Nunca más una mujer en prisión por ejercer su derecho al aborto

Por: Angélica Contreras

La palabra “unanimidad” me encontró con los audífonos puestos saliendo de una oficina de gobierno haciendo un trámite, entre las publicaciones en redes sociales, los grupos de WhatsApp que desbordaban de corazones verdes y las explicaciones de lo que estaba pasando “la criminalización del aborto violenta el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad gestante” en ese momento no caí en cuenta del momento histórico que estábamos viviendo, del –gran- precedente y lo que significa la decisión de 10 ministras y ministros para mí, para todas las mujeres y personas gestantes.

Escuchaba el mensaje final del Ministro Luis María “nunca más una mujer o persona gestante deberá ser juzgada por decidir” me detuve, no comprendía en ese momento la fuerza de sus palabras, ¿en verdad estaba sucediendo?, ¿en verdad acaban de votar por unanimidad que es inconstitucional mandar a la cárcel a una mujer o persona gestante que decide voluntariamente abortar?, ¿en serio?

Fue inevitable, empecé a llorar, cómo le explicaba en ese momento a la señora que iba pasando, a la niña en uniforme escolar, que la decisión tomada por 10 personas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca un precedente para todas las mujeres y personas con capacidad gestante en México.

¿Cómo le describes lo que ha significado para todas llegar a la corte?

Nos han negado tanto que cuestionamos si era real lo que estaba pasando, diez personas en toga negra acababan de dar una esperanza a una marea verde que ha ido subiendo desde hace generaciones hasta alcanzarnos. Las palabras dichas por las y los ministros eran las voces de muchas mujeres y personas que por años han puesto el cuerpo, la voz, el tiempo, la información, hablaron las y los ministros, pero en realidad daban voz a las acompañantes, cabilderas, abogadas, académicas, personas que han tomado las calles, los congresos, escuelas, centros a todas y a cada una de las que por años han dado todo: gracias.

Histórico es la palabra que define este momento, en el 2007 se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, en el 2019 en Oaxaca y este año Veracruz e Hidalgo se sumaron, la insistencia en otros estados por el reconocimiento de la autonomía, decisión y vida de las mujeres y personas gestantes.

Mi celular no dejaba de recibir notificaciones, entre preguntas de “ahora qué sigue”, la alegría desbordada rumbo a un 28S. Lo que pasó fue grande y creo que aún no me acaba de caer el veinte de lo grande que es, por primera vez la corte por unanimidad ha dicho que el estado no puede sancionar el aborto cuando se realiza por consentimiento de las mujeres y personas con capacidad de gestar, ¡sí y por unanimidad!

“Nunca más una mujer en prisión por ejercer sus derechos” Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ninguna mujer va a ser criminalizada, sin importar lo que diga su código penal, un amparo ayudará a que las mujeres y personas con capacidad gestante no pisen la cárcel por decidir. El Ministro Zaldívar clausuró la sesión, seguí con mi camino, por fin se resolvió que la dignidad y vida de las mujeres está primero, garantizando un estado de libertad más amplio y que el estado tiene tanta obligación para quien decide ser madre como para quien decide no serlo.

Debajo del cubrebocas me fui cantando rumbo a casa: Aborto si, aborto no, eso lo decido yo –y si lo dudas, pregúntale a la corte que ya dijo que sí-.

Angélica Contreras – Vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres