Lo que necesitas saber: En el 2025 la exportación de aguacates a Estados Unidos, dejó ganancias de hasta 4 mil millones de dólares en exportaciones.

Aunque el Gobierno de Donald Trump rechaza prácticamente todo lo que sea de origen latino. Hay algo a lo que casi nadie puede resistirse: el aguacate, el famoso ‘oro verde’. Y el Super Bowl no solo es el evento deportivo más estadounidense, también uno de sus principales clientes.

Para la edición del 2026, que se jugará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, y de acuerdo con los datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), se exportaron aproximadamente 120 mil toneladas de aguacate Hass.

Fotografía Gobierno de México

Aunque justamente la ‘popularidad’ del aguacate ha provocado que miles de productores agrícolas sean extorsionados por grupos delictivos, que los obligan a vender a precios bajos sus cosechas, mientras ellos las revenden en cantidades mayores.

En el 2025, gran cantidad de agricultores se manifestaron en varias ocasiones, para exigir al Gobierno de México mayor seguridad.

Imagen @ANPECmx vía X

El ‘oro verde’ brillará en el Super Bowl pese a extorsiones

La ANPEC confirmó que se enviaron 120 mil toneladas a Estados Unidos con motivo del Super Bowl LX entre los New England Patriots vs Seattle Seahawks. Michoacán, con todo y el problema de las extorsiones, se convierte en el líder producto y exportador de está edición.

Sin embargo, hay que mencionar que esas extorsiones representan una pérdida del 3% y 5% para los agricultores y productores. Mientras que para los delincuentes significan jugosas ganancias.

“El impacto (del Super Bowl) en el consumo trasciende fronteras con el envío de alrededor de 120 mil toneladas de aguacate Hass michoacano al mercado estadounidense para atender la alta demanda del rey de las botanas en las mesas estadounidenses: totopos con guacamole”. Se lee en el comunicado de la ANPEC.

Foto: Cuenta oficial “NFL” en Facebook

Y aunque cada año, México se enorgullece de ser el principal exportador de aguacates al Super Bowl, las autoridades tiene la obligación de velar por la seguridad de los productores a nivel nacional y garantizar su seguridad. Un tema en el que han quedado a deber muchísimo.