¡Tómela! Abuchean a Donald Trump en homenaje a Ruth Bader Ginsburg

Donald Trump empezó el día con el pie izquierdo. Rumbo a las elecciones presidenciales —de noviembre— en Estados Unidos y en medio de las protestas por los casos de abuso policiaco; el magnate fue abucheado por la gente que acudió a despedir a la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, en lo que se suponía debía ser una ceremonia solemne, pero el rechazo a Trump pudo más.

Ya hay videos y fotos del momento en que el mero mero de Estados Unidos debió aguantar vara ante el descontento de los asistentes al homenaje de Ruth Bader Ginsburg —hay quienes aseguran que el abucheo fue el verdadero homenaje para la jueza feminista, pues con ello se rechaza el discurso xenófobo incentivado por el magnate. Esto fue lo que pasó.

Trump at the court as crowd chants “vote him out” — it’s rare for this President to see his opposition this up-close and in-person pic.twitter.com/VEVkRHOkjM

— Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) September 24, 2020