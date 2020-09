Alain Cocq, el hombre que fue bloqueado en Facebook por querer transmitir en vivo su muerte

La historia de Alain Cocq es en extremo polémica, pero vaya que merece ser contada. Facebook bloqueó un video en vivo de este hombre porque pretendía transmitir en directo su propia muerte. Pero antes de emitir juicios, vamos a conocer su historia.

El caso de Alain Cocq

Alain Cocq es un hombre de 57 años que vive en Dijon, Francia. Lamentablemente padece una rara enfermedad degenerativa e incurable desde hace 34 años, situación que lo motivó a pedir a las autoridades francesas —incluso hizo llegar una carta al presidente Emmanuel Macron— la eutanasia, es decir, una muerte voluntaria y asistida médicamente que le permitiera dejar de sufrir… una muerte digna.

El hombre aseguró que en caso de que no se le permitiera la muerte asistida, dejaría de tomar sus tratamientos, de comer e incluso de hidratarse para morir poco a poco y transmitiría todo a través de Facebook, a manera de protesta y para dejar un precedente de lo importante que es —según considera— que se apruebe una ley en Francia que permita una muerte digna a pacientes en sus condiciones.

Autoridades de Francia le negaron tener una muerte asistida

Y así sucedió. Macron y las autoridades de Francia no autorizaron la muerte asistida para este hombre porque la ley no lo permite. El presidente declaró que su caso realmente logró conmoverlo, pero finalmente ni él ni nadie puede estar por encima de la ley, según cita la BBC.

En Francia, como en muchos países, la eutanasia no está permitida, únicamente existe la Ley Claeys-Léonetti sobre el fin de vida, la cual permite a enfermos terminales una sedación profunda para que su muerte sea rápida y menos dolorosa. Sin embargo, ésta únicamente aplica para pacientes “cuyo pronóstico vital esté comprometido a corto plazo”, situación que Alain Cocq no puede comprobar.

El hombre comenzó su transmisión en vivo el pasado viernes 4 de septiembre, y aseguró que no se verían en éste imágenes violentas, únicamente mostraría como se iría “apagando” poco a poco.

“No va a haber ninguna imagen basura, esto no es para mirones. La cámara estará colocada sobre mi cabeza y quizás al nivel de mi torso, pero no más. Cuando me tengan que hacer algún cuidado, se girará la cámara (…) Serán imágenes duras, pero conformes a mi pudor personal. Solo se verá cómo me apago”, dijo en entrevista para El País.

Facebook bloqueó la transmisión en directo de su muerte

Alain Cocq estimó fallecer en cuatro o cinco días a partir del viernes. Sin embargo, Facebook bloqueó este sábado el video donde pretendía transmitir su muerte hasta el próximo 8 de septiembre. “Aunque respetamos su decisión de buscar atención para su compleja causa, hemos tomado medidas para prevenir la transmisión en vivo desde la cuenta de Alain siguiendo el consejo de expertos”, dijo un portavoz de Facebook a la agencia de noticias AFP.

Tras el bloqueó de la transmisión, Alain Cocq continuó publicando en Facebook su decisión e incluso llamó a quienes están de acuerdo con él y su causa a manifestarse frente a las instalaciones de la red social en París, de las cuales dio a conocer la dirección él mismo en uno de sus post. “Ahora depende de ustedes”, señaló.

En el último post de Alain hasta el momento, el hombre calificó el bloqueo de su video por parte de Facebook como una “obstrucción a la libertad de expresión” y como una “violación a este derecho fundamental para todo ciudadano francés y europeo”. Sin duda alguna, uno de los casos más polémicos de este año, y que seguramente dejará un precedente sin importar cómo concluya.