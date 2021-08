Violencia contra periodistas en Afganistán: Asesinan a familiar de reportero de la Deutsche Welle (DW)

Afganistán —junto con México— ha integrado las listas de los países más peligrosos para hacer periodismo. Y ahora, con la llegada del Talibán al poder, esta situación se ha tornado aún más extrema, al grado de que la Deutsche Welle (DW) ha levantado la voz porque las tropas del “nuevo gobierno” asesinaron a un familiar de uno de sus periodistas.

Medios internacionales —entre ellos la DW— han denunciado que el Talibán buscó al periodista en una especie de redada especial, ubicaron su domicilio en Herat, entraron y agredieron a su familia.

El saldo fue de una persona muerta y otra herida de gravedad.

Algunos familiares pudieron escapar de esta redada y lo preocupante es que tras las agresiones del Talibán, no se supo nada de ellos.

¿Qué pasó con el periodista? En el momento de la redada, el colaborador de la Deutsche Welle no estaba en Afganistán, sino en Alemania —al parecer, justo al no encontrarlo, este grupo arremetió contra toda la familia.

Esta noticia llegó hasta la redacción de la DW, cuyo director general Peter Limbourg condenó enérgicamente este crimen y pidió la intervención del gobierno de Alemania.

“El asesinato de un familiar cercano de uno de nuestros editores por parte de los talibanes es trágico y muestra el grave peligro que corren todos nuestros empleados y sus familias en Afganistán”.

Para el director de la DW a Alemania —y al mundo— se le está acabando el tiempo de acción.

Este no ha sido el único caso, pues parece que se desató una persecución contra periodistas orquestada por el Talibán. La misma DW lo contó en una nota publicada este 19 de agosto:

El Talibán ha registrado los domicilios de al menos tres de sus colaboradores en los últimos días.

Sin embargo, eso no es todo. Ya hay una denuncia por el asesinato del traductor y colaborador del periódico alemán Die Zeit, el pasado 2 de agosto en la ciudad de Jalalabad —ubicada al este de Afganistán.

Lo mismo sucedió hace un mes con el fotógrafo de India —y ganador del Pulitzer— Danish Siddiqui, quien murió presuntamente asesinado por el Talibán en Kandahar.

Otro caso más quedó registrado, pero ahora con un jefe de una estación: Toofan Omar, de Paktia Ghag Radio, quien fue asesinado presuntamente por el Talibán.

En cuanto a desapariciones, la familia de Nematullah Hemat, colaborador de Ghargasht TV, no tiene noticias de él, lo único que sabe es que unos sujetos se lo llevaron sin decir a dónde.

Estas denuncias salen a la luz en medio de las declaraciones que el Talibán hizo ante la prensa internacional sobre una supuesta amnistía para mujeres, opositores o toda persona que ayudó a Estados Unidos en Afganistán —lo único que se necesitaba, dijeron, es que aceptaran el gobierno del Emirato Islámico de Afganistán, el “nuevo nombre” que le pusieron a este país.

UPDATE: Taliban fighters hunting one of our journalists have shot dead a member of his family in #Afghanistan and seriously injured another.

The militants were conducting a house-to-house search to try and find him, but he is now safe in Germany. https://t.co/4ilc9iOehx

— DW News (@dwnews) August 19, 2021