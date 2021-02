Alcalde panista de San Luis Potosí se pasa a Morena para buscar reelección

Un brinco que lleva a pensar que lo de moda es “donde caiga y lo que caiga”. Xavier Nava aspiraba a ser gobernador de San Luis Potosí con el PAN, pero como lo batearon aplicó el “ya de perdis” y buscará reelegirse en el cargo que pretendía dejar botado…

Nomás que los que votaron por él tendrán dos cosas a tener en consideración: 1) Nomás porque no pudo, pero

les iba a dejar botado el changarro y 2) ahora ya no será representando al PAN, sino a Morena.

La presentación de Nava como aspirante a reelegirse como alcalde de San Luis Potosí (ahora con Morena) fue hecha por el dirigente del partido fundado por AMLO, Mario Delgado, quien aseguró que esta movida sólo es reflejo de que Morena busca agarrarse a lo que caiga… digo, a lo mejorcito de la política nacional en este momento.

“Este tipo de sumas nos genera una gran satisfacción, porque Morena es un partido-movimiento, abierto a traer siempre a los mejores liderazgos, a las mejores causas (…) que asuman los valores de no mentir, no robar, no traicionar y regenerar la vida pública del país”, aseguró Delgado.

Por su parte, Xavier Nava señaló que decidió irse a Morena después de reflexionar cómo estaba la situación para él con el PAN… y es que apenas hace unos días, su ahora expartido confirmó alianza con el PRI y, con ello, lanzar como candidato a alguien de las filas del tricolor (ya que para la gubernatura será un panista)… entonces, Xavier Nava, ¡pelas!

“Para nosotros este movimiento tiene un enorme significado político e histórico”, aseguró Nava, “ya que las luchas por la dignidad y la justicia de San Luis Potosí vienen de décadas atrás”.

Como ya es costumbre cada que agarra el micrófono, Mario Delgado señaló que en las próximas elecciones federales el PRIAN (más el PRD) pretende recobrar algo del poder que perdieron en 2018… y bueno, según, Morena es la opción para que sigan los cambios (positivos, suponemos).

Sólo que al descalificar al PRIAN, a Delgado se le olvidó que el ahora flamante precandidato de Morena a la alcaldía de San Luis Potosí se mezcló con la crema y nata de esa coalición. Para empezar, como ya se señaló, Nava llegó al poder con el PAN, además –como bien recuerda Julio Astillero– de que ha hecho mancuerna con personajes de la ahora oposición, como Acosta Naranjo, Javier Corral y Emilio Álvarez Icaza… y, para acabarla de amolar, hasta fue exoficial mayor con Rosario Robles.