Overview: Su nuevo Código Penal también introduce una nueva clasificación jerárquica de su sociedad, dividiéndola en clérigos, élite, clase media y clase baja.

La lucha por los derechos de las mujeres en Afganistán acaba de dar un gran retroceso que ha causado indignación en todo el mundo, y no es para menos, pues el Talibán reformó el código penal para permitir que los hombres golpeen a sus esposas e hijos… siempre y cuando no dejen “heridas visibles”.

Imagen ilustrativa de mujeres en Afganistán // Foto: Pexels.

Afganistán legaliza golpear mujeres y niños mientras no haya “heridas visibles”

Y no, no es broma. El régimen Talibán en Afganistán reformó su Código Penal para regular los delitos y sanciones basado en interpretaciones religiosas del islam.

Lo que más ha causado indignación en todo el mundo es el Artículo 32, que regula la violencia intrafamiliar. De acuerdo Georgetown Institute for Women, Peace and Security, ahora un hombre puede golpear a su esposa e hijos mientras no implique fracturas o moretones.

En otras palabras, mientras no existan heridas visibles en mujeres y niños, la ley no podrá castigar al hombre… siendo un retroceso más para los derechos humanos, especialmente para las mujeres (como en 2021).

¿Y en caso de dejar moretones? Pues para rematar, se establece una sanción de 15 días de prisión… siempre y cuando la víctima acredite los hechos ante un tribunal.

Imagen ilustrativa de mujeres en Afganistán // Foto: Pexels.

Otros cambios en su legislación

Como ya te adelantábamos, el nuevo Código Penal tuvo otros cambios en las sanciones. Por ejemplo el Artículo 70, el cual fija una pena de cinco meses de cárcel para quienes hagan peleas con animales.

Además, también se introduce una nueva clasificación jerárquica de su sociedad, dividiéndola en clérigos, élite, clase media y clase baja.

Y como te imaginarás, los delitos y las sanciones serán consideradas dependiendo del status en el que se encuentre el acusado. El clero y la élite solo recibirán advertencias o citaciones, la clase media citaciones y prisión y la clase baja puede recibir amenazas, golpes e incluso latigazos.