecen como objetivo de Pegasus.

“Fue un gran impacto ver a otras personas cercanas a mí en la lista”, señaló Aristegui sobre este caso. “Mi hermana, ingresó al sistema. Mi asistente Sandra Nogales, que sabía todo sobre mí, que tenía acceso a mi horario, todos mis contactos, mi día a día, mi hora a hora, también ingresó al sistema”, indicó la comunicadora sobre este caso que es simplemente inaudito.

#PegasusProject, una investigación periodística internacional coordinada por @FbdnStories y @amnesty, revela que por lo menos 10 gobiernos han utilizado la plataforma Pegasus en intentos de intervenir los teléfonos de más de 180 periodistas críticos.

➡ https://t.co/FyaT2AQK2S pic.twitter.com/OF07msEY0W — Proceso (@proceso) July 18, 2021

Con información de: The Guardian, Aristegui Noticias, The Washington Post