Lo que necesitas saber: Entre las 13 bocinas y 3 estaciones de medición meteorológica, el Gobierno de Acapulco pagó poco más de 3.5 millones de pesos.

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, no aprende. En pleno 2 de enero del 2026, quedó en evidencia que las alarmas sísmicas que compró el Gobierno de Acapulco por unos 3 milloncitos de pesos, ni siquiera sonaron previo al sismo en San Marcos, Guerrero, es decir que, no funcionan correctamente.

El problema es que, Abelina le aseguró a varios periodistas locales que las alarmas, recién compradas, funcionaban sin problema e incluso ya andaba pensando en comprar más con el presupuesto del 2026.

Captura de pantalla

Está no es la primera vez que la gestión de Abelina en Acapulco es cuestionada. Seguro recuerdan que hace unos meses anduvo presumiendo un reloj ‘carísimo’ que según ella, le había regalado el pueblo, y más grave todavía ha sido acusada de irregularidades financieras.

¿La alarma sísmica no sonó en Acapulco?

De acuerdo con la información de Acapulco Trends, varias de las 13 alarmas sísmicas instaladas en Acapulco no sonaron previo al sismo en San Marcos. Con todo y que fueron compradas e instaladas en el 2025 y que la propia Abelina había asegurado que funcionaban.

“Si, si funciona (alarma sísmica). Tenemos instaladas 13 bocinas, por supuesto que se requiere de más, para el presupuesto del 2026, vamos a dejar más presupuestado para más bocinas“. Dijo Abelina a medios locales.

Entre las 13 bocinas y 3 estaciones de medición meteorológica, el Gobierno de Acapulco pagó poco más de 3.5 millones de pesos.

Imágenes de Acapulco Trends.

Algunos usuarios en redes sociales aseguran que no sonaron las alarmas sísmicas y otros más afirman que si lo hicieron. La realidad es que, deberían de sonar todas por la seguridad y prevención de la ciudadania.

Especialmente porque Guerrero es uno de los estados con mayor actividad sísmica y es crucial mantener todos los protocolos activados, no solo unos cuantos.

¿Que dijo Abelina López? Hasta ahora nada, momentos después del sismo solo informó que se reuniría con Protección Civil para coordinar las inspecciones y recorrer las zonas más afectadas. Pero en ningún momento mencionó nada sobre el funcionamiento de las alarmas sísmicas.

Esperemos que sea cual sea el problema de las alarmas, puedan arreglarlos de forma inmediata por el bien de la población, más allá de todos los problemas que hay en el gobierno de Acapulco.