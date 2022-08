Quienes esperaban una rectificación de parte de la alcaldesa de Tijuana, tras la declaración que se aventó por la jornada violenta del viernes pasado, pues se quedarán esperando.

No sólo no rectificó, sino que hasta más ganas le echó. Luego de haber pedido a los criminales no desquitarse con los ciudadanos y nomás cobrar sus facturas a quienes les deben, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, reafirmó sus palabras.

Foto: Ayuntamiento de Tijuana (Facebook)

“Tal cual, tal cual, soy responsable de mis palabras. Los ciudadanos honestos no van a pagar las facturas de gente que ha cometido delitos“, señaló en entrevista para Milenio Televisión.

Además de no quitar el dedo del renglón en lo que para muchos es la normalización del llamado “cobro de piso” de parte del crimen organizado a negocios, Montserrat Caballero le hizo el feo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿¿?? Ah, es que ayer el flamante hombre “corcholata” trató de justificar la injustificable declaración de la alcaldesa de Tijuana.

“Yo le diría, con todo respeto a la alcaldesa, que creo que a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender, no les daría mayor importancia”, señaló Adán Augusto.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

“¿Nervios?, pues ni que fuera taco de cabeza”, le faltó decir a Caballero al rechazar sentir “pasos” por lo ocurrido en Tijuana… y bueno, aunque dijo sentirse agradecida por tratar de ser “protegida”, agregó, que en realidad sus declaraciones fueron malinterpretadas.

En lo que Caballero sí estuvo de acuerdo con Adán Augusto fue en no catalogar a lo ocurrido en Tijuana como actos terroristas. Nah, nomás son violentos. AOC.

“Son actos violentos. Recordemos que para encasillar o conceptualizar terrorismo va incluida la muerte”, explicó la alcaldesa de Tijuana.

Foto: Aristegui Noticias

En otra entrevista, ahí con Joaquín López-Dóriga, Caballero tampoco se desdijo de su declaración. Según la alcaldesa, fue una de tantas “expresiones broncas” que se avientan en Tijuana. Es decir, que así se habla allá.

“Fue una cuestión de cómo hablamos aquí en el norte”, aseguró la alcaldesa de Tijuana, para después agregar que, tras los hechos violentos del viernes pasado, se reportó saldo blanco en los días posteriores. Es decir, su mensaje medio fue efectivo… según.