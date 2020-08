“Ahora tienes COVID”: Buscan en EU a un hombre que abraza personas para ‘infectarlas’ de coronavirus

Mientras algunas personas se esfuerzan por sacar lo mejor de sí mismas durante la peor emergencia sanitaria de los últimos 100 años, otros “aprovechan” la pandemia para dejar salir su lado más oscuro. La policía de Estados Unidos anda buscando precisamente a una de esas personas, un hombre que presuntamente salió un día a la calle decidido a abrazar a muchas personas con el objetivo de infectarlas de coronavirus.

La cosa estuvo así: una mujer con antecedente de cáncer reportó a la policía de Springfield, Massachusetts, que el pasado sábado 15 de agosto se encontraba en una tienda de autoservicio pasadas las 7 de la noche, cuando un hombre se le acercó de pronto, le quitó un objeto que tenía en las manos y le dio un abrazo repetino.

La acción ya de por sí debió ser muy incómoda para la mujer en cuestión, sin embargo, lo grave del asunto es que en los pocos segundos que duró el abrazo, el sujeto le dijo, y cito: “Sólo te estoy dando un abrazo Covid… Ahora tienes Covid”. Luego de eso el tipo comenzó a reirse y se alejó de la mujer.

La mujer que denunció no fue la única ‘víctima’

El Departamento de Policía de Springfield informó lo sucedido por medio de sus redes sociales e invitó a los ciudadanos a intentar identificar al sujeto. Señalaron que la mujer antes mencionada no fue la única “víctima” del hombre presuntamente infectado con coronavirus.

“Este sospechoso sacó un objeto de las manos de la víctima y luego le dio un abrazo. Le dijo: ‘Sólo te estoy dando un abrazo Covid… Ahora tienes Covid’. El sospechoso comenzó a reírse y se alejó. La víctima, que es una mujer sobreviviente de cáncer, nunca había visto al sospechoso antes. Este sospechoso también habría hecho esto a otros clientes”, detalló la Policía de Springfield.

Por el momento, naturalmente, no se sabe si el hombre está realmente o no contagiado de COVID-19. Hasta que las autoridades no den con él esto no puede ser confirmado o negado.

Puede que en realidad sólo hablemos de un bromista que tiene un sentido del humor un poco afectado, y ojalá ese sea el caso. Pero si por el contrario, en realidad tiene coronavirus y alguien resulta perjudicado, ojalá que la policía lo encuentre pronto y reciba la sanción que merece por sus acciones.