Lo que necesitas saber: La manta tenía una breve lista de los problemas medioambientales y en materia de Derechos Humanos que enfrenta México y que urgen resolver.

Una vez más, la famosa Estela de Luz de la CDMX fue utilizada como forma de protesta… pues desde temprano, activistas la escalaron y colocaron una manta gigante en la que se muestras algunos problemas que hay en el país.

Nueva manta gigante en la Estela de Luz // Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Activistas escalan una vez más la Estela de Luz para visibilizar problemas de México

Así como lo ves. Este martes, nos despertamos con una imagen que cada vez parece ser más frecuente ver en la CDMX: activistas escalando la Estela de Luz (también como ‘Suavicrema’) para colocar una manta gigante como protesta.

La manta tenía una breve lista de los problemas medioambientales y en materia de Derechos Humanos que enfrenta México. Además de las frases “Esto también está en juego” y “El mundo está viendo”.

Y es que, a diferencia de otras ocasiones como cuando se pidió la protección de la Selva Maya, esta vez hicieron referencias al futbol. Aprovechando que todos tienen puesta la mira en nuestro país debido al Mundial 2028.

“Pedimos que se atiendan las urgentes problemáticas sociales y ambientales que hay en el país, en lugar de concentrarse únicamente en el mundial de fútbol”, compartió Greenpace México.

¿Habrá alguna sanción contra los activistas?

Con esta nueva acción, vuelve a surgir una duda entre los internautas y si las autoridades detienen o sancionan de alguna forma a los activistas…

La respuesta es NO. El gobierno capitalino ha señalado en diferentes ocasiones que no se presentan cargos o multas contra las personas que colocan mantas gigantes en la Estela de Luz o hasta en Bellas Artes debido a que no se cometen daños a los inmuebles.

Y aunque esta vez tampoco fue la excepción, sin duda esta protesta tuvo más impacto que otras ocasiones. Justamente, porque estamos a nada de vivir el Mundial 2026.